HOROSCOP – Vineri, 13 aprilie 2018

HOROSCOP Taurii au mai multă încredere în forțele lor, pentru că sunt mai capabili decât ar putea crede! Nativii din gemeni au alături de ei exemple demne de urmat, deci profită din plin de ceea ce au ceilalți de oferit! Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Cei din jurul tau se indoiesc de tine si iti pun tot felul de bete in roate ce nu te lasa sa duci la indeplinire ce ai inceput. Poate le-ai oferit unele motive de suspiciune cu privire la mijloacele la care apelezi, si de aceea unii se ridica vehement impotriva ta.

E nevoie de unele explicatii, pentru ca ceilalti considera ca nu mergi pe caile cele mai corecte, de aceea e bine sa-ti exprimi mai clar intentiile, ca sa nu te trezesti mai devreme sau mai tarziu doar cu opozitii. Unii sunt mai greu de convins, dar poti reusi daca, inainte de toate, le recastigi increderea si simpatia.



HOROSCOP TAUR

Ai mai multa incredere in fortele tale, pentru ca esti mai capabil decat ai putea crede! Fii sigur ca ceea ce faci, ca ceea ce creezi, e de mare succes, dar ca lumea sa aprecieze ceea ce iese din mintea sau mainile tale, trebuie ca tu, mai intai, sa investesti incredere si iubire in rodul muncii tale.

Daca tu te critici singur, daca-ti gasesti doar vini si defecte, cum ai vrea ca ceilalti sa aprecieze mai mult ceea ce faci tu? Nu pretinde respect si apreciere daca tu singur te privesti ca pe cel mai mare inamic, deci invata sa te iubesti neconditionat pe tine insuti, pentru ca meriti asta din belsug!



HOROSCOP GEMENI

Ai alaturi de tine exemple demne de urmat, deci profita din plin de ceea ce au ceilalti de oferit! Unii au sfaturi si informatii excelente de dat, altii te stimuleaza cu dragostea si aprecierea lor.

Stii sa valorifici perfect resursele pe care acestia ti le dau cu inima deschisa, pentru ca sunt semne de prietenie si afectiune sincere si stimulative in situatia de fata.

Observi cu aceasta ocazie ca nu esti singur, ca ai alaturi oameni de incredere pe care te poti baza cu succes si, daca aduni alaturi de tine grupul adecvat scopurilor tale, vei primi tot concursul lor pentru ceea ce vrei sa construiesti.



HOROSCOP RAC

Chiar daca au loc unele evenimente nu tocmai fericite in viata ta, nu trebuie sa le acorzi mai multa importanta decat merita. Sunt chestiuni inerente in orice casa: de exemplu se mai nasc si conflicte intre parinti si copii sau tensiuni in cuplu care planeaza peste toti ai casei ca un nor negru.

Cei mici, cei tineri, copiii sunt cei care pot dezamorsa cel mai usor bomba, aratand iubire si imensa intelegere parintilor lor, care vin nervosi acasa.

Daca tu esti cel tanar, copilul casei, retrage-te din tirul parintilor, si accepta-le nazurile, pentru ca le vor trece repede. Dar daca tu esti parintele nervos, nu-ti elibera nervii pe copii, pentru ca ei nu au nicio vina ca tie ti-au mers toate anapoda astazi. Nu face o drama din nimic!

HOROSCOP LEU

Revendica-ti dreptul la fericire, fara sa tii cont de ce spune lumea. Niciodata nu-i vei multumi pe toti, ca atare acum conteaza doar ce vrei tu cu adevarat.

Investeste energie si pasiune in ceea ce vrei tu sa primesti de la viata, si nu te lasa oprit din elan de cei invidiosi, neputinciosi sau invechiti, acele persoane care nu pot intelege dorinta ta de a evolua spre un anumit tel.

Indiferent ce fac sau gandesc ceilalti, alaturi de tine, sunt propriile lor puncte de vedere care nu sunt neaparat in asentimentul tau, de aceea nici nu incerca sa le faci lor pe plac, dar nici nu-i judeca, asa cum poate unii dintre ei fac cu tine. Mergi pe calea ta cu incredere!

HOROSCOP FECIOARA

De felul cum te privesti pe tine insuti depinde succesul relatiilor tale, ca atare, daca vrei ca ceilalti sa te placa asa cum esti, trebuie sa-ti radieze iubirea de sine pe fata.

Daca tu te vezi singur intr-o oglinda deformata, daca-ti vezi doar lipsurile si defectele, daca in permanenta ai vrea sa schimbi ceva la tine, cum ai vrea ca ceilalti sa te pretuiasca mai mult?

