HOROSCOP – Vineri, 01 februarie 2019

HOROSCOP Balantele au o zi excelenta pe plan sentimental, au parte de iubire si farmecul lor ii ajuta mult. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Incearca sa nu ai nici un fel de reactie la vestile care vin astazi catre tine sau la actiunile altora fata de tine, pentru ca s-ar putea sa nu fie reactia cea mai potrivita. Nu e nevoie nici de agresivitate, nici de bucurie exagerata, ci gandeste-te cum sa ramai complet rece la tot ce vezi azi. Vei vedea ca lipsa unei reactii e cel mai bun lucru in situatia de fata, ca sa nu te chinuiesti mai apoi sa repari un eventual raspuns neadecvat. Nu rade, dar nici nu plange, nu porni nimic dar nici nu incheia nimic, stai pe loc, fara nici un fel de decizie. Sunt momente cand pasivitatea sau indiferenta sunt de preferat, ca si acum: nu fa nimic deci!

HOROSCOP TAUR

Nu te astepta sa sara prea multa lume in ajutorul tau, nici macar daca le ceri asta foarte clar. In astfel de momente poti descoperi cati prieteni adevarati ai iar azi ai putea avea surpriza sa descoperi ca… e cam gol in preajma ta. E o lectie buna de viata pentru tine, tu care iti dai si camasa de pe tine uneori pentru cei care au nevoie de sprijin, si cand ai avea si tu nevoie, cine e alaturi de tine? Ei, n-o lua chiar in tragic, pentru ca daca e gol in jurul tau e semn ca doar tu esti cel care detine solutia la situatia in care te afli, deci te descurci mult mai bine singur. Priveste lucrurile asa, in avantajul tau, si nu te gandi doar ca prietenii dau bir cu fugitii.

HOROSCOP GEMENI

Ai o ocazie unica de a te afirma, de a iesi in fata si a-i demonstra atu-urile cu care esti inzestrat. Este sansa ta, nu o rata din cauza unor slabiciuni de moment. Ti se cere putere de convingere, un dram de tupeu, curajul de a face ceva ce nimeni altcineva nu stie, pentru ca azi se remarca numai oamenii care isi cunosc cu adevarat propria valoare si unicitate. Ai un as puternic in maneca de care trebuie sa te folosesti cu maxima incredere, pentru ca o eventuala competitie te poate propulsa chiar pe tine in frunte. Fa un pas in fata si arata la ce esti tu cel mai bun!

HOROSCOP RAC

Nu poti bate din palme ca sa se intample o minune si visul tau cel mai mare sa devina deja realitate, ca atare educa-ti rabdarea pana ajungi acolo unde vrei. Esti pe drumul cel bun, asta conteaza, chiar daca evolutia e mai lenta decat ai dori tu. Se stie ca esti o fire grabita si impulsiva care nu prea are rabdare sa inainteze incetisor, dar de data aceasta nu ai incotro. Trebuie sa te supui acestui ritm lent de inaintare, care are si el rostul lui. Daca te-ai grabi si ai sari peste etape, te-ai trezi la final cu cine stie ce puncte lipsa din constructia ta si vei fi nevoit sa te intorci inapoi sa le rezolvi si pe ele. Ia-o incet, conform evolutiei normale!

HOROSCOP LEU

Ferchezuieste-te, aranjeaza-te si iesi in lume, in medii cat mai populate si cat mai diverse, pentru ca exista sansa de a fi remarcat de cineva special! Daca dragostea lipseste din viata ta, in acest moment, azi se poate rezolva cu bine si acest punct lipsa, pentru ca apare ocazia de a intalni pe cel care ar putea deveni partenerul potrivit pentru visele tale romantice. Totusi, dragostea nu ti se ofera pe tava, ci trebuie sa vii si tu in intampinarea ei, daruind cat mai mult, nu doar asteptand sa ti se spuna vorbe frumoase!

HOROSCOP FECIOARA

Ai incredere deplina in drumul tau, spune-ti cu tarie ca duce numai spre acel succes la care visezi si ai sa vezi ca asa va fi. Nu renunta nicio clipa la aceasta incredere, pentru ca ea e resursa principala care te ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti. Nu conteaza ce spun altii, nu conteaza ca multi te vor privi cu suspiciune, pentru ca tu crezi in visul tau oricat de ciudat ar suna. Cat timp te bazezi numai pe fortele proprii, nu ai de ce sa-ti faci griji, pentru ca tu stii foarte bine ce resurse imense ai! Mergi pe calea ta, ajungi la succes, si la urma le vei arata tuturor ca ideea ta era demna de incredere. Iar acum si de lauda!

HOROSCOP BALANTA

Iubirea e cel mai frumos lucru de care ai parte azi, pentru ca te simti, pur si simplu, rasfatat in gesturi de afectiune si de simpatie din partea celor din jur, nu doar partenerul de suflet te alinta si te invaluie in cuvinte calde, ci chiar reusesti sa intri in gratiile tuturor, datorita talentelor pe care le pui in joc: amabilitate, un zambet placut pe chip, o vorba buna. Cat timp stii sa vrajesti lumea cu aceste instrumente infailibile, succesul tau in societate este asigurat. Foloseste-te de ele cu prisosinta, pentru ca ai sansa de a castiga noi prietenii sau poate inima celui pe care il iubesti.

HOROSCOP SCORPION

E o placere sa te apleci asupra celor mici, pentru ca se stie ca tu ai o relatie cu totul speciala cu copiii. Azi ii vezi pe copii cat de avizi asculta povestile tale, cat de mult asteapta sa le vorbesti, deci deschide-ti sufletul si vorbeste-le pentru ca ai multe sa le impartasesti. O activitate in stransa legatura cu copiii ti se pregateste de minune, pentru ca ii inspiri pe cei mici si ii ajuti sa se manifeste liberi. Ei vad in tine acel suflet inocent si pur pe care il ai si rezoneaza perfect cu tine. Ai putea fi un dascal ideal, pentru ca intelegi cel mai usor sufletul de copil. In fond si tu ai un suflet nevinovat de copil in adancul tau…

HOROSCOP SAGETATOR

Schimbarea de directie pe care o decizi azi vine asa, din senin, fara sa-ti dai seama ce a generat acest nou sens pentru tine, dar il accepti cu incredere. E un eveniment cu conotatii karmice, de parca sensul in care pornesti acum e un fel de reeditare a unor momente din vieti anterioare in care ai mai facut acelasi lucru. Vezi altceva interesant la orizont si iti dai seama ca nu vei ajunge acolo daca mergi pe acelasi drum ca inainte. Norocul tau e ca, avand legatura cu alte existente, ti se pare totul foarte familiar, de parca ai mai trecut pe aici. E un fel de deja vu, de aceea schimbarea se produce repede si usor.

HOROSCOP CAPRICORN

Te poti folosi de influenta si puterea ta pentru a redresa o situatie complicata. Lumea respecta deciziile tale, asculta ce ai tu de spus cu supunere, ca atare e bine sa profiti de pozitia pe care o detii deasupra lor, pentru ca tu vei deveni, astfel, eroul salvator care gaseste cheia problemei. Nimeni nu ti se poate opune, ci vor primi decizia sau ordinele tale cu un dram de smerenie, tocmai pentru ca ti se recunoaste valoarea. Toti stiu ca ceea ce spui tu e just, e legal, e valoros, si daca urmeaza sfaturile tale au numai de castigat, ca atare spune si altora care e parerea ta ca sa invete de la tine!

HOROSCOP VARSATOR

Pentru ca situatia materiala se amelioreaza, si starea ta devine mult mai buna! Devii mai sigur pe tine, mai optimist, mai dinamic, pentru ca banii au, iata, si efecte la nivel psihic (atunci cand ii ai). Ca iesi la cumparaturi si cheltui o suma mare pentru un obiect mult dorit sau doar reusesti sa-ti achiti o mare datorie ce-ti apasa pe umeri de ceva vreme, inchei ziua cu un sentiment de fericire ce are la baza confortul financiar. Ba chiar se intrevad si vremuri mai bune la orizont de parca ti se face o promisiune de castig sau profit pentru perioada urmatoare si asta te motiveaza la maxim!

HOROSCOP PESTI

Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi sa te lupti pe cont propriu cu greutatile vietii, ci ai oricand la cine apela la nevoie. Ajunge doar sa ceri cuiva un sfat, ca deja s-a creat alaturi de tine un grup de suport entuziast si dinamic ce te va ajuta sa depasesti cu brio orice hop. Nimic nu mai pare complicat avand aproape prieteni care cred in tine si te imping de la spate ca sa mergi mai departe cu capul sus si plin de incredere!

