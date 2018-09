HOROSCOP – Sambata, 29 septembrie 2018

HOROSCOP Leii nu ar trebui sa se lase influentati de lucrurile negative din jurul lor, in timp ce pentru Raci se anunta o zi excelenta.

HOROSCOP BERBEC Ai un mare vis in minte dar parca nu-l mai poti pastra doar pentru tine. Incepi sa-l impartasesti cu altii si vei descoperi atatia oameni care au aceleasi vise. Daca v-ati uni fortele, fiecare cu ce stie mai bine, ati putea grabi momentul mult asteptat al implinirii visului. Asculta parerile celor din jur, schimbati opinii, impartasiti fiecare din experienta proprie, pentru ca fiecare are cateva ponturi bune pe care le-ar putea folosi si altii. Nu trebuie sa pastrezi secretul asupra viselor tale, ci sa incerci sa tii cont si de sfaturile primite.

HOROSCOP TAUR Ca sa ajungi cel la care visezi sa devii intr-o zi, trebuie sa pornesti intr-o calatorie. Destinatia poate nu e inca foarte precisa, stii doar ca exista un traseu de parcurs pana acolo. Esti dispus sa pornesti in aceasta calatorie cu interes, cu dorinta de e evolua, de a deveni mai bun, totul e sa ai curajul sa iei bilet la trenul cel mai adecvat pentru dorintele tale. Trenul e deja in gara? Atunci e si mai bine, semn ca ti-ai stabilit deja un parcurs si nu mai e nevoie decat sa pleci la drum. Lasa-te purtat de calatoria in sine, pentru ca fiecare statie, fiecare halta, fiecare schimbare de macaz are rostul sau, dar, cat timp esti in acel tren, fii convins ca esti pe drumul cel mai bun spre o transformare majora.

HOROSCOP GEMENI Te simti blocat intr-un punct mort si nimic nu se mai misca, dar norocul tau e ca dai exact peste persoanele ce pot face din nou caruta impotmolita sa mearga. Apeleaza la ei cu incredere, chiar daca e un ajutor amical sau un serviciu platit unor specialisti, pentru ca ai nevoie de aceasta interventie. Singur nu poti trece peste acest hop, ci bati pasul pe loc la nesfarsit, dar daca bati la usa potrivita, vei vedea din nou lucrurile pe drumul cel bun. Ia-ti inima in dinti si cere ajutor!

HOROSCOP RAC Esti vesel si te bucuri de tot ceea ce vezi si iti incanta inima. Dragostea este una din preocuparile preferate ale acestei zile si faci tot posibilul sa fii mereu in compania persoanei iubite care te rasfata, pur si simplu, de atata afectiune. Spiritul jucaus care inca te cuprinde are totusi si o latura superficiala, si anume te face sa te comporti ca un adolescent in relatia cu sexul opus, incat faci declaratii de dragoste fara consistenta, doar de dragul iubirii.

HOROSCOP LEU Prea te lasi dominat de influentele negative din jurul tau, cand tu ai resursele proprii de energie care te-ar putea ajuta sa treci cu brio peste orice impas. Nu te compara cu altii, tu esti tu, stii cel mai bine pe ce te poti baza, or ceilalti te privesc ca si cum ai fi la fel ca ei: limitat de tot felul de blocaje, ingrijorat de ceea ce nu merge bine. Capul sus si scoate la lumina ceea ce detii si ceea ce stii, pentru ca asta conteaza cel mai mult acum. Nimeni nu e ca tine, deci nu-ti raporta valoarea la a celor care te trag permanent inapoi.

HOROSCOP FECIOARA Nu poti continua o poveste de iubire in acelasi mod ca pana acum, ci se cere o viziune noua asupra relatiei voastre. Poate s-a instalat monotonia si plictiseala, poate simti un blocaj in comunicarea cu persoana iubita, deci ar fi nevoie de aer proaspat in cuplu. O initiativa venita de la unul din parteneri ar fi de bun augur, ca atare propune-i ceva partenerului care sa va scoata pe amandoi din zona terna in care nimic interesant nu se mai intampla. Veti vedea ca relatia poate capata un tonus nou, un ritm mai alert, descoperind cat de multa nevoie era de o schimbare! Fii tu primul care se schimba.

HOROSCOP BALANTA Timpul care se scurge nu e in favoarea ta si regreti acum, privind inapoi, ca nu ai intervenit mai devreme. S-ar fi cerut un gest mai prompt din partea ta, dar ai tot stat si ai cautat nod in papura, ceea ce a consumat mari resurse de timp din partea ta. Acum se pare ca e prea tarziu sa mai intervii, ocazia a cam trecut pe langa tine, dar e o lectie buna pentru tine sa nu mai stai atat de ganduri atunci cand ti se ofera o sansa rara. Ba mai mult, e posibil ca sansa sa fi trecut pe langa tine de doua ori si de fiecare data ai alungat-o, dar crezi ca vine si a treia oara?

HOROSCOP SCORPION Sursa principala de energie a acestei zile esti tu, deci sa nu te mire ca nu ai nicio clipa doar pentru tine. Multa lume va bate la usa ta cu diverse motive, dar o fac fara sa-si dea seama ce anume ii atrage la tine. Ii chemi tu cu energia ta maxima, pe care o imparti din belsug la toata lumea: emani forta, degaji stimulente, si cum unii cauta de undeva un surplus de motivatie, vor veni catre tine ca s-o capete. O fac inconstient, nu inseamna ca le torni tu in pahare cate un pic de energie, dar se vede de la o posta ca tu esti mult mai energic azi. Unii vor fi un fel de vampiri energetici si iti stau prin preajma doar pentru ca extrag de la tine cat de multa energie se poate!

HOROSCOP SAGETATOR Chiar daca unii nu te inteleg si te catalogheaza drept un rebel, tu mergi pe calea ta, pentru ca aceasta ti se potriveste. Nu tine cont de cei care te critica si incearca sa te traga inapoi in sablonul strict a societatii, culturii sau mediului in care te afli. Tu ai stilul tau, mai original, mai aparte, si nu e obligatoriu sa fii la fel cu toata lumea. Daca tu vrei sa evadezi dintr-un spatiu rigid, fa-o, nu mai sta pe ganduri, in ciuda tuturor povetelor cu ton superior care vin de la unii care au impresia ca ar avea vreun drept sa te judece. E viata ta, e modul tau de a te comporta, ca atare fii tu insuti, chiar si asa, mai altfel decat restul lumii.

HOROSCOP CAPRICORN Esti foarte preocupat de lumea larga, citesti cu aviditate, esti curios sa descoperi lucruri din toate colturile lumii. E bine sa te lasi purtat de aceasta dorinta maxima de cunoastere, pentru ca ziua de azi seamana perfect cu un curs intensiv la scoala vietii la care vei primi o multime de raspunsuri la marile tale intrebari existentiale. Intra in contact cu cat mai multa lume, dialogheaza, navigheaza pe internet, extinde-ti orizonturile prin legatura directa cu oamenii, cat mai diversi si din directii cat mai diferite. Aceasta este scoala cea mai eficienta, ascultand direct de la sursa ce au ceilalti sa-ti transmita.

HOROSCOP VARSATOR Cine se aseamana se aduna, spune o vorba, si acelasi lucru simti si tu azi in legatura cu omul care te completeaza in tot ce faci. Priveste la cel din fata ta, pentru ca devine un fel de oglinda a propriei tale identitati. Ori semanati grozav de mult in unele privinte, ori el descrie de fapt cum te comporti si tu, cum esti si tu, chiar daca iti arata o imagine care iti place sau nu. Privindu-l pe el cu luciditate, poti lua unele masuri asupra propriei tale persoane, deoarece vezi la el defecte care ii apartin in aceeasi masura. Daca la el nu-ti place, ar trebui sa nu-ti placa nici la tine!

HOROSCOP PESTI Cea mai mare preocupare a zilei e traiul linistit in caminul perfect. Daca inca nu ai un loc al tau pe care sa-l numesti acasa, ai sansa de a face planuri mari in acest sens. Visezi cu ochii deschisi si iti imaginezi cum ar fi casa ta de poveste! Continua sa lasi fantezia sa zboare in voie, creeaza mental un decor ideal in care te vezi traind, pentru ca unele vise chiar se implinesc! Vezi cu ochii mintii ca locuiesti intr-un spatiu exact asa cum ai dorit dintotdeauna si crede cu tarie in aceasta materializarea viziunii tale!

