HOROSCOP – Vineri, 1 decembrie 2017

HOROSCOP Pentru lei mai vin și surprize neplăcute uneori, ca cea de azi care le strică planurile pe care și le-au făcut dinainte. Pe fecioare nimic nu le atrage mai mult ca noutatea, iar ceea ce li se oferă acum cu generozitate le satisface pe deplin dorința de schimbare. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Esti implicat intr-un proiect care va avea rezultate excelente, dar nu ai ajuns inca acolo. Parca e un proces de coacere, pregatesti terenul pentru momentul cand vei incepe sa si culegi recolta. Trage tare, implica-te, investeste-ti toate resursele bune pentru acest proiect, pentru ca, la final, te asteapta lucruri palpabile, materiale, concrete.

Nu e doar o munca pentru aplauze sau felicitari, ci se va solda cu un profit vizibil, pe care vei sti sa-l folosesti in beneficiul tau. Poate e o activitate fizica, lucrezi cu mainile, modelezi concret ceva care va deveni rodul muncii tale pe care il vei putea prezenta unui client ce va fi pe deplin satisfacut de munca ta.



Sanatatea iti cam joaca feste, ori din cauza unui stres emotional extrem, cauzat de vreo veste proasta sau de apropierea unui eveniment ce provoaca mari griji pentru tine, ori din cauza unei boli neasteptate pe care nici tu nu stii cum s-o descrii.

Aceste stari ciudate sunt numai pe fond nervos si ti se citeste pe chip o continua ingrijorare de ceva vazut sau nevazut, si nimic nu reuseste sa te linisteasca sau macar sa-ti distraga atentia.



Mai apar si suparari in iubire, dar nu pune la suflet o banala cearta. E normal sa ganditi diferit din cand in cand si, intr-un moment de slabiciune, sa mai aruncati si cuvinte grele! Linisteste-te inainte de a-i da replica, pentru ca daca ii raspunzi imediat ce si el ti-a spus vreo doua, poate iesi cu furtuni nedorite.

Posibil ca la originea acestei tensiuni sa se afle problemele personale din viata unuia din voi la care celalalt nu participa efectiv, ba dimpotriva, poate ingreuia si mai mult situatia cu reprosuri si acuze. Nu critici asteapta cel suparat de la persoana iubita, ci intelegere, sprijin, ascultare!



Apuca-te serios de treaba, pentru ca poate fi o zi spornica si rodnica, in care vei duce cu succes la capat orice sarcina. Cu cat sunt mai dificile indatoririle tale de azi, cu atat mai sarguincios te apleci asupra lor, pentru ca dai randament maxim in proiecte cu adevarat dificile, care necesita un consum maxim de resurse intelectuale si fizice.

Atentia ta e indreptata spre instrumentele pe care le manipulezi, deoarece ai putea avea multe activitati in care e nevoie de diverse mijloace care iti sunt de ajutor, de la cea mai banala lopata pana la cel mai performant calculator. Stii sa le folosesti si ceea ce iese din mainile tale e demn de lauda. Construiesti succesul cu mainile tale.

Mai vin si surprize neplacute uneori, ca cea de azi care iti strica planurile pe care ti le-ai facut dinainte. Apare ceva neprevazut care te obliga sa schimbi repede tot programul, dar cel mai probabil e vorba de o raceala sau de o problema de sanatate aparuta din senin care cere multa prudenta de la tine.

O situatie nedorita apare in calea ta cand ti-e lumea mai draga si-ti da peste cap orice organizare in detaliu, orice alte planuri pe care le aveai pe lista, de aceea uneori e bine sa nu-ti faci planuri foarte extinse, ca nici nu stii cand te trezesti in fata unei astfel de surprize.

Va fi greu sa te adaptezi rapid astfel incat sa nu intri in panica si sa nu te dai peste cap din cauza noutatii respective, caci te vei stresa peste masura. Daca te-ai calma un pic, ai incepe sa descoperi solutii mai pasnice!

Esti foarte aprins de ceea ce ti se deschide in fata ochilor, fiind o ocazie buna de a te remarca, de a arata lumii ce stii, dar si de a-ti schimba un pic viata.

