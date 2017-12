HOROSCOP – Sâmbătă, 9 decembrie 2017

HOROSCOP Pentru tauri toate ar trebui să meargă ca pe roate azi, pentru că planează un aer norocos în jurul lor. Racii se simt bine în pielea lor, datorită unui nivel de energie foarte ridicat pe care îl pot valorifica cu succes. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Discuta cu ceilalti despre planurile tale pentru ca, momentan, nu detii toate informatiile pentru a le pune in aplicare. Va aparea cineva cu mai multa experienta care iti va transmite exact pontul de care aveai nevoie.

Nu e o rusine sa recunosti ca nu stii ce e de facut in anumite situatii, deci cere sfaturi, cere ajutor, intreaba in stanga si-n dreapta pana dai de omul potrivit care detine cheia la intrebarea ta cea mai dificila.

Din relatia cu ceilalti ai multe de invatat iar ceea ce urmeaza sa descoperi, va deveni mai apoi sursa de intelepciune si pentru altii, pentru ca vei transmite si tu, mai departe, ceea ce afli acum.

HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Toate ar trebui sa-ti mearga ca pe roate azi, pentru ca planeaza un aer norocos in jurul tau. De fapt, ai sansa de a intalni o multime de oameni care, mai devreme sau mai tarziu, vor juca roluri cheie in planurile tale, deci tine minte numele celor care iti apar astazi in cale si fa-ti-i prieteni.

Va veni o zi cand vei putea apela la ei cu succes. Ai impresia ca toate merg struna, ca toate piedicile au disparut din calea ta si ca de fiecare data treci prin locul potrivit in momentul potrivit pentru a primi exact ce cautai. Mai rar asemenea auspicii!



HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Cine spune ca, de la o varsta, nu mai ai de invatat? Toata viata e un studiu continuu, ca atare nu te opri din intrebat, din explorat, din invaat! Si azi apare o situatie din care ai enorm de aflat si iata inca o experienta acumulata, pusa acolo, deoparte, in bagajul tau de informatii si cunostinte folositoare.

Esti de acord ca nu trebuie niciodata sa ii inchizi mintea, urechile si inima pentru ca, din tot ce intalnesti clipa de clipa in calea ta, mai descoperi ceva util de pastrat in memorie. E o placere sa fii inca elev la scoala vietii!



HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Te simti bine in pielea ta, datorita unui nivel de energie foarte ridicat pe care il poti valorifica cu succes. Atitudinea aceasta pozitiva, increderea absoluta in tine insuti, optimismul care ti se citeste pe chip au la baza o stare de sanatate foarte buna.

De fapt, toate merg mana in mana, inlantuite: confortul fizic genereaza pace sufleteasca si armonie cu propria persoana, deci ai numai motive de bucurie cu privire la cel care esti, ca individ, ca om, ca parte din Univers. Fa tot posibilul sa mentii aceasta stare de echilibru pe toate planurile fiintei tale: fizic, mental, emotional, spiritual.



HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Uneori, cei mai buni prieteni nu sunt cei din jurul tau, cei care iti sunt concret alaturi, ci poti avea si prieteni… nevazuti. Discuti cu ei cu lejeritate chiar si fara a-i vedea, dar ii simti atat de puternic pe aceeasi lungime de unda, asa cum nu simti pe nimeni, in lumea exterioara palpabila.

Ofera-ti acest ragaz intim de a discuta intre patru ochi cu prietenii tai secreti, indiferent ca sunt ghizi spirituali din invizibil de la care ceri o inrumare, ca sunt ingerii tai de la care astepti un sfat, sau doar eul tau interior care are ceva sa-ti transmita. Permite-ti aceasta introspectie personala si ai sa descoperi raspunsuri pe care niciun om nu ti le-ar putea oferi!

Citeste si: Horoscop financiar complet pentru decembrie 2017 si inceputul lui 2018



HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Azi sufletul tau cere cu mai multa putere sa ii indeplinesti o dorinta. Nu i te poti opune, e atat de intensa, incat va deveni un fel de obsesie si pana nu te ocupi de ea, nu te poti relaxa. Orice isi doreste inima ta, devine litera de lege pentru tine si lasi deoparte orice alta activitate pentru a te ocupa doar de ea.

Ca vrea o zi de pauza si de relaxare sau vrea sa te ocupi de ceva ce iti face mare placere, vei avea numai de castigat din punct de vedere emotional si psihic, pentru ca este ceva ce te inalta, te linisteste, te bucura si te face sa te simti in deplina armonie, trup si suflet. Ofera-ti acest dar, il meriti!



HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Doua aspecte stau la baza marilor succese, rabdarea si increderea. Daca simti ca-ti lipsesc, invata sa le educi. Fiecare eveniment de pe parcursul acestor planuri au acest rol: de a-ti mai domoli tie graba si de a-ti alunga temerile sau suspciunile. De ce te indoiesti de ceea ce te asteapta la final?

Stii bine ca ai reusit lucruri si mai marete, cu alte ocazii, ca atare adu-ti aminte de acele succese din trecut si gandeste-te ce anume le-a generat. Nu cumva tot increderea deplina si rabdarea de a evolua pas cu pas pana la victoria finala? Ba da, deci scoate de la naftalina, din nou, aceste resurse: le ai, foloseste-le!

HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ai toate motivele sa fii mandru de nivelul intelectual la care ai ajuns, iar azi poti descoperi ca ai si reale talente de profesor! Ai atat de multe de transmis lumii, atat de multe informatii si experiente de impartasit, incat ar trebui sa gasesti o cale de a te adresa unui public cat mai larg.

Cine sta azi in preajma ta, are numai de castigat, pentru ca tot ceea ce spui e de valoare si le va fi de folos la un moment dat. Daca nu ai deja o cariera in domeniul educatiei, cauta cea mai accesibila forma sa dai din prea plinul tau de cunostinte si altora.

Fie ca predai cu bucurie o lectie unui incepator, fie ca vorbesti unei sali imense de discipoli, esti incantat sa observi atata receptivitate in randul celor care te asculta.



HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

A venit un moment pe care il asteptai cu infrigurare pentru ca urmeaza sa iei o decizie majora, ceva ce poate schimba in totalitate un sens de mers de acum inainte. Esti pregatit sufleteste pentru marea modificare de directie, convins ca trebuia sa ajungi odata si-odata aici.

Nu te crampona de lucrurile pe care le cunosti, ai incredere in acest moment pentru ca va genera o alegere inteleapta pentru tine. Ca la orice rasturnare totala de situatie, te poti astepta la o scurta perioada de deruta si instabilitate, dar dupa un timp vei incepe sa descoperi ce bine se aseaza lucrurile pe fagas normal. Hotaraste-te si alege!



HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Azi simti nevoia sa te retragi un pic din iuresul lumii, si cea mai potrivita activitate ar fi… bucataria. Esti mult mai preocupat de alimentatia familiei tale, de aceea vei calatori cu gandul prin zone de informatie care te pun la curent cu acest domeniu.

Incerci retete noi, adopti un regim nou de viata, renunti la un aliment care nu-ti prieste, discuti cu familia despre posibilitatea de a introduce alte componente in hrana de zi cu zi, deci aspecte care tin de sanatatea ta si a familiei tale pornind de la ceea ce consumati.

Nu te deranjeaza deloc postura de gospodina perfecta, sau, daca esti barbat, vei avea si tu aceeai atractie spre gastronomie, sau macar spre a face cumparaturile casei.



HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

A venit momentul sa iei o decizie majora prin care sa dai alt curs existentei tale. E un moment de renastere chiar, deoarece esti pe cale sa alegi alt drum, sa accepti alt stil de a fi sau de a actiona, si totul tine de propria ta alegere.

Nimeni nu te obliga sa faci schimbarea, ci, daca e sa aiba loc, e numai creatia propriei tale vointe si a propriilor tale ganduri.

Ceea ce doresti tu acum genereaza un va de schibari benefice pentru tine de acum inainte, poate pentru cateva luni, poate pentru ani de zile in perspectiva, tocmai de aceea trebuie sa fii constient de greutatea momentului si sa iei decizia intelept, optimist, cu incredere deplina in rezultate.



HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu spera lucruri pe care nu le poti atinge, pentru ca unele din aceste puncte de varf depind de eforturile tale de pana acolo. Mai ai de muncit, de tras, de depus eforturi, scopul cel mare e inca departe, dar daca nu ai mai fi atat de concentrat la tinta finala, ci doar la drumul pana acolo, ai vedea ca evolutia va fi mult mai sigura.

Uneori, visul te face sa pierzi din vedere instrumentele de a ajunge la el, deci revino in realitate, fara vise desarte si fara sperante imense. Mult mai mare va fi satisfactia la final, ca ai atins acel tel, daca nu ridici castele de nisip chiar din prima etapa.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com