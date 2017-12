HOROSCOP – Sâmbătă, 30 decembrie 2017

HOROSCOP Pentru tauri toate ar trebui să meargă ca unse azi, pentru că e o zi a victoriei depline, a succesului maxim. Iubirea poate fi un joc si la fel se comportă și nativii din capricorn, astăzi, față de cei cu care dezvoltă o relație. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Nici tie nu-ti vine a crede ce curajos ai devenit intr-un punct in care ti se cam inchid usile spre ceea ce visai sa atingi. Altadata ai fi abandonat lupta, dar azi nu-l accepti pe nu drept raspuns, si te ambitionezi si mai tare sa lupti cu oprelistile.

Dupa ce le vei trece, iti vei da seama cat de puternic si capabil esti, ceea ce te va ajuta sa cresti tu singur in proprii tai ochi. Stima de sine are mult de castigat datorita acestui succes, pentru ca reusesti sa ajungi la un anumit scop chiar daca toate conditiile par sa ti se impotriveasca.

Asa da management in situatii de criza, pentru ca tu nu lasi piedica sa-ti taie elanul, ci te impinge si mai tare inainte. Felicitari!



Toate ar trebui sa-ti mearga ca unse azi, pentru ca e o zi a victoriei depline, a succesului maxim. Pe care e bine sa o valorifici la capacitate maxima.

Poate ai ajuns la apogeul unui proiect si acum ai curajul sa povestesti lumii ce ai realizat, poate ti s-a implinit un mare vis, pentru care ai muncit enorm, si acum vin recompensele, felicitarile si semnalele de admiratie catre tine.

Bucura-te cu toata inima de atmosfera de sarbatoare a acestei zile, pentru ca e ca un dar pe care il meriti din plin pentru tot ce ai construit cu succes pana acum. Lauda-te, lasa modestia la o parte, ca ai ce povesti lumii!



Tot calmul ce parea sa se fi asezat peste un plan ajuns la un nivel satisfacator dispare peste noapte din cauza unei vesti proaste care agita spiritele. Esti constient ca de tine depinde modul in care restabilesti normalitatea peste aceasta problema, dar, pe moment, cat timp apele sunt atat de tulburi, esti nervos si pierzi controlul acestei probleme.

Incearca sa lasi un pic lucrurile sa se clarifice inainte de a te apuca sa construiesti totul la loc, pentru ca acum, prins in mijlocul furtunii, risti sa strici si mai mult doar pentru ca ti-ai pierdut cumpatul.

Ai un talent cu totul special de a te apropia de cei mai mici, de copii sau adolescenti, incat ar fi bine sa petreci mai mult timp in compania lor.

Tu stii sa comunici eficient cu ei, indiferent cati ani va despart, pentru ca, in adancul sufletului, tu nu te simti deloc departe de felul lor de a se comporta, esti un copil mare, deci ti-e cel mai usor sa te cobori la nivelul lor. Nu inseamna ca esti usuratic si superficial, ci doar privesti lucrurile dintr-o perspectiva pozitiva, ca un copil fara griji.

Daca ai fi genul care vede in jur doar probleme, e clar ca ai incepe sa-i privesti si pe cei mici ca pe o responsabilitate pe care ti-o asumi cu maturitate, si nu ca pe cel mai vesel dar din viata ta!

Ai grija de dragostea ta! Imagineaza-ti ca dragostea e un ogor care necesita activitati obligatorii pentru a da roade: il ari, il semeni, il uzi, il plivesti. Asa e si cu sufletul, semn ca se coace ceva, aici se pregateste o recolta minunata, dar nu poate aparea pe un teren neingrijit, asupra caruia nu te apleci cu grija si efort.

Stai de vorba cu sufletul tau sa vezi ce nevoi are si ofera-i-le din belsug, pentru ca si roadele spre care te indrepti vor fi abundente. Nu uita ca munca ogorului implica si riscuri, si vicisitudinile vremii, si paraziti… ca atare grija ta trebuie sa fie permanenta. Recolta pe care o vei culege candva merita efortul, chiar daca dureaza.

Nu te opri doar pentru ca, momentan, ai impresia ca ai ajuns intr-un impas. Ia o pauza, asta da, e bine, dar nu renunta la planurile tale. Dupa o zi, doua, de ragaz, vei vedea lucrurile din nou intr-o nota optimista si vei duce mai departe ce ai inceput. Nu te mai uita inapoi cu sentimente de vina, de regret, de ingrijorare cum ca se putea si mai bine.

Da, intotdeauna se poate mai bine, dar mai ai timp inca sa schimbi macazul si sa duci planul tau pe alt nivel. O mica schimbare de atitudine, profitand de oportunitatile care se ivesc, vei putea ajunge la ce ti-ai propus, ca atare nu renunta, nu abandona, nu darama ceea ce deja ai cladit. Respira un pic si apoi continua!

Ai mare noroc de prietenul care iti sta astazi alaturi, pentru ca el chiar pune umarul la rezolvarea unei probleme in care esti implicat. Iti da sfaturi excelente, din experienta proprie, deja verificate, cu sanse maxime de succes, deci asculta-l cu luare aminte.

Ai multe de invatat de la un astfel de om, pentru ca detine niste calitati care tie iti lipsesc, precum optimismul, entuziasmul, energia pozitiva, deci ai numai de castigat daca trece de partea ta. Faceti echipa buna, dar ii recunosti, cumva, superioritatea.



Te simti ciudat printre oameni, desi, din fire, esti sociabil si comunicativ, dar azi parca nu-ti gasesti locul nicaieri. Chiar daca excelezi in domeniul comunicarii, nu ai parte de interlocutori prea volubili, si te fac si pe tine sa te retragi in banca ta.

Uneori e de preferat sa taci decat sa legi conversatii fara rost, deci economiseste energia pe care ai consuma-o pentru cine stie ce efort de convingere. Cauta alte preocupari care sa merite atentia ta, daca vezi ca discutiile tale seamana cu un dialog cu surzii.

Unii nu vor aprecia modul tau mai independent de a rezolva problemele, deci sa nu te mire ca vor aparea critici si dispute aprinse impotriva ta. Tu vezi-ti de treaba ta asa cum consideri ca e mai bine pentru tine, fara sa pleci urechea la samanta de scandal care planeaza in jur.

Du ce ai inceput la indeplinire si le vei demonstra prin exemplu personal ca ideile tale sunt mai bune si ca metoda ta e cea mai potrivita. Daca ii lasi sa te opreasca din elan, sansa ta de afirmare scade! Fii tu insuti, chiar daca nimeni nu te aproba!

Iubirea poate fi un joc si la fel te comporti si tu, astazi, fata de cel cu care dezvolti o relatie. Nu privesti intalnirile cu el ca si cum ar necesita un comportament mai special, mai controlat sau mai serios, ci te lasi dus de val, de emotii, de senzatii, fara sa te gandesti neaparat la viitor.

Consideri ca sunt momente cand e mai bine sa te lasi purtat de destin incotro vrea el, fara sa urmaresti ceva anume. Si celalalt se bucura de senzatii placute si frumoase, deci de ce sa nu va jucati un pic? Va veni si ziua asumarii responsabilitatilor, dar nu acum!



A sosit momentul unei decizii prin care arati ca esti dispus sa schimbi macazul de acum inainte. Spui stop, pana aici, iti iei adio de la o stare de lucruri care nu mai poate continua, considerand ca o astfel de solutie este cea mai buna.

A duce mai departe ceva ce nu mai are nici un rost, ce nu mai are nimic de oferit, ar insemna doar un consum inutil de energie si timp, or nu mai merita.

Fii pregatit sa pui punct final si apoi sa pornesti spre cu totul altceva. Ca la orice punct de turnura, mai ales de asemenea calibru, e si normal sa fii debusolat si sa nu stii ce te asteapta, dar esti decis sa faci acest pas acum.



Nu e bine sa te bucuri de raul altuia, dar daca necazul lui vine ca urmare a unor fapte rau intentionate ale acestuia, nu poti sa nu jubilezi cand il vezi ca-si plateste acum propriile fapte.

Chiar daca nimeni nu e corect si chiar si tu, un om cinstit prin definitie, mai apelezi uneori la gesturi necinstite, ai un sentiment ciudat de satisfactie usor malitioasa ca ti-ai dat rivalul la o parte iar acesta sufera consecintele fostelor sale erori.

A venit vremea ca acesta sa plateasca pentru ce ti-a facut, dar ai grija sa nu-i intorci lui gestul printr-un fapt la fel de reprobabil. Nu face ca el doar din razbunare!



