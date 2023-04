Horoscop saptamanal 3-9 aprilie 2023. Zodia Berbec are probleme de sanatate, iar zodia Gemeni are parte de protectia divina

Horoscop saptamanal 3-9 aprilie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Berbec

Prima parte a saptamanii este marcata de intalnirile si dialogurile cu rudele si prietenii apropiati. Sunt posibile neintelegeri, ce pot fi depasite cu prudenta si discernamant. Pe de alta parte, bine ar fi sa iti orientezi eforturile catre studii pe termen scurt. La serviciu se recomanda evitarea provocarilor colegiale si indeplinirea atenta a sarcinilor. Sanatatea ramane in continuare vulnerabila pe segmentele aparatului digestiv si picioarelor. Este o perioada favorabila consultatiilor, analizelor medicale si interventiilor chirurgicale. Unele afectiuni mai vechi pot recidiva sau se pot complica. Alterneaza orele de munca cu cele de odihna, foloseste remedii naturiste si plimba-te mai mult in aer liber. La capitolul financiar ar trebui sa stai bine, dar evita cheltuielile nefondate. Pe de o parte iti pot veni sume mari de bani, insa pe de alta parte poti fii nevoit sa dai destul de mult. in a doua parte a intervalului analizat, astrele iti recomanda treburile casnice. Poti face mai usor si cu spor curatenii generale, reparatii curente sau, functie de caz poti reamenaja gradina. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar pana la urma se poate cadea la pace pe orice subiect.

Taur

La inceputul saptamanii iti sunt favorizate chestiunile financiare ce vizeaza banii si bunurile obtinute din munca proprie. S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de salarizarea de la un loc de munca. La serviciu se pare ca ai multe si marunte de facut, insa va trebui sa te descurci singur. sefii sunt absenti, iar colegii iti pun bete in roate. Se tes multe conflicte ascunse, de aceea vorbeste cat mai putin si mai ales nu iti divulga planurile de viitor. Atentie la sanatatea aparatului renal si a capului! Relatiile cu cei dragi sunt dinamice, controversate si dominate de neprevazut. Fii prudent si asculta ce iti spun ceilalti. Orienteaza-ti eforturile catre un hobby sau organizeaza petreceri surpriza pentru apropiati. Dialogurile cu prietenii sau cu protectorii sunt la ordinea zilei. Sunt momente bune de a-ti selecta anturajul. Nu sunt recomandate relatii noi, intrucat pot cunoaste turnuri deosebite. La sfarsitul saptamanii se intrezaresc multe calatorii pe distante scurte. intalnirile cu rudele si prietenii apropiati pot fi frecvente, dar interesante si de folos.

Gemeni

Protectia divina vegheaza atent din umbra asupra vietii tale. Chiar daca starea ta de spirit este destul de fluctuanta, cu putin efort vei reusi sa depasesti totul cu bine. Sanatatea este rascolita destul de mult, dar sunt sanse mari de ameliorare sau vindecari miraculoase. Zilele de 27 si 28 martie ar trebui sa iti aduca un plus de energie si sa te simti bine. Sunt zile bune pentru a-ti pune ordine in relatiile parteneriale. Bine ar fi sa renunti la parteneriatele si colaborarile care nu te mai reprezinta sau in care stai de ochii lumii. Relatiile familiale sunt tensionate si se tot reiau discutii vechi legate de patrimoniu. incearca sa fii deschis la doleantele celor dragi, dar bine este sa ai in vedere si confortul sau siguranta ta materiala. in casa se pot produce avarii greu de controlat si remediat. in ultimele zile ale saptamanii poti primi cadouri si recompense marunte, dar suficiente cat sa te bucure. Atentie ca energia vitala este fluctuanta, astfel incat se recomanda activitati fizice usoare, plimbari in aer liber si odihna multa.

Rac

La inceputul saptamanii esti greu de remarcat in perisaj. Dorinta de retragere din forfota vietii cotidiene va fi la cote inalte. Sunt zile bune pentru odihna, meditatii in locuri sfinte si pentru trasarea unor noi planuri de viata. Sanatatea este afectata pe segmentele aparatului respirator, de aceea fii prudent. La serviciu exista mici conflicte ascunse, dar le vei putea depasi cu bine. Relatiile cu rudele si prietenii apropiati sunt distorsionate si bine ar fi ca, deocamdata, sa eviti compania lor. Nativii Rac implicati in studii pot intampina dificultati in procesele de invatare, evaluare sau comunicare. Atentie ca mentalul este obosit si parca se tot reiau ganduri, idei vechi sau nelinisti. Detasarea de problemele celorlalti este benefica. Concentreaza-te mai mult pe treburile tale si asculta sfaturile si indemnurile venite de la prieteni sau protectori. La sfarsitul saptamanii iti va reveni pofta de viata si elanul de a te avanta in valtoarea vietii.

Leu

sefii te vor chema la raport inca din prima zi a saptamanii. Sunt posibile discutii aprinse, controversate, de aceea fii prudent si asculta cu atentie tot ce ti se spune. Sunt sanse mari de a-ti schimba cariera, sarcinile de lucru si colegii de echipa. Zilele de 27 si 28 martie iti vor aduce in atentie prietenii. intalnirile si dialogurile cu acestia vor fi frecvente si incununate de succes. Un protector important iti poate da solutii viabile la situatiile cu care te confrunti in domeniul profesional. Pe 29 si 30 martie, astrele iti recomanda o minivacanta. Starile tale interioare vor fi rascolite, de aceea evita eforturile fizice prea mari si activitatile ce iti solicita mentalul. Plimbat-te in aer liber, mediteaza intr-un loc sfant sau dormi mai mult. Bine ar fi sa iti trasezi noi directii de viitor si sa fii mai selectiv vizavi de oamenii carora le permiti sa se amestece in viata ta. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului digestiv si osos. Semnalele organismului ar trebui ascultate si comentate cu un medic specialist. Nu sunt probleme majore, dar paza buna trece primejdia nedorita. Finalul saptamanii te va gasi intr-o forma buna.

Fecioara

La inceputul saptamanii poti primi vesti din strainatate sau te poti ocupa de pregatirea unei calatorii. Daca esti nevoit sa pleci la drum, verifica cu atentie toate detaliile. Capitolul financiar este restrictionat, astfel incat evita cheltuielile nefondate si verifica-ti in permanenta documentele financiare si bugetul de venituri si cheltuieli. Zilele de 27 si 28 martie sunt potrivite pentru a discuta cu sefii sau autoritatile. Sunt posibile discutii aprinse, insa explica-ti deciziile si modul de lucru cu calm, incredere si bunavointa. Cu siguranta vei reusi sa depasesti situatiile cu bine, ba chiar s-ar putea sa primesti si laude. Fii mai intelegator vizavi de ceilalti. Traversam o perioada delicata in privinta modului de a actiona, astfel incat se pot comite foarte usor erori iremediabile. Mentalul este bulversat, iar deciziile majore nu sunt de abordat in acesta perioada. La finalul saptamanii, astrele iti recomanda compania pritenilor. Chiar daca se pot ivi din senin discutii aprinse, tocmai acestea vor constitui farmecul ultimelor zile ale lunii martie. Rezerva-ti momente pentru odihna, plimbari in aer liber sau pentru trasarea unor noi planuri de viata.

Balanta

Relatiile parteneriale si colaborarile sunt luminate de Soare, existand posibilitatea de a intalni oameni interesanti si de a te implica in proiecte de viitor. Pe de alta parte, colaborarile vechi se pot reconfigura sau chiar pot disparea total din sfera ta de interes. Pe 27 si 28 martie poti primi vesti din strainatate. iti faci planuri de calatorii indepartate, dar concretizarea lor se va produce la momentul potrivit. Altii pot avea de-a face cu studiile si implicatiilor lor. Examenele, probele si interviurile specifice secventelor de invatare pot fi frecvente, insa le vei depasi cu putin efort. Zilele de 29 si 30 martie iti vor aduce in atentie domeniul profesional, in special relatiile cu sefii. Sunt posibile discutii aprinse pe seama faptului ca in ultima vreme se pare ca nu ti-ai indeplinit corect si la timp sarcinile de serviciu. Gandirea si comunicarea sunt distorsionate, astfel incat recomandabil este sa vorbesti putin, direct si la obiect. in sfera muncii este multa agitatie, iar colegii iti pun bete in roate. Ocupa-te singur de treburile tale si evita provocarile celorlalti. La sfarsitul saptamanii, inconjoara-te de prieteni.

Scorpion

Capitolul financiar va fi preocuparea majora a acestei saptamani. Ori planifici sa iti achiti datoriile, ori vrei sa iei credite bancare, ori iti indrepti atentia catre bunurile detinute in comun cu ceilalti. Recomandabil este sa fii prudent, deoarece se pot produce erori in documente sau in decizii. Pe de alta parte s-ar putea sa primesti cadouri sau o suma de bani de la cine te astepti mai putin. Energia vitala este fluctuanta, de aceea evita activitatile solicitante, atat fizic cat si psihic. Pe 29 si 30 martie se intrezaresc vesti din strainatate. Dialogurile cu o persoana aflata departe de granitele tarii te pot pune pe ganduri, insa nu ai de ce sa te ingrijorezi. Sunt momente pasagere si bine ar fi sa te detasezi de problemele celorlalti. Pentru altii vor aparea probleme legate de cursuri sau studii pe termen lung. Sau te poti gandi la parcurgerea unei forme de scolarizare necesare in domeniul profesional. Bine ar fi ca deocamdata sa faci planuri si sa lasi luarea deciziilor majore pentru o alta perioada de timp. Atentie la prieteni si protectori! Sunt posibile despartiri definitive de prieteni vechi sau de un protector important. in ultimele zile ale saptamanii pot interveni chestiuni profesionale si discutii aprinse cu sefii.

Sagetator

Relatiile parteneriale sunt temele principale ale saptamanii. Sunt zile bune pentru a pune la punct detaliile unei colaborari sau pentru a-ti reconfigura pozitia in cadrul unui proiect. Sustine-ti cu fermitate opiniile si nu te lasa impresionat de problemele celorlalti. La serviciu ai multe si marunte de facut. Tendinta de a munci peste masura este la cote inalte, asa incat bine ar fi sa iti temperezi elanul si sa te ocupi doar de indatoririle tale. Relatiile cu sefii se mentin in continuare tensionate. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele gatului. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Alterneaza orele de munca cu cele de odihna, pentru ca organismul tau este destul de obosit. Zilele de 29 si 30 martie sunt potrivite pentru achitarea taxelor, impozitelor sau pentru relatii cu institutiile financiare. Mostenirile si partajele specifice unui divort sunt alte teme cu care poti avea de-a face in urmatoarele zile. Gandurile tale sunt indreptate acum mai mult catre familie si implicatiile ei. Relatiile cu cei dragi sunt distorsionate, astfel incat fii prudent in vorbe si fapte. Tine cont si de parerile celorlalti. La sfarsitul saptamanii delecteaza-te cu o piesa de teatru, un film bun sau cu o mica agapa alaturi de cei dragi.

Capricorn

Saptamana este marcata pentru tine de multa treaba la serviciu. Relatiile colegiale lasa mult de dorit, de aceea ocupa-te pe indelete de treburile tale si evita provocarile celorlalti. Se recomanda alternarea orelor de munca cu cele de odihna. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului respirator. Nu sunt recomandate consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale in intervalul 26 – 28 martie, decat in cazuri ce nu suporta amanare. in zilele de 29 si 30 martie se intrezaresc controverse in relatiile parteneriale. Se pare ca esti destul de nemultumit de ceilalti, insa la tine este de fapt hiba. Schimba-te tu si ceilalti se vor schimba dupa tine. Cheful de a te indragosti pluteste in aer. Fii prudent, intrucat factorul neprevazut iti poate juca feste cand te astepti mai putin. Pentru altii, copiii sunt tema principala a saptamanii. Conflictele dintre generatii te provoaca la o reevaluare a sistemului valorilor morale. Cel mai bine ar fi sa iti indrepti atentia si eforturile catre un hobby sau sa organizezi din cand in cand mici reuniuni agreabile pentru cei dragi. La finalul saptamanii arunca-ti o privire asupra bugetului de venituri si cheltuieli. Ia seama la datorii si achita-le la timp.

Varsator

Cheful de distractii si aventuri va predomina in aceasta saptamana. Esti pus pe sotii, insa retine ca ceilalti nu privesc cu ochi buni atitudinea ta. Bine ar fi ca in limita posibilului sa ii antrenezi si pe ceilalti la cantec, joc si voie buna. Persoana iubita iti poate face reprosuri ca neglijezi relatia in favoarea prietenilor sau rudelor. incearca sa lamuresti lucrurile cu calm si deschidere sufleteasca. Pana la urma vei avea nevoie si de cel drag. Altii pot avea de-a face cu copiii si nazbatiile lor. Atentie la capitolul financiar! Exista sanse sa pierzi bani, bunuri sau sa ai parte de incurcaturi in acte. Verifica in permanenta situatia bugetului de venituri si cheltuieli. Achita-ti la timp datoriile si evita investitiile, imprumuturile bancare si cheltuielile nefondate. Pe 29 si 30 martie se anunta multa forfota la serviciu. Relatiile colegiale sunt disonante, astfel incat bazeaza-te doar pe fortele tale si evita provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului digestiv. Abordeaza o dieta, plimba-te in aer liber si odihneste-te mai mult. Pentru ultimele zile ale intervalului analizat, astrele iti recomanda compania partenerului de viata si o analiza atenta a colaborarilor in care esti implicat sau vrei sa te implici.

Pesti

Sufletul tau este mai mult acasa in aceasta saptamana. S-au adunat multe treburi gospodaresti, iar acum este o perioada buna pentru curatenii generale, reparati curente, planuri de reamenajari sau de noi achizitii locative. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate. Asculta si parerile sau doleantele celorlalti. Prudenta si discernamantul te vor ajuta sa depasesti momentele delicate. Pe 29 si 30 martie, cheful de distractii si aventuri va fi la cote inalte. Organizeaza o petrecere surpriza pentru cei dragi. Pe de alta parte sunt zile bune si pentru hobby-uri. Se pot ivi mici conflicte cu persoana iubita sau, functie de caz cu copiii, pentru ca in ultima vreme esti foarte preocupat de bani sau de prieteni in detrimentul celor apropiati. Provocarea momentului consta in a gasi un echilibru intre laturile materiale ale vietii si relatiile cu cei dragi. Atentie ca energia vitala este fluctuanta. Ocupa-te de treburi usoare, abordeaza o dieta si mergi regulat la plimbare. Parteneriatele si colaborarile in care esti implicat pot cunoaste turnuri deosebite. Mentalul iti este destul de bulversat si bine ar fi sa te abtii de la decizii majore. Predomina senzatia ca se reiau discutii si situatii mai vechi vizavi de aspectele parteneriale. Se pot rupe relatii definitiv, in special cele foarte vechi.

