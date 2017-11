HOROSCOP – Vineri, 17 noiembrie 2017

HOROSCOP Proiectele de care se ocupă racii la serviciu înainteaza foarte bine spre niște rezultate demne de laudă. Fecioarele sunt în fața unui nou început și, ca tot ce-i nou, se entuziasmează la maximum. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Numai prudenta te poate salva de un risc care apare azi in calea ta ambalat intr-o forma atragatoare. Totusi, intuitia ta nu greseste si simte de la o posta ca, in spatele acestei masti, se poate afla un pericol imens.

Nu te lasi pacalit de aparente si tocmai pentru ca nu dai curs atractiei pe care o simti la prima vedere, vei scapa fara urmari nedorite. Vei descoperi, dupa aceea, ce se ascundea in spatele acestui moment critic si te vei felicita ca ai rezistat ispitei, spunand nu!

HOROSCOP TAUR – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

O vorba aruncata in vant intr-un moment nepotrivit sau cu o tinta gresita poate avea efecte dintre cele mai neplacute. Poti cauza cuiva o suferinta sau poti taia tot elanul cu care ai pornit o actiune noua, pentru ca nu ti-ai luat toate masurile de precautie.

Te-ai hazardat spre o zona riscanta si deja incep sa se vada efectele alegerii gresite. Nu te aventura in directii periculoase fara sa stii ce te asteapta, pentru ca impulsivitatea de moment, neatentia si neglijența, precum si atractia spre risc pot avea urmari greu de reparat. Nu incalca regulile in gluma, pentru ca tot tu vei plati pretul acestui joc!

HOROSCOP GEMENI – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

De nu se stie unde, vine o veste excelenta care te face fericit. Poate e o sansa rara de a te remarca sau de a-ti implini un vis, doar pentru ca prinzi un val favorabil care te propulseaza direct la tinta propusa. Nici tie nu-ti vine crede cat de norocos poti fi pentru ca da, e o chestiune de noroc sa ajungi in varf.

Altadata, ai fi muncit mai mult pentru acelasi rezultat, dar azi te afli sub o aripa protectoare si in niste auspicii astrale atat de bune, incat chiar si cele mai grele scopuri devin posibile. Nu da cu piciorul la ocaziile care se ivesc!

HOROSCOP RAC – Gravare, decupare, personalizare laser

Proiectele de care te ocupi la serviciu inainteaza foarte bine spre niste rezultate demne de lauda. Atat timp cat felicitarile nu vin in mod oficial, de la clienti sau de la superiori, parca nu te poti bucura suficient de mult, de aceea astepti cu sufletul la gura acea vorba buna menita sa iti redea increderea in tine.

Uneori, esti atat de nesigur pe valoarea ta incat ai nevoie de ceva care sa ti-o confirme, dar nu de la oricine, ci de la o persoana a carei autoritate o recunosti.

HOROSCOP LEU – Gravare, decupare, personalizare laser

In loc sa stai si sa plangi ca lucrurile au luat o intorsatura nefasta, aduna-ti mai bine fortele si cauta o solutie adecvata. Nu lacrimile sau suspinele sau procesele de constiinta sunt solutia in situatia de fata, ci e nevoie de o reactie matura, echilibrata, potrivita imprejurarilor date, deci actioneaza cumpatat, fara a tinde spre extreme in nicio directie.

Nimic nu trebuie sa depaseasca limitele normale, nici prea mult, nici prea putin, ci sa cantaresti atent ce e mai bine sa faci la momentul potrivit.

Citește și: HOROSCOP complet pentru noiembrie 2017

HOROSCOP FECIOARA – Gravare, decupare, personalizare laser

Esti in fata unui nou inceput si, ca tot ce-i nou, te entuziasmeaza la maximum. Nu te aprinde prea tare, pentru ca risti sa te dezumfli la primul hop, de aceea trebuie sa-ti gestionezi rational energia si elanul ca sa le folosesti exact atunci cand si atat cat este nevoie.

