HOROSCOP – Sâmbătă, 4 noiembrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Racii sigur vor profita de week-end pentru a-și încarca si bateriile. Săgetătorii nu trebuie să se mai uite la lumea din jurul lor, să nu se mai raporteze nici la problemele altora, pentru că toți trec prin viață după propriul lor scenariu. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Chiar daca te afli intr-un spatiu in care planeaza unele motive de tristete, incearca sa nu pui la suflet ceea ce auzi. Doar asa vei ramane detasat si neafectat, pentru ca ceilalti abia asteapta o ureche proaspata care sa le asculte problemele si un umar de plans, incat te vor monopoliza imediat.

Fii amabil si diplomat si retrage-te delicat din acest mediu, pentru ca tu nu ai nicio vina pentru ceea ce se intampla si nu are rost sa-ti strici ziua, buna dispozitia si echilibrul doar pentru a le face lor pe plac. Chiar daca stii ca ei au nevoie de cineva sa-i asculte si sa-i sustina, azi meriti sa re ocupi mai mult de linistea ta, fara influente din afara.

Ai rezerve cu privire la modul in care altcineva a obtinut un mare succes cu care acum se lauda la toata lumea. Poate e un semn de invidie din partea ta sau poate e un presentiment greu de explicat cum ca nu ar fi un succes chiar binemeritat, asa cum vrea el sa arate.

Presimti ca a ajuns acolo pe cai nu tocmai corecte si ori te gandesti la un plan de razbunare, ca sa-i demasti adevaratele fapte, ori iti pregatesti in secret revenirea in forta, considerand ca ai fi meritat si tu acelasi succes. Nu fi malitios fara sa ai si dovezi clare ca acesta ar fi vinovat de ceva!

E o placere sa te afli in compania prietenilor, pentru ca ei sunt alaturi de tine cu toata inima si abia asteapta sa te sprijine cu ceea ce le sta lor in putinta. Cere-le ajutorul, nu incerca sa le faci pe toate singur, pentru ca azi chiar ai la cine apela.

Exista cel putin o persoana care detine solutia la problema care te framanta, dar asteapta doar sa-l soliciti. Nu va interveni fara acceptul tau, deci e bine sa recunosti ca nu stii ce e de facut intr-o anumita situatie pe care el o considera floare la ureche.

Profita de week-end pentru a-ti incarca si tu bateriile. Nu-ti propune nimic dificil pentru azi, ia o pauza din tot ce faceai si nu te mai gandi la nimic. Permite-ti somn de voie, multa odihna, activitati sedentare prin jurul casei, pentru ca stai cam prost la capitolul energie.

Iti lipseste cheful, vlaga, entuziasmul, si, chiar daca te-ai apleca asupra vreunui plan potrivit finalului de saptamana, vei vedea ca nimic nu-ti iese bine. Nici pe ceilalti nu te poti baza, pentru ca dai peste persoane la fel de lipsite de energie, ca si tine!

Un hop financiar te obliga sa opresti orice afacere in derulare pana la noi ordine. Posibil sa resimti un gol in portofel, peste care vei trece, dar cat timp nu primesti bani in plus care sa acopere lipsa, nu poti merge mai departe in ce ti-ai propus.

Poate e vorba de o amanare a unei plati, de incapacitatea de a-ti achita o datorie mai veche, de imposibilitatea de a cumpara acum un obiect pentru care ai facut deja sacrificii, ca atare e bine sa lasi investitiile pe altadata. Momentan, nu mai sunt posibile si nici recomandabile, dar in curand se va reechilibra balanta.

Greu de spus in ce ritm evolueaza un plan in care ai si tu un rol de jucat, pentru ca ai parte si de progrese vizibile, dar si de hopuri enervante succesiv. Daca ceva a mers foarte bine o perioada, acum ajunge pe un nivel in care stagneaza, inainteaza ca melcul, dar poate nu te deranjeaza aceasta pauza.

Iti mai tragi si tu sufletul dupa ce ai tras tare o vreme, ca atare nu insista sa duci azi mai departe ceea ce, momentan, sta pe loc. Ai si tu nevoie de detasare, sa iesi din miezul evenimentelor, si sa privesti la rece unde s-a ajuns.

Renunta la starea de apatie care te copleseste si care te face sa te privesti pe tine insuti cu ochi critic, de parca nimic nu-ti place la tine. Invata sa te iubesti mai mult asa cum esti, sa te aprobi mai mult, pentru ca daca tu nu ai o parere buna despre tine, cum ai vrea sa o aiba altii?

Descopera la tine acele lucruri bune si frumoase, acele calitati care merita pus in valoare, deci lasa la o parte atitudinea exagerat de critica. Daca tot vezi ca ceva nu e in regula la propria persoana, in loc sa stai si sa-ti torni cenusa in cap privindu-te in cea mai sumbra lumina, incepe sa remediezi de pe acum problema.

Nu te crampona asa de trecut, chiar daca acolo se afla ceva foarte important pentru securitatea ta generala. Trecutul s-a dus, lasa-l acolo la locul lui si acum concentreaza-te asupra prezentului, pentru ca aici se petrec cele mai importante lucruri.

Cu cat esti mai bine ancorat in evenimentele in derulare, cu atat le vei duce mai repede si mai bine la indeplinire. Daca mereu te opresti din elan ca sa mai faci cate un ocol inapoi in timp, pierzi din randament si bati pasul pe loc. Nu te mai gandi la ce ai facut inainte sau de unde vii, ci acum conteaza doar etapa actuala care se construieste promitator sub ochii tai.

Nu te mai uita la lumea din jurul tau, nu te mai raporta nici la problemele altora, nici la bolile sau ghinioanele semenilor tai, pentru ca toti trec prin viata dupa propriul lor scenariu. Asta e viata, nu e la fel de buna pentru toata lumea, dar atentie: nici la fel de rea pentru toata lumea!

Da, poate ai acum prin preajma unele persoane care trec prin cele mai sumbre probe ale vietii lor, dar nu are rost sa te privesti pe tine prin prisma necazurilor acestora. La tine toate merg bine, esti pe val, deci lupta sa-ti pastrezi tonusul ridicat si gandirea pozitiva in ciuda anturajului coplesit de probleme.

Esti persoana cea mai potrivita sa intervina salvator in problemele altora, pentru ca ai o atitudine detasata si vezi lucrurile limpede de pe margine. Un coleg nu-si vede capul de treburi, dar tu ii oferi imediat o solutie pe care o descoperi mult mai usor tocmai pentru ca nu esti direct implicat.

A fi impartial si detasat e solutia cheie la cele mai complicate probleme ale celor din jurul tau, ca atare poti juca perfect rolul de sfatuitor pentru cei cufundati complet in cine stie ce situatii incurcate. Tu vei imediat calea de iesire tocmai pentru ca privesti de deasupra.

Daca trebuie sa participi intr-o competitie sau esti implicat intr-o situatie conflictuala, nu vei fi in cea mai buna forma pentru lupta, pentru ca esti mult mai sensibil azi. Lupta-te cu starile contradictorii care se cuibaresc azi in inima ta, deoarece ai nevoie sa fii linistit, relaxat, nicidecum stresat si incarcat de atatea emotii negative.

Esti in fata unui moment tensionat care naste un fel de trac in interiorul tau pentru ca nu stii foarte sigur nici ce te asteapta si nici cum vei face fata acelei provocari, de aceea stai ca pe ghimpi in asteptarea primei infatisari.

Vestile care sosesc de departe te irita, pentru ca nu auzi ceea ce ai fi dorit sa auzi. Apar vesti despre conflicte, divorturi, neintelegeri, certuri intre oameni, iar unele dintre acele subiecte intens dezbatute pot avea urmari si asupra ta, tocmai de aceea devii si tu foarte repede un pachet de nervi.

Inclusiv deplasarile in plan geografic sunt motive de stres, ca atare sa nu te miri ca orice drum pe care-l faci e intesat de belele, de conflicte la tot pasul, de nervi descatusati in trafic. E fireasca starea de tensiune la atmosfera acestei zile, dar incearca s-o tii sub control.

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro