HOROSCOP – Sâmbătă, 27 ianuarie 2018

HOROSCOP Astăzi gemenii ar trebui să nu se mai comporte ca un copil care nu știe ce face. Nativii din leu să nu stea singuri într-o astfel de zi, ci să se înconjoare de cât mai multa lume! Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea ei, pe care nimeni altcineva nu ti le poate da in acest fel.

Daca mama nu e pe aproape, vei putea primi aceleasi emotii intense din partea unei persoane pe care o admiri si o respecti si care se poarta cu tine de parca ti-ar fi cu adevarat parinte.

E minunat sa te simti in siguranta cand cineva este alaturi de tine neconditionat. Daca mama esti tu, joci un rol cheie in viata copilului tau care te priveste ca pe o sfanta.



HOROSCOP TAUR – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Lasa toate fobiile deoparte, nu au ce cauta la o persoana care a trecut prin atatea in ultimii ani, acum esti mult mai matur, mai puternic, ai invatat ca nimic nu te poate afecta daca nu permiti tu, deci toate aceste motive care iti creeaza inca neplaceri la nivel psihic, ar trebui ignorate.

Nici tu nu-ti dai seama de unde ai atatea frici – sa vorbesti in public, sa dai un telefon, sa iti exprimi parerea, sa circuli noaptea etc – dar nu conteaza de unde provin, ci cum le poti sterge de pe creierul tau.

Prin stapanire de sine, prin care sa demonstrezi ca esti acel om puternic pe care il cunoaste lumea, si macar de ochii lumii, iti poti infrana fricile. Doar nu ai vrea ca lumea sa te vada ca tremuri de la un fleac!

HOROSCOP GEMENI – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Nu te mai comporta ca un copil care nu stie ce face si care crede ca poate repara totul cu un zambet dragut si inocent. Te-ai maturizat, esti un om responsabil care ar trebui sa ia decizii lucide si clare, deci nu ai voie sa te mai joci nici cu increderea oamenilor, nici cu norocul tau.

Daca esti in fata unei mari hotarari, trateaz-o cu seriozitate ca si cum ar depinde o lume intreaga de ea. Imbraca haina omului matur si nu te mai amuza asemeni unui copilas jucaus care-si permite sa faca prostioare.

Nu mai ai varsta la care sa poti gresi si sa spui mai apoi ca… n-ai vrut. De acum tot ce faci, faci cu discernamant si ratiune si nu ti se vor tolera glumitele.

HOROSCOP RAC – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Planurile la care te gandesti cu multa pasiune prind viata sub ochii tai, pentru ca esti un creator prin excelenta. Adauga noi elemente la planul tau cel mare, nu te opri din visat si din inventat, ci continua sa cladesti ceea ce consideri a fi important pentru tine la ora actuala.

Daca discuti azi cu cineva despre marile tale vise, ai putea primi atat de multe solutii si idei suplimentare, ba chiar cineva se ofera sa-ti acorde tot suportul pentru ca proiectul tau sa ajunga la indeplinire.

Poate nici nu asteapta nimic in schimb, e un sprijin sincer si neconditionat, doar pentru ca el detine cheia care tie momentan iti lipseste. Fii recunoscator ca ai sansa de a primi sprijin!

HOROSCOP LEU – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Nu sta singur intr-o astfel de zi, ci inconjoara-te de cat mai multa lume! Familia este centrul atentiei tale, azi, si i te dedici ei cu bucurie. Chiar daca, in sinea ta, ai fi dorit si un pic de odihna in plus, si un dram de liniste sau izolare, nu e vremea pentru asa ceva acum!

Aceasta poate fi ziua cand relatiile de familie se strang mai mult, cand schimbul de emotii dintre tine si cei dragi e la cote maxime, cand evenimentele cele mai frumoase de familie graviteaza in jurul tau.

Poti afla vesti extraordinare de la rude, ca atare ar fi bine sa petreci ziua in compania lor. Daca prietenii sunt pentru tine ca o familie, atunci cauta-le compania!

Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anul

HOROSCOP FECIOARA – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

E o placere sa vezi ce repede si ce bine evolueaza unele proiecte la care iti aduci contributia. Te stimuleaza sa mergi mai departe cu incredere si curaj, pentru ca toate reusitele de pe parcurs devin punctul de plecare spre etapele urmatoare.

