HOROSCOP – Sambata, 26 august. Ce au pregatit astrele pentru prima zi a weekendului!

Cine va reusi sa se inconjoare de oameni pozitivi, va avea o zi plina cu succese pe toate planurile. Iar unele zodii au toate sansele sa se remarce, mai ales alaturi de persoane bine pregatite. Află daca si tu te numeri printre ele!

Te supara mult atitudinea recalcitranta a unui prieten care e pus pe harta si ridica tonul la oricine. Nu meriti tu asemenea tratament, cand te porti cu el calm si prietenos, dar din pacate nu ai parte de tovarasi de discutie prea amabili. Nervozitatea se resimte in orice gest, in orice cuvant, incat presimti ca se vor declansa animozitati grave, ca atare cel mai bine ar fi sa nu torni gaz pe foc, ci sa incerci sa taci si sa suporti pe cat posibil, chiar daca nu esti genul, cu speranta ca tacerea ta va dezamorsa bomba!

Totul se invata, nu devii specialist peste noapte, ca atare nu pretinde de la tine performanta fara sa exersezi suficient! Esti abia la inceputul unui proiect care evolueaza promitator, dar incearca sa-ti domolesti nerabdarea, pentru ca e cale lunga pana la apogeul visat. Important e ca in fiecare zi care te duce spre acel tel mai inveti ceva important, mai pui o caramida la edificiul pe care il ridici, intr-un antrenament riguros si ambitios catre succes. Nu te opri din aceasta evolutie, chiar daca e lenta, dar important e ca tot ce acumulezi se aduna intr-un tot unitar de care esti mandru. Iti place cum te formezi, constient ca totul se cladeste pas cu pas, prin practica.

Esti mai timid si nu reusesti sa exprimi tot ceea ce simti, indiferent ca e vorba de iubire, de teama sau de nemultumiri. Le tii in tine, ceea ce creeaza o stare de tensiune ce ti se reflecta pe chip. Numai persoana iubita simte ca se petrece ceva cu tine si incearca sa se apropie mai mult de inima ta, aratandu-ti astfel ca-i pasa ce ai. Tu nu vrei totusi sa-l impovarezi cu problemele tale, preferand sa le duci singur in spate. Fa un efort sa-ti descatusezi inima si sa dai afara ceea ce te macina: te vei simti mult mai bine!

Nu te simti in apele tale, te-ai trezit inca de dimineata cu o stare de slabiciune fizica ce anunta o posibila boala. Nu te lasa coplesit de aceste simptome, ci ia imediat masuri. Nu te aventura direct la sertarul cu medicamente si nici nu da buzna in farmacie, pentru ca nu acolo e remediul. Il ai chiar tu, la purtator, si este in mintea ta. Daca mintea ta nu accepta instalarea bolii, daca iti spui cu tarie ca esti in stare perfecta si nu dai voie durerii sa creasca, maine te vei trezi ca nou! De tine depinde cat se puternic esti in fata fricii ca boala sa nu te doboare. Doar tu ii poti spune: pleaca! Energia vindecatoare e in tine insuti!

Nici nu banuiesti ce efect fantastic ai asupra celor cu moralul scazut, asupra celor care se plang de lipsuri si probleme. Tu ai scos azi aceste cuvinte din minte, din inima si din vocabular, macar pentru o zi, si reusesti sa faci haz de orice. O atitudine jucausa, inocenta, infantila, ar fi de preferat intr-o atmosfera atat de grava si sumbra, pentru ca tu nu vrei sa le accepti sau sa le dai atentie. Cand ignori un lucru neplacut, acesta nu are altceva de facut decat sa dispara. Numai cu o atitudine jucausa si amuzanta vei reusi sa readuci totul pe un nivel mult mai placut si ce incantat vei fi cand vei vedea zambete pe chipul celui trist!

