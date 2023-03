Horoscop saptamanal 13-19 martie 2023. Zodia Taur straluceste in fata lumii, in timp ce zodia Rac isi schimba locul de munca

Horoscop saptamanal 13-19 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop saptamanal 13-19 martie 2023. Zodia Taur straluceste in fata lumii

Horoscop saptamanal Berbec

Inca de la inceputul saptamanii, cei care pot, nu fac nimic sa va ajute ca visele sa devina realitate. Daca vreti sa le indepliniti, luati masuri! Miercuri un asociat ar putea fi sub mare presiune. Discutiile vor deveni adevarate eruptii vulcanice. Fiti plin de tact atunci cand interactionati cu ceilalti. In weekend pregatiti-va sa stabiliti noi limite partenerului dumneavoastra.

Horoscop saptamanal Taur

A venit vremea sa straluciti in fata lumii. Marti este posibil sa apara un prieten nou. Aceasta persoana iubeste artele si veti merge impreuna la multe evenimente culturale. Joi trebuie sa dati dovada de intelepciune atunci cand investiti banii. Duminica va relaxati dupa zilele stresante. O plimbare va va aduce echilibrul pe care-l cautati.

Horoscop saptamanal Gemeni

Incercati sa va concentrati atunci cand va indepliniti sarcinile, mai ales pe cele de serviciu. Aveti nevoie de multa stapanire la inceputul saptamani. Mici reparatii de uz casnic va asteapta pe joi. Vineri, persoana iubita face o scena de gelozie pentru ca simte ca ati pierdut un pic interesul in relatie. In weekend descoperiti ca aveti multe talente ascunse.

Horoscop saptamanal Rac

Luni aveti sansa sa va impliniti cariera prin perspectiva unui nou loc de munca. Spre mijlocul saptamanii aveti probleme cu comunicarea si simtiti ca ceva va retine in discutii. Daca nu sunteti sigur de cuvintele potrivite este suficient sa zambiti. Sambata constatati ca persistenta este cheia succesului. Nu renuntati inainte de a ajunge la linia de sosire.

Horoscop saptamanal Leu

Ati putea fi tentati sa va trasformati viata intr-o piesa de teatru dar nu asteptati sa jucati rolul unui rege sau a unei regine a dramei. Miercuri cineva cu spate asigurat va ajuta sa va rezolvati o problema care va framanta de ceva vreme si joi chibzuiti bine cifrele dintr-o factura fiscala. La sfarsitul saptamanii sunteti nostalgic si va decideti sa luati legatura cu un prieten din copilarie.

Horoscop saptamanal Fecioara

Simtiti nevoia sa va satisfaceti poftele culinare cu ceva mult prea condimentat ca de obicei. Atentie la abuzuri! Pana in weekend nu se mai intampla nimic deosebit, iar atunci sunteti intr-o stare de spirit un pic neplacuta. Veti impresiona pe cei din jur cu simtul artistic bine dezvoltat. Aveti tot dreptul sa cereti mai multa atentie celor din familie.

Zodia Rac isi schimba locul de munca

Horoscop saptamanal Balanta

Chiar de la inceputul saptamanii va ganditi cum sa-i faceti o surpriza persoanei dragi pregatindu-i o cina romantica. La serviciu circula destule barfe ca sa va puna pe ganduri atunci cand aflati ca nu aveti atatia prieteni cati credeati. In weekend fiti atenti la volan si nu vorbiti la telefon in timp ce conduceti.

Horoscop saptamanal Scorpion

Luni incheiati o rivalitate ce va sacaie de multa vreme. Un nou prieten va acopera urmele si nu este prea intelept sa-i destainuiti intentiile reale de la prima intrevedere. Este timpul sa va ocupati de viata dumneavoastra si sa exploatati puterea personala. In weekend un asociat va cere o mana de ajutor si aveti posibilitatea sa-i aratati compasiunea.

Horoscop saptamanal Sagetator

Daca sunteti singur, o noua persoana iubita ar putea sa va iasa in cale, coplesindu-va cu atentia sa. Joi aveti nevoie de toata sinceritatea obisnuita dumneavoastra ca sa va rezolvati problemele. Diplomatia, insa va va castiga un nou amic. Vineri o problema financiara va necesita actiunea dumneavoastra prompta. Acordati-va mai mult timp pentru o contabilitate personala.

Horoscop saptamanal Capricorn

Toata saptamana sunteti bantuiti de ganduri optimiste si asta va binedispune. Un partener de afaceri are o agenda ascunsa, facandu-va surpriza unor noi planuri. La serviciu, seful va da de lucru mai mult si va obliga ca vineri sa face ore suplimentare. In weekend vi se implineste o dorinta.

Horoscop saptamanal Varsator

Iubirea va da de furca la inceputul saptamanii si va intrebati daca este cazul sa mai impartiti spatiul de lo-cuit cu persoana iubita. Ganditi bine inainte de a lua masuri drastice, de care mai tarziu sa va para rau. Duminica, inima va va ghida mintea spre o alta problema.

Horoscop saptamanal Pesti

Marti castigati ceva bani dar trebuie sa va stapaniti sa nu-i cheltuiti pe toti. Nu ar fi rau sa puneti ceva deoparte pentru situatii neprevazute. Un eveniment suprinzator poate schima ordinea de zi. Incercati sa tineti pasul cu fluxul evenimentelor si veti vedea rezultatele.

