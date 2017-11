HOROSCOP – Vineri, 10 noiembrie 2017

HOROSCOP Racii sunt cam egocentrici și uită că o relație implică reciprocitate și un schimb permanent de servicii. Pe săgetători, finalul brusc la care au ajuns îi lasă fără replică și îi face să alunece spre o depresie greu dre controlat. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Din dialog se nasc cele mai inteligente idei, ca atare mai cere pareri si de la altii despre problema care te preocupa. Chiar daca primesti opinii complet diferite de ale tale, nu trebuie sa le respingi ci sa incerci sa iei din tot ce afli informatiile care iti sunt utile.

Primesti un telefon sau ai o conversatie fata in fata cu o persoana a carei experienta superioara o recunosti si stai cu sufletul la gura in asteptarea unui raspuns sau a unei pareri menite sa clarifice situatia in care te afli.



HOROSCOP TAUR

Ai grija cu cine iti petreci ziua, pentru ca tu esti intr-o pasa excelenta iar compania nepotrivita ti-ar putea taia si tie tot cheful de a face ceva interesant.

Nu sta acasa, nu sta singur, dar nici nu atrage alaturi de tine oameni care au ceva pe suflet, pentru ca stii cat de impresionabil esti si vei lasa orice activitate care ti s-ar potrivi mai bine doar pentru a-i tine companie la greu.

Unii te vor acapara cu problemele lor personale, cu care chiar nu ai nicio legatura, dar parca nu poti ramane indiferent la lacrimile lor si incerci sa le fii alaturi cu ce poti. Prezenta ta le face bine!



HOROSCOP GEMENI

Esti gata sa pornesti pe un drum inselator, ca atare deschide bine ochii si nu crede chiar tot ce auzi. Cel care vrea sa te convinga sa-l urmezi sau sa alegi singur aceasta directie, are interese ascunse si nu iti spune tot adevarul despre ceea ce te-ar putea astepta la final.

Informeaza-te inainte de a da startul acestui nou sens, ca sa nu ratacesti fara rost pe cai laturalnice. Daca e vorba de o calatorie, mai bine te interesezi spre ce te indrepti si daca cei cu care trebuie sa te intalnesti la destinatie sunt de gasit.



HOROSCOP RAC

Esti cam egocentrist si uiti ca o relatie implica reciprocitate si un schimb permanent de servicii. Astepti prea mult de la celalalt fara sa oferi mare lucru in schimb, dar va veni clipa cand toate aceste gesturi pe care le ceri de la partener vor trebui returnate in aceeasi masura.

Azi te asezi numai pe tine in prim plan si iti place sa fii centrul universului partenerului, dar la celalalt nu te gandesti? El nu merita nimic de la tine? Nu-l sacrifica pe cel de langa tine doar pentru confortul tau personal, pentru ca asta e doar o dovada de egoism care nu-ti face cinste!



HOROSCOP LEU

Traiesti din amintiri frumoase, pentru ca ai trecut mai demult printr-un moment superb din care inca iti extragi energia de acum. A fost frumos, ca un vis implinit, dar nu poti ramane ancorat pentru totdeauna intr-un moment de succes din trecut, deoarece si prezentul are multe de oferit.

Rupe-te de ceea ce a fost odinioara si ia dupa tine bucuria acelui moment, fara sa te raportezi in permanenta la reusita de atunci. Ce a fost a fost, gata, acum conteaza ce faci in prezent!

HOROSCOP FECIOARA

Apare un musafir nepoftit, dar care reuseste sa anime atmosfera foarte bine in jurul sau, semn ca era nevoie de un suflu nou in anturajul de care deja te-ai plictisit. E o figura proaspata care aduna din nou grupul in jurul sau si umorul de care se foloseste este cheia succesului cand vine vorba de lucru in echipa.

Intr-o astfel de atmosfera, lucrezi altfel, pentru ca veselia va lega mai bine relatiile dintre oameni si nimeni nu se mai simte constrans sa-si duca sarcinile la indeplinire, ci le face din placere.

