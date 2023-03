Horoscop saptamanal 27 martie – 2 aprilie 2023. Zodia Berbec are parte de conflicte, iar zodia Balanta trebuie sa fie mai prudenta

Horoscop saptamanal 27 martie – 2 aprilie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop saptamanal 27 martie – 2 aprilie 2023. Zodia Berbec are parte de conflicte

Berbec – Pretentiile voastre depsesc nivelul obisnuit si este posibil sa declansati dispute cu persoanele care va protejeaza de obicei neconditionat… Vi se recomanda sa faceti mai mult efort fizic pentru a va echilibra vitalitatea.

Taur – Sunteti foarte nerabdatori sa obtineti ceea ce va doriti, aspect care va poate induce superficialitate in gandire. Presimtirile sunt o sursa de informatii de care este indicat sa tineti cont la fiecare pas .

Gemeni – Se pot produce evenimente care sa va afecteze din punct de vedere afectiv. Fiti vigilenti si nu va expuneti secretele in fata persoanelor straine deoarece exista riscul de a fi folosite impotriva voastra!

Rac – Sunteti atrasi spre actiuni dinamice care sa produca schimbari in viata personala. Este preferabil sa acceptati unele pierderi in mod constient decat sa alimentati compromisuri costisitoare…

Leu – Indiferenta si detasarea fata de persoanele enervante poate fi o arma foarte eficienta… Aveti nevoie de implicarea in actiuni care sa va improspateze starea de spirit si optimismul.

Fecioara – Temperamentul vostru necesita mai multa adaptabilitate si relaxare. Din cauza incordarii dictate de planul mental tindeti sa fiti competitivi in majoritatea situatiilor.

Zodia Balanta trebuie sa fie mai prudenta

Balanta – Fiti mai prudenti in declaratii si promisiuni deoarece exista inclinatia de a face exagerari. In aceasta perioada va puteti intalni cu persoane care sa va aduca aminte de unele obligatii si datorii.

Scorpion – Veti avea mai mult succes si eficienta daca tratati nevoile materiale fara teama. Problemele cu care va confruntati va ajuta sa va intariti vointa si disciplina interioara.

Sagetator – Cu toate ca nu apreciati rabdarea si atitudinea rezervata este indicat sa evaluati consecintele actiunilor personale. Sinceritatea prietenilor cu care discutati va clarifica indoielile neexprimate.

Capricorn – Parteneriatele avantajoase incep sa se faca simtite si este cazul sa va depasiti conservatorismul si rigiditatea. Sacrificiile de natura emotionala va sunt rasplatite in scurt timp chiar daca apar provocari noi.

Varsator – Prosperitatea pe care o doriti poate fi implinita daca va transpuneti ideile in practica. Daca va raportati doar propriile sentimente si interese va indepartati de suportul grupurilor din care faceti parte.

Pesti – Aceasta saptamana ar putea sa va aduca ocazia de a va bucura de implinirea sentimentala. Straduiti-va sa va debarasati de complexele de inferioritate si comunicati cat mai direct despre dorintele intime!