Ai prins parca un vant prielnic ce iti impinge corabia la viteza maxima: fa tot ce-ti sta in putinta sa mentii acest ritm excelent pentru ca, daca nu iti pierzi elanul si interesul catre ce te asteapta la final, roadele se vor materializa foarte repede. Trage tare, insista, nu te culca pe laurii victoriei dupa un prim succes, ci continua cu si mai multa pasiune!

HOROSCOP BALANTA – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Descoperi efectele unei minciuni din care ai avut si tu foarte mult de suferit. Poate intuitia ti-a atras atentia asupra acestor fisuri dar cineva s-a jucat cu increderea ta si te-a manipulat in asa fel incat sa obtina ceva de pe urma credulitatii tale.

Acum te trezesti la realitate si iei masuri, dar esti dezamagit ca te-ai lasat dus de nas, iar singura ta consolare e faptul ca ai banuit totusi ceva, chiar daca ai mers mai departe, blocat in minciuna celuilalt.

HOROSCOP SCORPION – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Nu are rost sa alimentezi disputele care risca sa se mai incinga in jurul tau, chiar daca ai avea si tu multe de zis. Cea mai buna solutie este toleranta, ca atare prefa-te ca nu vezi si nu auzi nimic care sa te enerveze.

Nu merita sa-ti strici buna dispozitie de week-end cu cine stie ce conflict nesemnificativ. Lasa marile confruntari de idei si de forte pentru o alta zi, cand ambitia si dorinta de a castiga isi vor gasi locul. Dar nu aici si nu acum!

HOROSCOP SAGETATOR – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Inveti toata viata, nu te opri la cat ai invatat deja! Esti intr-un proces de transformare spirituala, si ceea ce afli acum, din proprie experienta, din ceea ce citesti sau din ceea ce afli de la oameni, va deveni un fundament profund de principii noi pentru tine.

Ai putea intalni azi o persoana ce va avea un efect major asupra ta, asupra modului tau de a gandi si actiona, asupra atitudinii de viata pe care o vei adopta de acum inainte.

Te maturizezi prin tot ce afli de la ceilalti, deci recunoaste cu respect si consideratie cand cineva, superior tie din anumite puncte de vedere, iti mai ofera cate o lectie utila. Simti si tu cat de mult te schimbi datorita acestor lectii!

HOROSCOP CAPRICORN – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Modul in care te retragi azi in umbra are o conotatie speciala, de parca iti asumi acest anonimat pentru a face putina ordine in jurul tau. Cine te vede azi se intreaba de ce taci atat de mult, de ce nu-ti spui parerea, de ce nu critici, asa cum faci de obicei, dar azi accepti tacerea de bunavoie pentru ca stii ca asa poti depasi cel mai bine un moment mai fragil.

Esti convins ca, daca ai incepe sa vorbesti, ai spune lucruri grele pe care le vei regreta mai apoi, de aceea iti impui sa ramai surd si mut la tot ce se petrece in jur. Va veni si ziua cand vei vorbi, dar cel putin azi te ghidezi dupa principiul daca taceai, filosof ramaneai, si de aceea… taci!

HOROSCOP VARSATOR – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Nu glumi cu nervii prietenilor tai, pentru ca unii vor interpreta gresit spiritul tau jucaus si vor crede ca-i iei peste picior. Sanctionezi cu multa ironie pe cei pe care-i prinzi cu cioara vopsita, pentru ca nu poti tolera minciuna si ipocrizia.

Cum descoperi ca cineva umbla cu minciuna cu tine, cum l-ai taxat, si o vei face intr-un mod amuzant, ca sa nu nasti conflicte, numai ca nu toata lumea va intelege corect umorul tau acid. Unii pot reactiona aiurea la glumele tale!

HOROSCOP PESTI – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Ai ajuns la un nivel care iti inspira incredere absoluta in succesul final si ai garantia ca, la capatul acestor eforturi, te asteapta o rasplata binemeritata. Esti foarte motivat sa tragi tare, oricat ar mai dura, de vreme ce la capat te asteapta evenimente fericite.

Ai ocazia de a-ti demonstra valoarea in fata celor din jur iar atunci cand esti apreciat si ti se recunosc meritele, esti capabil de si mai multe! Uneori ai nevoie doar de o vorba buna ca sa poti merge mai departe, oricat de greu ar fi. Pe cine nu ar motiva laudele?

Acest horoscop este oferit de acvaria.com