HOROSCOP BALANTA

Iubirea nu e intotdeauna sincera, de aceea ar fi bine sa ramai mai rece la gesturile de afectiune ale unei persoane care incearca sa ti se bage pe sub piele cu orice pret. Nu are intentii pozitive, apeleaza la tertipuri incirecte pentru a-ti castiga simpatia si chiar dragostea, dar va profita de increderea ta dupa ce vei incepe sa tii la el.

Eventual poate fi doar o aventura fara viitor si daca o iei si tu ca atare, totul ar fi perfect, dar daca te indragostesti de o astfel de persoana cu doua fete, ai putea suferi profund. La cata iubire poti tu oferi, nu meriti o iubire falsa.

HOROSCOP SCORPION

Fii foarte precaut in orice tip de tranzactie, deoarece exista riscul sa fii inselat sau sa comiti o eroare greu de reparat. Poti bate palma cu o persoana care nu merita increderea ta si care poate profita ori de credulitatea ta, ori e bunavointa ta pentru a obtine ceva in avantajul propriu.

Numara cu atentie restul la cumparaturi, stai cu ochii pe portofel in anghesuiala si citeste bine clauzele contractelor pe care esti gata sa le semnezi, deoarece se poate infiltra un mic aspect din care ai putea avea de pierdut mai tarziu.



HOROSCOP SAGETATOR

Finalul brusc la care ai ajuns te lasa fara replica si te face sa aluneci spre o depresie greu de controlat.

Sigur ca nu e rezultatul pe care l-ai preconizat atunci cand ai pornit la drum, sigur ca il poti considera un esec si pentru ca te prinde intr-o pasa proasta, din punct de vedere emotional, ai teninta de a agrava situatia cu emotii negative si procese de constiinta in care te gasesti vinovat de toate.

Ai avea nevoie de cineva care sa te stimuleze sa treci peste acest hop, dar nu prea ai pe cine te baza.

HOROSCOP CAPRICORN

Pleci la drum cu sufletul coplesit de emotii, ori pentru ca iti iei ramas bun de la un loc si lasi in urma ceva ce ti-a oferit bucurie o perioada, ori pentru ca la destinatie te asteapta ceva ce te va impresiona la maximum.

Pleci cu un sentiment ciudat fata de ceea ce parasesti sau fata de ceea ce urmeaza sa intalnesti, si cu un dram de nesiguranta, pentru ca nu esti foarte sigur ce te asteapta pe parcurs. Vestile care sosesc din acel loc au rolul de a-ti mari starea de emotivitate, incat stai ca pe ghimpi tot drumul.



HOROSCOP VARSATOR

Apreciezi mult prezenta celui drag in viata ta, pentru ca, de cand il cunosti, toate sunt mult mai frumoase. Ai pentru el un respect fara margini si sentimente profunde, pentru ca datorita lui ai cunoscut iubirea adevarata.

Azi totul pare mai frumos in cuplu, schimbul de emotii este la cote maxime, si, daca inca nu ai pe cineva la suflet, poti descoperi in preajma o persoana care corespunde perfect nevoilor tale afective. Te rasfata cu daruri si gesturi de iubire, deci… cum sa nu-l iubesti?



HOROSCOP PESTI

Nu stii ce sa alegi in situatia de fata, pentru ca ai la dispozitie doua variante, din care numai una duce cu adevarat la un rezultat. Daca nu o alegi cu grija pe cea potrivita, ai putea ajunge intr-un impas din care singura solutie ar mai fi renuntarea.

Nu te grabi sa oferi raspunsul imediat, mai ai ceva timp sa chibzuiesti, sa cantaresti argumentele pro sau contra, sa te informezi din mai multe surse si, dupa ce te vei edifica, vei extrage o concluzie. Nu-ti cere nimeni sa decizi pe loc, deci ia-ti un ragaz de gandire!