Nimic nu te atrage mai mult ca noutatea, iar ceea ce ti se ofera acum cu generozitate iti satisface pe deplin dorinta de schimbare. Privesti spre viitor cu sufletul plin de speranta, convins ca totul va merge excelent iar gandirea pozitiva sta la baza viitorului succes.



Esti remarcat in societate pentru ceea ce faci si pentru felul cum arati. Esti inconjurat de multa lume care te lauda si te stimuleaza sa te exprimi liber, pentru ca ai atatea de spus.

Orice activitate colectiva, care depinde de unirea fortelor a cel putin trei persoane, va inainta foarte usor spre succes, deoarece totul se desfasoara sub aripa protectoare a norocului. Se pare ca ai avut noroc mai ales pentru faptul ca ai intalnit oamenii adecvati pentru scopurile tale, pentru ca aveti interese comune si aceeasi atitudine spre succes.



De departe vin azi numai vesti bune si semne de simpatie amuzante, dar se iveste sansa de a pleca undeva in alta localitate in compania unui grup de prieteni cu care iti propui o escapada prin imprejurimi.

O fuga pana la munte, o iesire prin cluburi sau doar cateva ore la o cafea pana mai tarziu sunt mici evenimente placute ce se potrivesc de minune atmosferei vesele a acestei zile. Daca nimeni nu te invita sa iesi, fii tu cel care mobilizeaza gasca de prieteni, pentru ca fiecare asteapta un semn de la celalalt.



Lumea apeleaza cu incredere la tine pentru ca ai reputatia de judecator impartial si corect, care intotdeauna da cele mai juste verdicte. Vei analiza la rece situatia de fata si iti vei exprima parerea cu argumente logice incontestabile. Asculti ambele povesti, si dintr-o tabara si dintr-alta, cu scopul de a extrage o concluzie care sa restabileasca ordinea.

Nimeni nu te poate acuza ca tii cu vreuna din parti, pentru ca esti surd si orb la orice influenta din afara. Esti foarte sever cu oricine incearca sa te corupa!



Ai un mare vis in minte dar parca nu-l mai poti pastra doar pentru tine. Incepi sa-l impartasesti cu altii si vei descoperi atatia oameni care au aceleasi vise. Daca v-ati uni fortele, fiecare cu ce stie mai bine, ati putea grabi momentul mult asteptat al implinirii visului.

Asculta parerile celor din jur, schimbati opinii, impartasiti fiecare din experienta proprie, pentru ca fiecare are cateva ponturi bune pe care le-ar putea folosi si altii. Nu trebuie sa pastrezi secretul asupra viselor tale, ci sa incerci sa tii cont si de sfaturile primite.



Ceri mult de la cei din jur, ai ridicat foarte sus stacheta, dar nici ca vrei sa scazi cumva pretentiile. Esti constient ca numai asa, cerand totul de la ei, ii vei motiva sa se apuce serios de treaba si sa-si demonstreze potentialul.

Daca te-ai multumi cu putin, si rezultatele ar fi modeste, tocmai de aceea ceri si de la propria persoana mult si astfel, prin exemplu personal, ii vei ambitiona si pe ceilalti.

Nu accepti nici scuze, nici motive ca ar fi obositi, ocupati, stresati, ci ii chemi sa puna umarul alaturi de tine la un proiect important. Stii sa-i motivezi pe toti si, mai de frica, mai de rusine, ii vei aduna pe toti la munca!

Nu prea iti ies treburile asa cum ai fi dorit, incat vei spune ca e o zi intesata de ghinioane si piedici. Parca nimic nu merge, nimic nu inainteaza si e normal sa abordezi o atitudine negativista si pesimista cand vezi cate se aduna.

Daca vezi ca anumite planuri stau pe loc, oricate eforturi depui, mai bine le abandonezi pentru o vreme, ca sa te apuci de ele altadata, cand vei fi depasit aceste hopuri. Stai pe loc, asadar, nu insista asupra acelor aspecte care nu au nicio sansa sa se rezolve azi, si mai fa si tu o pauza in care sa nu mai faci nimic!



