HOROSCOP – Vineri, 18 mai 2018

HOROSCOP Gemenii au sansa sa cunoasca un punct de apogeu in cariera. In timp ce Fecioarele se lasa coplesite de oboseala si pesimism. Acestea trebuie sa schimbe urgent ceva, in caz contral nimic bun nu se anunta la orizont.

HOROSCOP BERBEC

Iesi in lume, distreaza-te, cunoaste persoane noi, pentru ca te vei simti excelent numai in spatii publice, in medii aglomerate unde nevoia ta de socializare si comunicare este satisfacuta pe deplin.

Nu numai ca e o placere pentru tine sa te afli printre cat mai multi oameni, dar numai acolo apar si cele mai bune sanse de a te indragosti din nou, nu este deloc exclus ca din aceste locuri pe care le frecventezi cu placere sa iti atraga atentia cineva special, incat, la finalul zilei, sa poti spune ca ti-ai pierdut complet capul. Daca iti lipsea iubirea, iesi in lume si caut-o: e acolo, undeva!

HOROSCOP TAUR

Abia astepti ca planurile care se prefigureaza acum la orizont sa devina realitate, pentru ca suna foarte promitator. De aceea te implici trup si suflet, cu pasiune si cu sperante mari, convins ca totul va iesi excelent in cele din urma. Rabdare e, resurse pentru a construi ceea ce visezi ai din belsug, deci e doar o chestiune de timp si de efort pana vei ajunge la capat.

Daca exista ceva de care sa te agati, care sa te motiveze si sa te traga in sus si daca mai e si ceva de castigat, nimic nu te va opri si nu-ti va taia avantul, deci profita din plin de ambitia si energia pozitiva care te cuprinde. Cat timp interesul ramane viu si cheful la cote maxime, rezultatele nu sunt prea departe!

HOROSCOP GEMENI

Stai cu ochii si urechile indreptate la persoana care apare azi in calea ta, pentru ca el se va dovedi a fi un exemplu demn de urmat. Cariera ta poate cunoaste un punct de apogeu, ce are la baza o lectie primita de la cei mai intelepti, mai experimentati, care au trecut deja prin situatia in care te afli. Ai multe de invatat de la acel om, ba chiar e o onoare sa te afli in compania sa si sa-ti impartaseasca din ceea ce stie.

Tine minte povetele sale, informatiile pe care ti le ofera, experienta pe care o expune acum prin exemplu personal, deoarece vei deveni si tu ca el, candva!

HOROSCOP RAC

Opreste-te un pic din iuresul evenimentelor care te-a cucerit si asculta cu atentie! Multe informatii utile vin acum catre tine pe diverse cai de comunicare, dar daca e galagie in jur, daca nu-ti vezi capul de treburi, e greu de crezut ca le vei si recepta clar. Fa o mica pauza, ascute-ti auzul si descopera ce cuvinte vin catre tine. Nici nu banuiesti sub ce forma ajunge acum la tine un sfat bun, o veste excelenta, o informatie utila, si toate acestea sub forma de sunete.

Prinde o replica din zbor de la televizor, surprinde o discutie in tramvai, auzi un cantec la radio, pentru ca toate aceste cuvinte au un inteles aparte pentru tine acum, ca un raspuns divin trimis de sus.

HOROSCOP LEU Nu ajunge doar sa visezi frumos, la clipa cand vei vedea un anumit scop materializat in fata ta, ci trebuie sa si pui osul la treaba. Numai de energia pe care o investesti in acest proiect depinde si ritmul in care acesta va evolua, deci nu sta asteptand sa cada din senin, pentru ca nimic nu se rezolva de la sine. E o chestiune de efort, de ambitie si vointa, dar mai ai nevoie de o motivatie clara, care se poate ivi chiar acum la orizont, deci merita sa te apuci de treaba cat mai repede. Bate fierul cat e cald!

HOROSCOP FECIOARA

Daca lasi oboseala si pesimismul sa te domine, nu vezi nimic bun in jur, decat pericole, riscuri si lipsuri. Daca tie iti lipseste cheful, energia sau motivatia pentru a te concentra intr-un proiect ce necesita un consum mare de resurse, priveste in jur, pentru ca ai la cine apela la nevoie. Incurajarile, sustinerea sau elanul pot aparea de la persoane din jur care se afla intr-o pasa mult mai buna decat tine.

