HOROSCOP – Vineri, 16 noiembrie 2018

HOROSCOP Racii au parte de ceva tensiunii în jurul lor, în timp ce Balanțele sunt cuprinse de nostalgie. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Unele persoane iti descriu viitorul in culori foarte promitatoare, dar, desi esti vrei sa fii si tu optimist, de data aceasta ai rezerve daca sa-i crezi sau nu. De fapt, astepti dovezi mai clare ca va fi chiar asa de bine pe cat promit ei si stai in expectativa, precaut si un pic temator, ca nu cumva tot ce spun ei sa fie doar un scenariu fantezist dus la extrem. Vei crede totul atunci cand se va si intampla, de aceea preferi sa astepti sa vina acel moment si abia apoi sa te entuziasmezi la fel ca ceilalti.

HOROSCOP TAUR

Te inarmezi cu toata puterea pentru a te avanta intr-un proiect nou de anvergura care va necesita resurse imense de energie din partea ta. Le ai la dispozitie, exista ceva ce te motiveaza indeajuns de bine ca sa te apuci serios de acest plan maret. Cat timp ai ceva de castigat de pe urma acestui demers (autoritate, succes, recunoastere sau doar un premiu motivant), nimic nu te poate opri din elan. Nu e o noutate la tine o atitudine atat de razbatatoare si puternica, pentru ca detii resurse infinite pentru a lupta cu oricine, chiar si cu cei mult mai puternici decat tine. Cu cat mai dificila provocarea, cu atat mai mare ti-e ambitia!

HOROSCOP GEMENI

Daca faci echipa cu persoanele potrivite, toate vor merge ca unse, deci efortul cel mai mare este in gasirea partenerilor adecvati pentru ceea ce ti-ai propus. Cauta in jurul tau oameni care nu-ti seamana, care vin cu alte calitati si alte resurse in proiectul de care te ocupi. Cheama alaturi persoane cu resurse mari de energie sau de rabdare, tovarasi de lucru dispusi sa puna mana sa construiasca ceva concret sau pe altii care stiu ce e de facut la nivel teoretic. Unindu-va cu totii fortele, proiectele incepute vor merge excelent, pentru ca fiecare in parte, separat, nu ar ajunge la aceleasi rezultate.

HOROSCOP RAC

Chiar daca atmosfera devine ceva mai tensionata in jurul tau, nu o privi ca pe un atac la persoana, ci ca pe motivatia perfecta sa te implici trup si suflet pentru a arata ca esti bun. Spiritul combativ te cuprinde cand ii vezi si pe altii ca se implica atat de serios, si reusesti sa scoti ce ai mai bun din tine pentru a-si demonstra suprematia, valoarea, unicitatea. Daca reusesti sa scoti la lumina, in orice situatie cu iz agresiv, doar partea pozitiva a lucrurilor, vei putea duce totul cu brio la capat si obtine succesul dorit, deci nu te lasa nicio clipa coplesit de critici, rautati, invidii. Zambeste si treci mai departe!

HOROSCOP LEU

Candva ai abandonat un proiect pentru care nu erau intrunite conditiile unei evolutii de succes. Acum iti aduci aminte de ceea ce ai lasat in urma si o iei frumos de la capat, cu mai mult entuziasm, nici nu-ti vine a crede cat de bine inainteaza toate acum, semn ca ai mai acumulat ceva cunostinte pe parcurs si stii exact ce trebuie facut. Cand vezi ca o actiune sta pe loc si nimic nou nu se mai intampla, e bine s-o lasi o vreme pe linie moarta, in asteptare, si sa te ocupi de ea dupa o perioada de pauza. A doua oara ar putea evolua mult mai bine!

HOROSCOP FECIOARA

Ai in preajma ta oameni pe care te poti baza, in care poti avea incredere, de la care vei primi solutii practice, idei profitabile, sprijin concret. Nu sunt simple promisiuni, ci acestia chiar pun umarul la problema care te framanta si nu te lasa pana nu vad ca ai depasit impasul. Rareori poti avea parte de asemenea sprijin, ca atare profita din plin de generozitatea celor care iti tin companie, de experienta pe care vor sa ti-o impartaseasca, de sfaturile bine documentate pe care le primesti de la ei. Le vei pastra in memorie si te vei folosi si altadata de ele, deci deschide bine urechea si capteaza toata informatia utila!

HOROSCOP BALANTA

Inima te cheama in alta parte, atras de dor, de iubire, de nostalgii puternice. Poate cineva drag tie nu poate fi acum langa tine si incerci sa mai reduci distantele stand ore in sir la telefon sau trimitandu-i mesaje de afectiune pe toate caile accesibile. Daca ai ocazia de a calatori, ai sansa de a trece printr-un loc cu o incarcatura emotionala aparte, de parca tanjeai sa ajungi din nou pe acolo sau visai sa treci vreodata prin acel spatiu caruia ii acorzi semnificatii deosebite. Te vei intoarce acasa fericit pentru ca ti-ai implinit visul!

HOROSCOP SCORPION

Proiectul la care iti aduci contributia de ceva vreme ajunge intr-un impas care te obliga sa iei o pauza. Profita de acest ragaz, pentru ca poate fi de folos pentru a-ti face ordine prin ganduri si a gasi alte variante pentru a ajunge la rezultatele dorite. Dupa o perioada de detasare binefacatoare, te intorci la vechile probleme cu multe solutii noi care vor debloca unele planuri care stagnau de la o vreme. Uneori, o perioada de pauza poate fi de bun augur pentru a continua dupa aceea cu alt tonus.

HOROSCOP SAGETATOR

Uneori, cele mai bune schimbari in viata le faci la furie, intr-un moment de tensiune in relatia cu cei care nu te inteleg. Esti pregatit de o schimbare de atitudine sau de directie doar pentru a demonstra cuiva ca poti duce la capat ce ai promis sau ca e bine ce faci, deci fa pasul, dar nu te astepta si la felicitari. Din orgoliu, unii nu vor aprecia curajul schimbarii la tine, ci vor avea de comentat si de data aceasta, dar daca ai luat decizia, tine-te de ea, in ciuda afronturilor dure. Cat timp tu crezi ca e bine ce faci, asta conteaza. Nu te lasa oprit din elan de asemenea atacuri!

HOROSCOP CAPRICORN

Decizia pe care o iei azi poate soca pe multa lume tocmai pentru ca schimba complet lucrurile. Nu esti atat de ferm de obicei, iti plac schimbarile radicale, dar azi esti pregatit de o mare rasturnare de situatie, esti convins ca e obligatorie de aceea esti gata sa darami tot, ca s-o iei mai apoi in cu totul alt sens. Chiar daca schimbarea te sperie, spui gata, stop, pana aici, ca de maine sa refaci totul din temelie. Multi se intreaba de unde ai, brusc, atata curaj, dar cand esti strans cu usa descoperi in tine calitati pe care nici tu nu stiai ca le ai.

HOROSCOP VARSATOR

Lucruri care nu mai aduceau nimic nou in peisaj par dintr-o data sa dea semne de revigorare, infloresc sub ochii tai, renasc speranta in inima ta si esti incantat de perspectivele promitatoare care se vad la orizont. Depune pasiune chiar si in cele mai banale lucruri, nu pretinde doar evenimente iesite din comun, pentru ca bucurii poti primi si din directii complet neasteptate. Multumeste-te cu maruntisuri si acorda-le si lor atentie, fara a astepta doar evenimente sclipitoare. Monotonia poate fi si ea sursa de fericire!

HOROSCOP PESTI

Nimeresti intr-un mediu in care iti place cum esti tratat. Simti in tonul tuturor apreciere, respect, pentru ca nimeni nu te judeca aici, nimeni nu-ti pune etichete nemeritate, ci te vede exact asa cum esti tu cu adevarat. Nici tu nu incepe sa-i cataloghezi pe ceilalti in niciun fel, pentru ca dialogul se va mentine pe un teren pasnic si amiabil atat timp cat stiti sa va apreciati corect unii pe altii. Lasa barfa, lasa judecatile de valoare fara sa-l cunosti pe cel de langa tine. si ai sa vezi ce relatie buna ai cu oricine!

