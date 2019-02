HOROSCOP Vineri, 08 februarie 2019

HOROSCOP Fecioarele nu au o stare psihica foarte buna, sunt influentate de cineva din anturaj si asta le face sa nu aiba o zi foarte buna. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru astazi.

HOROSCOP BERBEC

Daca te inconjori de oameni de aceeasi varsta cu tine, atmosfera ar putea deveni electrizanta, deoarece schimbul de idei si confruntarea de forte ar putea ajunge la apogeu, dar intr-un sens constructiv. Fiecare contribuie in felul sau la succesul unui proiect comun si va stimulati perfect unii pe altii ca sa faceti pasi mari spre scopul final. Competitia, chiar daca se mai simte pe alocuri, are scopul de a va ambitiona unii pe altii sa dati ce aveti mai bun in fiecare, ca atare va fi o placere pentru tine sa-i mai provoci din cand in cand pe cei din jur cu un dram de ironie, ca sa fii sigur ca ii atragi si pe ei in proiectul care merge atat de bine.

HOROSCOP TAUR

Pierzi mult timp pe drumuri azi, transportul public devine motiv de enervare, iar traficul poate fi stresant. Nu te enerva totusi, astfel de momente cand consumi minute pretioase pe drum sunt un motiv bun sa-ti faci ordine in ganduri. In acest timp, in loc sa te certi cu toata lumea si sa aduci acuze la adresa mai marilor tarii, mai bine te-ai indrepta spre gandurile tale cele mai profunde, pentru ca vei gasi o multime de idei noi, de solutii eficace, de variante optime la care nu te-ai gandit inainte. Cand esti blocat in trafic asadar, retrage-te in sinea ta si mediteaza. Asa, nu vei mai vedea niciun motiv de stres in jurul tau, ci dimpotriva, ajungi la destinatie incarcat de o multime de idei noi foarte inspirate. Fara aceste momente de ragaz obligat, nu ai fi descoperit atatea solutii interesante!

HOROSCOP GEMENI

Modul in care te retragi azi in umbra are o conotatie speciala, de parca iti asumi acest anonimat pentru a face putina ordine in jurul tau. Cine te vede azi se intreaba de ce taci atat de mult, de ce nu-ti spui parerea, de ce nu critici, asa cum faci de obicei, dar azi accepti tacerea de bunavoie pentru ca stii ca asa poti depasi cel mai bine un moment mai fragil. Esti convins ca, daca ai incepe sa vorbesti, ai spune lucruri grele pe care le vei regreta mai apoi, de aceea iti impui sa ramai surd si mut la tot ce se petrece in jur. Va veni si ziua cand vei vorbi, dar cel putin azi te ghidezi dupa principiul daca taceai, filosof ramaneai, si de aceea… taci!

HOROSCOP RAC

Se naste o tensiune neplacuta ori de cate ori intri in contact cu reprezentantii institutiilor statului. Birocratia devine enervanta incat e si normal sa-ti sara la un moment dat tandara si sa-ti pierzi rabdarea, dar asta nu inseamna ca nervii tai vor schimba cu ceva rezolvarea problemelor pentru care trebuie sa bati la usa lor. Dimpotriva: ii vor irita si pe ei incat nu s-ar spune ca vei primi documentul, aprobarea sau raspunsul de care ai nevoie. Pregateste-te sa stai cu orele la ghisee, sa dai peste oficianti nervosi si nepoliticosi, sa fii trimis la plimbare cu un dram de rautate, pentru ca nu prea esti pe placul celor de care depinde evolutia proiectelor tale.

HOROSCOP LEU

Relatia de iubire infiripata nu demult evolueaza foarte bine, spre o zona care deja iti da sperante si mai mari ca veti forma in curand un cuplu cu tot ce inseamna el! Esti fericit, ai incredere in cel de langa tine, si cand mai auzi de la cei din jur si cuvinte de lauda la adresa omului pe care-l iubesti sau povesti care il pun intr-o lumina excelenta, cum sa nu visezi si mai departe? Va sustineti bine unul pe altul, primesti din partea sa garantii ca si el simte si viseaza la fel ca tine, deci merita sa te implici intru totul!

HOROSCOP FECIOARA

Starea ta psihica nu e tocmai buna, esti influentat de cineva trist din anturaj care te acapareaza cu probleme sale. Pentru ca te regasesti, cumva, in framantarile sale actuale, aluneci incet spre aceeasi zona emotionala negativa: depresie, teama, nemultumire, tristete. Daca starea ta e direct legata de povestile lacrimogene ale celui din fata ta, prefa-te ca nu le auzi sau macar nu mai incerca sa te pui mereu in pielea lui. Fiecare e cu norocul sau, la urma urmei, deci lupta cu aceste stari care nu te caracterizeaza. Nu cauta nod in papura cu orice pret, pentru ca vei gasi!

HOROSCOP BALANTA

Ar fi bine sa mai amani unele plati, pentru ca nu detii, momentan, toate sumele necesare. N-ar fi rau ca banii de care dispui sa fie in asa fel dramuiti, incat sa acoperi cu ei mai multe plati deopotriva. Nu incerca sa dai toti banii deodata, e bine si in transe! Imparte-i cu grija, aranjeaza-i pe caprarii, pentru ca vei reusi sa platesti mai multe facturi in rate, un pic aici, un pic dincolo, incat sa nu te simti chiar atat de impovarat de sume imense. Daca platesti cate un pic si intr-o parte si-n alta, ai macar impresia ca ai mai scapat de o grija, chiar daca va mai veni foarte curand alta scadenta.

HOROSCOP SCORPION

In mediul tau obisnuit, in care toate pareau asezate pe un teren banal si linistit, apare astazi o situatie neprevazuta care-ti da peste cap tot calmul. E o veste cu efect fulgerator, care cere din partea ta o reactie foarte prompta. Nu ai timp de gandire si nici de actiune, ci trebuie sa fii pe faza pentru a interveni rapid. Te poti trezi cu tot felul de evenimente nedorite: defectiuni ale aparatelor electrocasnice, cum ar fi un scurt circuit, o plata neprevazuta si mare care consuma intr-o clipa banii pusi deoparte cu greu luni de zile, o boala picata din senin cand credeai ca ti-e mai bine, deci cam asa se traduce atmosfera acestei zile: lucruri care cad din senin fara preaviz si care iti strica tie planurile.

HOROSCOP SAGETATOR

Se stie ca esti o fire optimista care vede totul cu cativa pasi inaintea semenilor sai. La fel faci si astazi, vorbesti despre viitor cu mult patos, cu incredere absoluta ca va fi bine, si depui toate eforturile ca planurile tale sa evolueze in directia visata. Esti convins ca gandirea pozitiva naste reusite, ca atare te inarmezi cu toate armele cele bune pentru ca scopul tau sa devina realitate. Spui da la orice provocare, spui se poate la orice impas, accepti cu bratele deschise orice noutate, si aceasta atitudine pozitiva va atrage succesul foarte curand!

HOROSCOP CAPRICORN

HOROSCOP VARSATOR

Nu te simti bine in societate, astazi, de parca ai nimeri intr-un mediu agitat, in care planeaza tensiunea si ostilitatea. Disputele pot fi aprige pe unde treci, fara a avea, de fapt, vreo contributie la nervii descatusati de ceilalti, ca atare cel mai bine ar fi sa nu te bagi, sa eviti locurile in care simti ca ceva nu e in regula, altfel esti prins la mijloc in razboiul unor oameni care au ceva de impartit, dar care nu are nicio legatura cu tine. Nu incerca nici s-o faci pe arbitrul intre taberele aflate in conflict, pentru ca s-ar putea sa isi elibereze nervii pe tine.

HOROSCOP PESTI

Ar fi bine sa faci totul in secret, deocamdata, chiar daca ai un mare plan in minte. Uneori discretia este mai buna decat sa faci tam-tam pe seama unei dorinte la care vrei neaparat sa ajungi. Pregatesti terenul in taina, dincolo de ochii lumii, si abia cand vei fi sigur ca totul evolueaza pe teren sigur si nimeni nu mai poate interveni negativ in planurile tale, vei putea face publice reusitele tale. Acum e de preferat anonimatul, pentru ca oricand se poate trezi unul care sa-ti strice planurile sau sa-ti fure ideea! Taci si faci.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com