Stabileste-ti o strategie foarte clara ca sa nu pierzi vremea inutil pentru rezultate minore, deoarece ai in fata un scop cu adevarat important care necesita din partea ta o investitie masiva de resurse: ambitie, forta, rezistenta, curaj!

HOROSCOP BALANTA – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Nu te astepta ca toate sa-ti mearga struna la serviciu, deoarece vei avea mereu impresia ca exista ceva sau cineva care se opune planurilor tale. Nu gasesti colaboratori cooperanti, sefii au mereu ceva de criticat iar contactul cu autoritatile este de-a dreptul anevoios.

Cel mai greu e sa treci peste birocratia iritanta, pentru ca peste tot esti trimis la plimbare de cate un functionar nervos. Stresul se acumuleaza iar rezultatele zilei sunt mult sub asteptari din cauza nervilor generati de oameni obositori.

HOROSCOP SCORPION – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Gasesti portita de iesire dintr-o situatie complicata care te duce la etapa urmatoare, dar nu te lasa furat de nereguli. Chiar daca ideea care ti se ofera pare sa rezolve cu bine problema, nu poti accepta daca ti se cere sa faci ceva ilegal sau incorect, ca atare nu te lasa pacalit de conditii suspecte.

Daca intuitia iti spune ca exista un pret de platit pentru acest succes, mai bine nu accepti ceea ce ti se ofera. Nu esti in stare nici sa minti, nici sa inteli, pentru ca asa te amagesti singur.

HOROSCOP SAGETATOR – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Trebuie sa iti organizezi foarte bine timpul, pentru ca ai un program foarte incarcat de tot felul de sarcini marunte. Aparent, sunt neimportante, sunt fleacuri care nu merita prea multa atentie, dar pentru ca a sosit si vremea lor, trebuie sa te dedici lor cu prioritate.

In momentul cand le vei duce pe toate la indeplinire, vei vedea ca agenda ta se aeriseste dintr-o data, pentru ca ai resit sa stergi de pe lista o multime de lucruri minore. Nu iti dai seama de greutatea lor pana ce nu te eliberezi de ele.

HOROSCOP CAPRICORN – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Atmosfera din camin este cam apasatoare, ori din cauza unui musafir nepoftit care strica tot prin prezenta sa, ori din cauza unor defectiuni casnice de care chiar nu aveai timp in acest moment.

E enervant sa umbli acum dupa depanatori, instalatori sau administrator ca sa repari cine stie ce neplaceri tehnice, dar chiar nu poti evita astfel de momente. Totul va reveni la normal destul de repede, dar, pe moment, totul pare un chin iar relatiile dintre membrii familiei se tensioneaza.

HOROSCOP VARSATOR – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Iti vine o idee noua in minte incat incepi sa-ti pierzi interesul pentru alte actiuni inainte de a le termina. Ar fi bine sa duci la capat ce ai inceput, ca sa te poti concentra mai apoi asupra noii directii, pentru ca ai consuma prea multa energie pentru a face fata pe doua fronturi simultan.

Totusi, impulsiv din fire, esti in stare sa-i pui punct abrupt vechii preocupari, fara sa te mai uiti inapoi, si sa te implici in noua activitate cu elan si entuziasm. Prin gesturi atat de categorice, risti sa lasi unele lucruri neterminate in urma ta.

HOROSCOP PESTI – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Pleci la drum pentru rezolvarea multor treburi de serviciu, dar sunt calatorii cu rezultate pe masura asteptarilor tale. Totul va iesi foarte bine, ca atare fa-ti bagajele sa pleci in alta locatie pentru a-ti aduce contributia la diverse planuri profesionale.

E nevoie de tine undeva in alta parte decat erai obisnuit, pentru ca experienta ta este necesara rezolvarii rapide a unor sarcini. Te intorci acasa multumit, cu sarcina indeplinita, chiar daca deplasarea in sine poate fi obositoare.

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro