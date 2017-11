HOROSCOP – Sâmbătă, 18 noiembrie 2017

HOROSCOP Pentru gemeni este o zi riscantă în ceea ce privește unele planuri, pentru că poate aparea o surpriză neplăcută care strică tot. Nativilor din fecioară nu prea le place atmosfera acestei zile, ceva lipsește pentru a se relaxa sau a te odihni mai mult. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Nu te lasi pana nu termini complet ce ai inceput, de aceea tragi tare, chiar daca efortul suplimentar ar duce la epuizare. Insisti sa finalizezi azi un proiect la care muncesti de ceva vreme.

Simti ca esti pe ultima suta de metri si nu te poti opri din elan pana ce nu pui punctul final. Vrei sa te eliberezi de o sarcina pentru ca de maine trebuie sa te concentrezi la altceva si nu ai putea porni pe o cale noua ducand dupa tine restante netrezolvate. Fa tot posibilul sa termini acum.

HOROSCOP TAUR

Tot ce faci azi parca merge pe dos incat e mai bine sa le lasi pe altadata. Apar mici obstacole in orice activitate, de la cele mai neinsemnate pana la cele mai importante, de parca ai fi total neindemanatic sau imprastiat.

Nu te poti concentra la nimic eficient dar nici sa stai degeaba nu poti, ca atare te apuci de o treaba, dar care nu are efectele dorite. Intarzierile, refuzurile, micile defectiuni apar la tot pasul, incat vei spune ca e o zi ratata. Nu insista daca vezi ca nu-ti iese…

HOROSCOP GEMENI

Este o zi riscanta pentru unele planuri, pentru ca poate aparea o surpriza neplacuta care strica tot. Fii pregatit pentru orice, mai ales pentru esecuri sau finaluri bruste de drum, dar nu trebuie sa privesti acest hop ca pe o pedeapsa sau ca pe un ghinion, ci ca pe o lectie buna de viata.

Data viitoare, cand vei fi in aceeasi situatie, lucrurile vor merge mult mai bine pentru ca vei fi pus in tema cu eventualele pericole ce pot aparea, pentru a le putea evita din timp.

HOROSCOP RAC

Cei indrazneti si entuziasti te imping de la spate sa continui ce ai inceput, ba chiar sa extinzi si mai mult aria actiunilor, in timp ce altii, mai conservatori din fire, iti pun bete in roate si incearca ca iti taie tot avantul cu predictii sumbre.

Tu decizi daca merita sau nu sa investesti energie in sensul care ti se deschide in fata, fara sa lasi pe altii sa intervina in treburile tale. Tu apreciezi cel mai corect rezultatele eforturilor depuse si, daca vei ajunge la concluzia ca e un consum inutil de timp si energie, te vei opri. Dar deocamdata mergi mai departe, sa vezi ce iese!

HOROSCOP LEU

Fii foarte atent la persoana care incearca azi sa ti se bage pe sub piele cu linguseli, cu vorbe dulci, cu minciuni frumoase, pentru ca urmareste sa te induca in eroare si sa se foloseasca de tine. Intentiile sale sunt clar negative, dar daca nu ramai realist si nu observi la timp ca ceea ce spune e praf in ochi, i-ai putea pica in plasa.

Vrea sa-ti castige increderea si prietenia ca apoi sa extraga de la tine informatia sau sprijinul de care se poate folosi in avantaj propriu.

HOROSCOP FECIOARA

Nu prea iti place atmosfera acestei zile, ceva lipseste pentru a te relaxa sau a te odihni mai mult. Apar vesti neplacute sau situatii neasteptate care iti strica toata placerea weekendului. Ai ceva probleme cu parintii sau, cand iti faci calcule in legatura cu bugetul familiei, ajungi la concluzii de-a dreptul ingrijoratoare.

Discuti cu partenerul despre viitoarele voastre cheltuieli si iti dai seama ca nu vei face fata tuturor facturilor si datoriilor fara a lua de pe acum unele masuri mai drastice de economisire.