Viata e o scoala continua de la care ai ocazia sa inveti noi si noi lucruri interesante. Nu se vor termina niciodata lectiile de viata, deci fii mereu deschis spre povete intelepte de la cei inteligenti, de sfaturi practice de la cei batrani, de idei salvatoare din carti si manuale. Nu te opri deci din studiu! Azi insa a venit vremea ca si tu sa predai altora ceva din experienta ta, pentru ca inspiri maturitate, seriozitate, prestanta, incredere si multa lume va bate la usa ta cautand o indrumare. O vei oferi cu draga inima, pentru ca ai cunostinte solide, bogate, bine documentate din domeniul in care esti consultat.

Intalnesti exact persoana de care aveai nevoie pentru a-ti oferi o viziune impartiala din afara. El vede lucrurile detasat, de pe margine, fara implicatii sentimentale si cantareste situatia corect. Te poti baza intru totul pe sfatul oferit de acesta si pe concluzia pe care o extrage la rece, si daca mai pui si in practica solutia oferita de el, ai numai de castigat. Toate revin la normal si se reinstaleaza echilibrul si calmul peste situatia care te stresa la maximum. De unde se vede cata nevoie ai uneori de o parere avizata din afara!

Familia isi arata, pentru a mia oara, puterea si energia intr-un moment critic al uneia din persoanele din casa. Fie ca esti tu cel trist si impovarat de griji, fie ca o ruda trece prin momente dificile, prezenta celor dragi alaturi se va dovedi a fi salvatoare, readucand linistea in sufletul celui care sufera. O vorba buna, o incurajare sau simpla sustinere morala la greu va fi cel mai de pret dar al acestei zile, pentru ca oricine ar trece peste un impas daca s-ar sti sprijinit sincer si neconditionat de cei care il iubesc, orice ar fi sau orice ar face! De asta e nevoie acasa: de toleranta si imbarbatare!

Esti in fata unei decizii careia ii acorzi o atentie cu totul speciala, pentru ca simti ca ea deschide o cale complet noua in fata ta. Alege noul sens cu inima deschisa, cu incredere absoluta, convins ca e spre binele tau. Se presupune ca ai acumulat pana acum toate informatiile necesare pentru a intelege exact situatia in care te afli si cea spre care te indrepti, astfel incat sa pasesti pe drumul cel mai bun. Primesti destule confirmari din jurul tau ca aceasta e calea care ti se potriveste si acest sentiment pune stapanire din ce in ce mai bine pe tine, spre satisfactia ta deplina. Ai ales, felicitari, mergi pe calea aleasa!

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine. Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

O vorba aruncata in vant poate avea efecte mai grave decat s-ar putea crede, de aceea trebuie sa manevrezi cuvintele cu maxima prudenta. Poate nici nu poti prevedea cat de mari pot fi efectele distructive ale unei critici aparent inofensive, de aceea trebuie sa umbli cu manusi, mai ales cu cei mai agresivi decat tine, deoarece reactia lor poate fi crunta! Risti sa rupi o relatie de colaborare, sa pierzi un prieten, sa fii exclus dintr-un colectiv in care te simteai bine, si totul din cauza nervilor, a unui impuls de moment sau a dorintei de a atrage cuiva atentia ca greseste. Spune adevarul cu diplomatie, daca tot o faci!

Daca te inconjori de oamenii potriviti care sa te incarce de energie pozitiva, ziua va fi de succes pe toate planurile. Pleaca din mediile in care planeaza tensiuni sau nemultumiri, deoarece tu ai un tonus mult mai bun si nu merita sa-l consumi pe astfel de oameni. Fa echipa cu persoane la fel de motivate si de dinamice, ca si tine, pentru ca va veti stimula perfect unii pe altii pentru a ajunge la rezultate demne de lauda. Ai toate sansele sa te remarci alaturi de persoane la fel de bine pregatite. Altceva e sa te compari cu cei de top, decat cu cei mediocri!

