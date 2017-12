HOROSCOP – Vineri, 15 decembrie 2017

HOROSCOP Pentru lei atmosfera este veselă și tonică în jurul lor și se simt excelent printre cei dragi. Scorpionii realizează că se apropie un eveniment, deocamdată indepartat, dar care deja le inspiră o stare psihică ciudată. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii.



Unii te sustin in lupta ta pentru dreptate, pentru ca si ei cred in aceleasi idealuri si vad in tine un reprezentant demn de incredere pentru a le sustine si lor cauza.

Cand vezi ca esti sustinut cu atata vehementa, prinzi si mai mult curaj sa lupti pentru scopul propus, deoarece asa stii ca nu esti singurul care crede intr-o idee. Si tu si adeptii tai sunteti convinsi ca adevarul e de partea voastra, ca inamicii puternici pot fi infranti pe cai corecte, si impreuna, deveniti o armata pregatita de lupta pentru un singur scop: victoria!



Esti atras pe o pista falsa si iti vei da seama ca ai consumat inutil timp si energie mult mai tarziu, dupa ce te vei fi implicat deja prea mult in aceasta actiune inselatoare.

Fii mai atent la detalii, pentru ca sunt suficiente informatii premergatoare care pot fi interpretate gresit, dar daca ai analiza un pic la rece situatia, ti-ai da seama unde gresesti. Cineva te impinge intr-o directie amagitoare, dar numai de luciditatea ta depinde daca ii urmezi sfaturile sau te opresti la timp, inainte de a fi prea tarziu sa mai repari ceva.



Tu esti motorul principal de energie al unui proiect de anvergura in care esti sustinut de o persoana demna de incredere.

El e ancora ta in realitate, strategul actiunii, baza materiala de a ajunge unde ti-ai propus, dar a acceptat sa faca echipa cu tine datorita curajului de care dai dovada. Lui ii lipseste ce ai tu – energie, motivatie, curaj, dorinta – iar tie iti lipsesc rabdarea, perseverenta si simtul practic, dar unindu-da astfel puterile, ati putea avea de castigat amandoi.



Gandeste-te la ce nu ai reusit sa rezolvi corect pe parcursul anului care se incheie, pentru ca acum ai timpul adecvat sa gasești o soluție teoretica prin care sa repari ceva retroactiv.

Daca ai gresit fata de cineva, daca ai ranit cu o vorba sau cu o fapta, daca nu ai spus adevarul intr-o situatie si constiinta te trage de maneca, fa acum un efort si recunoaste greseala. Vei fi iertat si te vei elibera de o mare povara de pe suflet. Poti face asta, deci grabește-te sa restabilesti ordinea corecta.

Atmosfera este vesela si tonica in jurul tau si te simti excelent printre cei dragi. Te cobori la nivelul copiilor, de parca nu ai fi departe de varsta lor, pentru ca ai suficiente motive de distractie pe oriunde te-ai duce.

Se incing petreceri ad-hoc peste tot, te intalnesti cu prieteni amuzanti cu care iti place sa-ti petreci ziua. Și vestile bune curg de pretutindeni si abia astepti sa le transmiti si tu mai departe, la randul tau, ca sa bucuri pe altii.

Intalnesti azi o persoana ce va juca un rol cat se poate de concret in planurile care te preocupa. Intervine cu o mana de ajutor, nu doar cu un sfat sau o incurajare.

Detine o solutie materiala la problema ta, deci asculta-l cu luare aminte. Ai multe de invatat de la el, deci fa tot posibilul sa-i castigi si sa-i mentii prietenia, pentru ca te va salva in cele mai dificile momente. Te vei bucura multa vreme de sfaturile sale de acum, deci tine-le minte si foloseste-le ori de cate ori ai nevoie.



Ai grija la tonul ridicat si la atitudinea critica pe care o abordezi astazi, pentru ca poate fi sursa supararilor unei prsoane dragi. Desi te cunoaste foarte bine, se simte jignita de criticile tale, pentru ca nu le merita.

Daca ai suparat pe cineva cu o astfel de manifestare agresiva, recunoaste-ti vina si fa un pas spre impacare. O explicatie logica i-ar da mai multe detalii despre motiv nervozitatii tale atunci cand ai declansat disputa si te-ar putea intelege.



Se apropie un eveniment, deocamdata indepartat, dar care deja iti inspira o stare psihica ciudata. E tracul de dinaintea unui moment extrem de important, dar tocmai pentru ca mai e destul pana atunci, poti pregati terenul ireprosabil ca toate sa iasa ca la carte.

Controleaza-ti trairile emotionale, pentru ca succesul acestei actiuni depinde enorm de capacitatea ta de a te organiza din timp si sa urmezi intocmai niste reguli foarte bine stabilite. Vei fi mandru de rezultate, pentru ca detii toate calitatile pentru un succes deplin.



Vei reusi sa imbini perfect utilul cu placutul in activitatile de care te ocupi astazi, dar intr-un final te vor satisface mai mult roadele materiale decat satisfactia muncii implinite.

Aici isi spune cuvantul latura ta materialista, deoarece esti mai motivat de eventualele castiguri financiare decat de bucuria pe care o citesti pe chipurile celor carora iti dedici eforturile. Nu ajunge un zambet sau un multumesc, oricat de sincere ar fi, ci vrei sa si primesti ceva in schimb.



Te cam indoiesti de bunele intentii ale celui care se ofera sa te ajute si presimti ca in spatele mastii amabile si binevoitoare s-ar afla cu totul altceva.

Ti-e greu sa accepti ajutorul acestuia, dar, pe de alta parte, ai nevoie de el si nu-l poti refuza, de aici si marea ta dilema. Ti-e frica sa nu iti ceara, mai tarziu, un pret mult prea mare pentru ceea ce face astazi pentru tine, desi acum promite ca sprijinul sau este neconditionat si fara ascunzisuri.

Nu te grabi, caci nu iese nimic bun daca incerci sa sari peste etapele firesti, ca atare ia-o incet, pas cu pas, spre tinta propusa. Daca vezi ca apar piedici pe parcurs, ele sunt un semnal de alarma s-o lasi mai moale, sa nu pretinzi rezultate imediate, pentru ca nu se ajunge usor acolo unde doreai!

Este un proces de lunga durata, care uneori nici nu pare sa inainteze, ci treneaza pe un nivel stabil, dar vei vedea ca, in situatia de fata, se potriveste perfect zicala incetul cu incetul se face otetul. Cu calm si cu rabdare, totul se ridica pe un fundament mai trainic.



Esti foarte dinamic si plin de viata incat ar fi culmea sa lenevesti acasa. Fa ceva interesant, ceva complicat care sa consume energia din belsug pe care o detii, pentru ca ar putea da nastere unor rezultate exceptionale.

Indiferent care sunt actiunile care vor primi acest plus de energie, ca e sport, ca e curatenie prin casa sau ca e putina distractie, esti ca un motor la turatie maxima care se bucura ca toate ii merg struna si care ii stimuleaza si pe ceilalti.