HOROSCOP BALANTA

Unde intervii tu, se face liniste, deoarece ai un talent aparte de a aplana chiar si cele mai aprinse dispute. Gasesti o cale de a calma spiritele si de a-i pune la masa tratativelor, pentru a descoperi o solutie de mijloc. Ai talent de negociator, de consilier, de psiholog chiar, pentru ca tonul tau calm si placut dezamorseaza conflictele.

Ai si calitati de judecator impatial, pentru ca te asezi intre cele doua tabere ca sa analizezi situatia si dintr-o directie si din alta, pentru a se intelege problema echitabil.

HOROSCOP SCORPION

Oboseala isi spune cuvantul, pentru ca ai ajuns la capatul puterilor. Ai muncit mult la un proiect ce a necesitat un consum imens de resurse – mentale, fizice, poate si materiale – iar acum simti nevoia sa iei o pauza pentru a-ti reincarca bateriile. Daca vezi ca nu mai poti, nu insista sa continui, pentru ca rezultatele vor fi modeste.

Ai avea mare nevoie de macar o zi de totala detasare fata de tot ce faceai, privind totul de pe margine. Asa ai putea descoperi unele hibe, unele scapari, unele abateri de la drumul propus, deci hai, odihneste-te si tu un pic!



HOROSCOP SAGETATOR

Profita de ragazul care ti se ofera azi, pentru ca vei vedea ca nu e deloc o piedica, ci dimpotriva, un bonus de timp de care chiar aveai nevoie.

Te poti opri un pic din iuresul unor evenimente pentru a descoperi fara graba ce ai scapat din vedere. Nu trata un refuz, un obstacol sau chiar un esec de moment ca pe un dezastru, ci ca pe o prelungire de timp pentru a mai incerca ceva. La a doua incercare ar putea merge mult mai bine, deci foloseste-te de orele primite cadou!

HOROSCOP CAPRICORN

Nu ai o relatie prea buna cu persoanele aflate la oarecare distanta de tine, ori ca varsta, ori ca nivel social. Ai impresia ca ceilalti nu te respecta, nu asculta ce ai de spus, ca ignora parerile tale, ceea ce poate fi umilitor pentru tine.

Incearca sa-ti exprimi punctul de vedere argumentat, matur, serios, fara sa tii predici altora, pentru ca unii nu vor accepta sa vii cu critici, nici macar daca ai dreptate. Prin exemplu personal poti atrage mai usor atentia asupra adevarului pe care il spui, deci nu incerca s-o faci pe profesorul sau seful cu nimeni.

HOROSCOP VARSATOR

Primesti vesti foarte bune care au rolul de a calma spiritele si de a restabili ordinea in planurile tale. Poate vestile sunt insotite si de o forma materiala, pentru ca banii pe care-i astepti chiar ar avea rolul de a clarifica situatia si de a restabili echilibrul.

Faci echipa buna cu un tanar care nu iti seamana deloc, dar tocmai diferentele dintre voi va ajuta sa va completati si sa cooperati eficient pentru a ajunge la un rezultat de care aveti amandoi nevoie.

HOROSCOP PESTI

Banii sunt azi cel mai mare inamic al planurilor tale. Ai avea mare nevoie de o suma consistenta pentru a duce la indeplinire un anumit scop, dar cand calculezi de ce dispui, nu prea ai motive de bucurie. Fa un efort sa amani marile investitii, ba chiar si platile care nu sunt acum obligatorii, deoarece nu stai tocmai bine pe acest plan.

Mai aduna, mai pune un ban deoparte, acumuleaza sumele de care ai nevoie in timp indelungat. Ispita de a cheltui acum ce ai strans cu atatea sacrificii e cam mare, deci spune-i nu! Rezista atractiei de a cumpara cine stie ce lucru de care, hai recunoaste, chiar nu ai musai nevoie acum!

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro