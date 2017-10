HOROSCOP – Sâmbătă, 28 octombrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Taurii ar vrea să facă parte dintr-o acțiune colectivă, dar nu prea sunt lăsați să-și aducă prețioasa contribuție. Nativii din vărsător primesc o veste cu efecte contradictorii asupra lor. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Azi primesti de undeva, nici tu nu stii de unde, o idee salvatoare care poate rezolva ca prin farmec o situatie care se apropia de final. Ai avut rabdare sa ajungi aici si e de apreciat felul cum ai gestionat situatia, cu calm, tinand totul sub control, chiar daca a durat mult pana la rezultate.

Solutiile care se ivesc azi la orizont au rolul de a incheia cu succes o etapa sau un intreg proiect, deci e si vremea celebrarii nivelului atins. Orice final de drum merita sarbatorit, pentru ca ai muncit mult pentru el! Daca tot ai terminat, nu te apuca deja de ceva nou, stai o zi, doua, sa savurezi victoria si sa te gandesti la etapa urmatoare.

Tu vrei sa faci parte dintr-o actiune colectiva, dar nu prea esti lasat sa-ti aduci contributia. Ori ai in jur doar persoane autoritare care vor doar ele sa conduca, ori rivali invidiosi care nu te lasa sa-ti expui punctul de vedere, ca nu cumva sa fii tu cel apreciat. Nu te lasa invins de acestia: daca ai ceva de spus, spune, dar trebuie sa-ti argumentezi foarte logic parerea ca nu cumva sa se trezeasca vreunul sa comenteze fara rost ce spui. Tu te bazezi pe fapte concrete, pe date si cifre exacte, deci ar fi un tupeu din partea cuiva sa comenteze ce ai tu de spus, deci bazeaza-te doar pe ceea ce esti suta la suta sigur ca e corect.

Ai de ales intre doua optiuni la fel de proaste, dar dintre doua rele, poti sa il alegi pe cel mai putin rau. Un prim pas ar fi sa iesi din mediul sumbru in care ai nimerit si care te influenteaza negativ.

Ai nevoie de alt anturaj, de alti colaboratori alaturi, pentru ca cei cu care lucrezi te trag mult inapoi si te influenteaza negativ cu zvonuri nefaste si cu povesti triste. Daca ti-ai concentra atentia asupra altor planuri, fara a asculta de cei din jur, ai putea salva ziua fara a te lasa coplesit de necazuri.

Te simteai nesigur pe tine, calcai ca pe coji de oua si aveai un sentiment ciudat ca nimic nu e stabil in planurile tale, dar azi vei primi suficiente sfaturi practice si garantii care vor alunga starea de incertitudine.

Devii din ce in ce mai sigur pe ceea ce faci si increderea aceasta te motiveaza sa mergi mai departe cu capul sus, calcand din ce in ce mai ferm si apasat, cu senzatia ca mergi in directia cea buna.

Probabil esti sustinut de cineva care-ti diminueaza emotiile si fricile ce te-au impovarat inainte, si cat timp esti sub protectia sau indrumarea sa, totul merge bine. Lasa teama deoparte, esti in siguranta!

Arunca o privire inapoi, la anii de scolarizare, la cursurile terminate mai demult, la un raspuns oficial pe care l-ai primit cu mai mult timp in urma, deoarece rezolvarea problemei de astazi se afla undeva prin sipetul tau cu amintiri.

Trebuie sa umbli printre actele pe care le-ai aruncat in pod, printre lucrurile uitate si abandonate prin sertare, deoarece a venit vremea sa fie scoase de la naftalina. Lauda-te cu bagajul de cunostinte acumulat in trecut, caci acum e momentul optim sa te folosesti de el!

Inima e punctul cel mai sensibil al acestei zile, cu riscul de a primi o veste bomba care te face sa cazi de sus, de la inaltimea unor vise frumoase. Revenirea la realitate poate fi dureroasa, dar necesara.

Decat sa te amagesti in continuare ca totul e roz si frumos, mai bine primesti adevarul in fata, pentru a face schimbarile care se impun. Iubirea se destrama, lucrurile de care esti atasat dispar si tot ceea ce a contat pentru inima ta o vreme nu mai poate ramane la acelasi nivel. O surpriza neplacuta in iubire aduce nefericirea.

Toata viata esti judecat si judeci, deci nu mai pune la suflet ce spune lumea, pentru ca asa e gura lumii: sloboda. Azi esti laudat si apreciat, maine esti criticat si etichetat, dar din toate acestea inceti sa devii din ce in ce mai bun.

Si tu emiti opinii gresite la adresa altora, si altii te analizeaza pe tine cu ochi sever, dar nu trebuie sa transformi relatiile cu ceilalti intr-un continuu perdaf.

Mai bine te bazezi numai pe fapte concrete, pe realitate, pe adevar, pe lucrurile foarte bine cunoscute care nu lasa loc de interpretari, si asa nimeni nu se va simti vinovat de nimic.

Exista o vorba: daca taceai, filosof ramaneai, si asta ti se aplica si tie astazi. Desi ar fi mai bine sa te abtii sa-ti dai cu parerea despre o situatie cu mai multe directii de interpretare, nu poti tacea si deschizi gura, dar ce emiti nu e chiar ceea ce trebuie.

Pentru replicile tale, vei fi privit ca un ciudat, ca si cum n-ar fi nici locul, nici momentul sa emiti opinii, de aceea ar fi bine sa te gandesti de zece ori inainte de a vorbi, ca sa nu deranjezi pe cineva cu parerea ta un pic neobisnuita. Poate esti cu un pas inaintea celor din jur si esti mult prea original pentru capacitatea lor de intelegere, deci mai bine taci, asteptand alt moment mai adecvat.

Iubesti frumosul, tot ce provine din si spre inima ta, si oferi cantitati uriase de bunatate si afectiune celor din jurul tau. La aceasta dorinta fantastica de a darui iubire, chiar si o relatie noua e pe cale sa se nasca acum.

O intalnire cu cineva care te atrage poate evolua foarte repede spre o poveste frumoasa de dragoste, in care investesti mult, tocmai pentru ca vezi ca sentimentele sunt reciproce.

Dedica-te celor la care tii cu inima deschisa, convins ca si lor le place ceea ce le daruiesti, dar ca si ei au multe de oferit inapoi. Iubirea iti face viata mai frumoasa, de aceea o asezi si azi pe primul plan.

Azi ai curaj sa-ti transmiti gandurile in Univers in mai multe directii simultan, de parca ai avea o legatura directa cu cineva acolo sus care iti asculta lista de dorinte. Nu fi modest, cere mai mult, ai curaj sa visezi cat mai multe, si apoi, odata emise aceste planuri spre cer, crede cu tarie in sansele lor de materializare.

Detii toate resursele sa le vezi atinse, dar cel mai important instrument e gandirea pozitiva. Chiar daca mai incearca unii sa-ti taie elanul, nici nu-i auzi si spui ca visul tau e deja pe cale sa se indeplineasca. Si asa e, urmeaza-ti visele, asadar!

Primesti o veste cu efecte contradictorii asupra ta. Pe de o parte, abia astepti sa devina realitate, presimtind ca are ceva bun de oferit, dar pe de alta parte te si temi de consecintele sale, pentru ca exista o cota mare de necunoscut la mijloc.

Nu stii toate detaliile, si cum esti genul de om care apreciaza lucrurile clare si bine asezate, o astfel de situatie cu o doza imensa de nou te cam lasa fara directie. Mai asteapta cateva zile sa te lamuresti incotro merg lucrurile si atunci linistea va reveni in sufletul tau, calcand pe teren mai sigur.

Esti un pic indus in eroare de o situatie ce pare mult mai frumoasa decat este in realitate si, daca nu te trezesti la timp, ai putea consuma inutil timp pretios. Deschide bine ochii si trezeste-te inainte de a fi dus prea departe aceasta iluzie, ca nu cumva sa se umfle ca un balon pana la maximum!

Apar suficiente semnale de alarma pe parcurs care iti atrag atentia sa te opresti din vaslit pentru ca te indrepti intr-o directie iluzorie, ambalata intr-o stralucire de aur fals. Daca ai putea schimba imediat macazul spre altceva, nu ar fi chiar o energie risipita, deci cauta sa te folosesti de tot ce-ai cladit pana aici.