E ca si cum ai spune cuiva de o suta de ori ca supa lui e sarata si pana la urma chiar va incepe sa simta si el la fel despre ceea ce mananca. Mai bine te-ai vedea intr-o lumina frumoasa de iubire, pentru ca sigur meriti mai multa pretuire de sine! Renunta la auto-critica si accepta-te!

HOROSCOP BALANTA

Esti multumit de urmarile unei decizii mai vechi, care da acum semne bune! Ai avut curajul sa schimbi macazul cu ceva timp in urma, gest ce a generat ulterior mari schimbari in viata ta, iar acum poti vedea cu ochii tai aceste urmari pozitive.

Te feliciti pentru faptul ca ai avut curajul de a alege alt drum, de a aborda o atitudine noua in fata viitorului, pentru ca, din acel moment, tu practic ai pornit pe alt drum si ai devenit altul!

Daca ai fi fost comod si ai fi refuzat schimbarea, acum ai fi batut pasul pe loc fara sa mai aduci nimic nou, dar iata ca ai luat decizii intelepte cu efecte grozave pe termen lung. Tine-o tot asa, intr-o continua transformare in bine!

HOROSCOP SCORPION

Ai luat candva o decizie si acum o regreti, pentru ca descoperi ca nu a avut efectele scontate. Nu e prea tarziu sa te razgandesti, daca vezi ca nu se mai poate face nimic, deci fii pregatit sa schimbi macazul acum! Nu te mai gandi de ce n-a mers prima varianta, nu mai cauta vinovati sau defecte la decizia luata candva.

Gata, n-a mers, ai acceptat si tu realitatea, deci e vremea sa o cotesti de urgenta spre altceva! Vei vedea ca a doua oara lucrurile vor merge mult mai bine, deci nu e deloc o rusine sa recunosti ca ai facut si alegeri nepotrivite. Nu-ti mai face procese de constiinta si porneste iar, pe alt drum!

HOROSCOP SAGETATOR

Ajungi la capatul unui proiect care isi arata deja urmarile palpabile. Poate efectele sunt si de natura financiara, dincolo de satisfactia muncii implinite, deci cu atat mai mare e bucuria.

A fost un efort colectiv, nu ai fi ajuns aici fara contributia unui grup mai larg de persoane, iar acum a venit momentul sa va apreciati unii altora rolul jucat, sa va aratati reciproc recunostinta si sa impartiti echitabil roadele.

E o zi cu iz festiv, pentru ca ai ceva minunat de sarbatorit alaturi de alte persoane care au fost alaturi de tine in ultima perioada. Impreuna ati depus eforturi, iar acum, tot impreuna, celebrati cu bucurie victoria!

HOROSCOP CAPRICORN

Abia astepti etapele urmatoare ale unui proiect pe care l-ai inceput cu mult entuziasm. Esti constient ca succesul depinde numai de eforturile proprii, tocmai de aceea faci tot ce-ti sta in putinta.

Esti multumit de modul in care se contureaza deja rezultatele catre care ai pornit si fiecare clipa care te apropie si mai mult de finish, iti amplifica ambitia si dorinta de succes.

Fiecare reusita de pe parcurs devine startul catre un alt nivel si, din aproape in aproape, se cladeste un succes de toata frumusetea. E bine sa-ti etapizezi ascensiunea, fara sa-ti stabilesti direct rezultatele finale, ci pe cele intermediare, pas cu pas.

HOROSCOP VARSATOR

Te intalnesti cu oameni care, aparent, sunt in toate mintile, dar dupa ce schimbi cateva vorbe cu ei, iti dai seama ca sunt obsedati de lucruri ciudate, ca au idei fixe, ca au o atitudine bolnava in fata unor situatii pe care tu le tratezi mult mai lejer.

Evita astfel de medii, daca nu vrei sa te impovarezi fara rost de griji inutile si obsesii care nu te reprezinta. Ei te-ar putea influenta negativ, pentru ca ei vad dusmani si pericole la tot pasul.

Tu privesti lucrurile cu un dram de detasare, de umor, ca si cum ar fi ceva usor de trecut, dar ei au impresia ca pica cerul pe ei. Le poti demonstra ca nu e deloc adevarat, deci ridica-le tu lor moralul, daca poti!

HOROSCOP PESTI

Viitorul se deschide in culori extrem de atragatoare pentru tine, poate datorita stimulentelor pozitive venite de la cei de pe margine. Daca te-ai inconjura de oameni posomorati si negativisti, fii sigur ca te-ar influenta si pe tine, or asa ai norocul de a te alatura unui grup de oameni la fel de tonici si entuziasti.

Uneste-ti fortele cu astfel de persoane bine dispuse, pentru ca va veti molipsi unii pe altii. Succesul depinde numai de atitudinea pozitiva pe care o abordezi in fata provocarilor zilei, deci zambeste: totul va iesi bine!