Te-ai putea molipsi usor de la ei, deci asculta-i, incarca-te de energia lor, lasa-i sa te atraga in planurile lor, pentru ca ei sunt mai bine animati decat tine.

Citeste si: Ce trebuie sa stii despre persoanele nascute sub zodia Fecioara

HOROSCOP BALANTA

Inainte de a atrage atentia asupra ta pentru o eventuala noua iubire, ar trebui sa te privesti pe tine insuti cu mai multa afectiune. Acorda-ti mai multa atentie, ocupa-te mai mult de corpul tau sau de aspectul exterior. E un moment bun sa faci o schimbare in modul tau de a fi, deci poti incepe cu alimentatia, cu regimul de viata, cu lookul, cu parul sau machiajul, pentru ca de aici ar putea surveni si o serie de schimbari in modul in care te vor vedea ceilalti.

Ai toate sansele sa atragi ochii tuturor asupra ta daca decizi chiar de azi o transformare profunda, vizibila, uimitoare pentru ceilalti si chiar si pentru tine.

HOROSCOP SCORPION

Simti nevoia sa povestesti despre marile tale vise cuiva drag, si e o placere sa descoperi ca iti alimenteaza si el visele, poate chiar are si el aceleasi scopuri de atins si v-ati putea uni fortele ca sa vasliti amandoi in aceeasi directie si in acelasi ritm. Va completati excelent unul pe altul, si va incurajati reciproc sa ajungeti acolo unde visati, pentru ca telul vostru se apropie!

Daca ai inainta singur pe acest drum, ar fi mai greu, dar asa, punand amandoi in acelasi cos atatea resurse pozitive, rezultatele nu au cum sa fie departe. Conlucrati, discutati, consultati-va si succesul apare mai repede!

HOROSCOP SAGETATOR

Esti intr-un moment decisiv, gata sa spui lumii ce ai ales, dar inainte de a-ti exprima punctul final de vedere, asigura-te ca ai analizat situatia corect, pe toate fetele. O discutie cu mai multe persoane ti-ar putea oferi si alte perspective asupra situatiei in cauza, deci nu ezita sa ceri opinii. Chiar daca unele sunt contradictorii, chiar daca suna complet altfel decat ai fi dorit sa auzi, e de preferat sa primesti si alte informatii din afara, pentru a le putea folosi in beneficiul tau.

Discuta cu oamenii, oricat de diferiti par, pentru ca in situatia de fata chiar ai nevoie de pareri atat de variate, care pot crea o imagine de ansamblu corecta. Pune intrebari, caci vei primi si raspunsuri!

HOROSCOP CAPRICORN

Chiar daca e agitatie in familia ta, incearca sa nu torni si tu mai mult gaz pe foc. Dimpotriva: tu poti fi factorul de echilibru chiar si in cele mai aprinse discutii, pentru ca reusesti sa-ti pastrezi calmul si sa vezi, in situatiile contradictorii, calea de mijloc care sa multumeasca pe toata lumea. Tu poti sa-i asezi pe toti la masa tratativelor, discutand cu ton scazut, cu argumente logice, fara furtuni emotionale inutile.

Cineva trebuie sa calmeze spiritele in casa si tu esti cel mai potrivit sol de pace! Daca tu le vorbesti linistit si amabil, nu se poate sa nu dezamorsezi imediat tensiunile!

HOROSCOP VARSATOR

Cineva iti descrie viitorul unui proiect in lumini foarte optimiste, dar cum tu esti o fire realista, parca nu te lasi pacalit atat de usor de scenariile sale prea frumoase ca sa fie adevarate. Tu nu ai nevoie doar de vorbe mari, ci de fapte, ca atare vei incepe sa crezi ca promisiunile sale sunt posibile in clipa cand va veni si cu dovezi palpabile.

Esti destul de reticent si aproape ca refuzi ceea ce iti propune celalalt cu mult entuziasm, pentru ca, momentan, ti se par simple iluzii.

HOROSCOP PESTI

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine.

Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com