HOROSCOP – Sambata, 21 iulie 2018

HOROSCOP Gemenii ar trebui sa fie mai siguri pe fortele lor si sa nu se mai sperie de esec. Pentru Raci urmeaza o serie de evenimente importante. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru ziua de astazi.

HOROSCOP BERBEC

Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect, cu gandul ca e nesemnificativ pentru ceea ce faci acum, va veni o zi cand exact acel lucru banal va iesi la lumina si va cere de la tine un bagaj de experiente pe care nu l-ai acumulat la vremea potrivita pentru ca ai crezut ca nu va fi niciodata necesar.

HOROSCOP TAUR

Participi la o intrevedere din care ar putea iesi mai tarziu niste bani, fiind obligat sa-ti pui in joc toata puterea de convingere pentru a atrage succesul financiar de partea ta. Pot aparea conflicte legate de bani, neintelegeri si confruntari aprinse din aceasta cauza, de parca e timpul sa-ti ceri drepturile in cazul in care cineva uita sa te plateasca sau sa-ti returneze vreo datorie. Se simte o stare tensionata in jurul bugetului, dar vei face tot posibilul sa faci rost de banii necesari, chiar si cu riscul unor dispute aprinse in care fiecare emite opinii adverse. Nu te lua dupa nici unul, caci fiecare are modul propriu de a-si administra si castiga banii.

HOROSCOP GEMENI

Nu esti sigur pe fortele tale sau, daca ai totusi incredere in fortele proprii, atunci nu ai toate motivele si conditiile exterioare pentru a fi convins ca te indrepti intr-o directie favorabila unei evolutii bune in plan profesional. Ti-e frica de un esec, poate pentru ca ai mai trait candva un moment similar cand nu te-ai descurcat prea bine si de aceea esti atat de nervos si capricios, fara a reusi sa iti mentii dispozitia de la o ora la alta. Ai frecvente modificari de atitudine, nu esti consecvent in comportament si idei si asta nu te pune intr-o lumina buna, ceilalti neavand incredere in cei care acum spun una, maine alta. Esti foarte tacut, inchis, rezervat la serviciu, de aceea comunicarea e defectuoasa, generatoare de mari neintelegeri intre colegi.

HOROSCOP RAC

Atmosfera se anima in jurul tau pentru ca se apropie niste evenimente care te vor solicita la maximum. Greu ajungi la o intelegere cu ceilalti, pentru ca aveti viziuni extrem de diferite, dar important in acest moment e sa-ti urmezi calea asa cum ai ales, fara sa te lasi influentat de parerile din jurul tau. Unii iti vor distrage atentia de la scopul tau, venind numai cu critici si dispute, dar tu vei reusi sa ramai concentrat la telul cel mare, fara sa te lasi invins de atatea oprelisti. Tu stii cel mai bine ce ai de facut si ce poti!

HOROSCOP LEU

Nu sta sa astepti sa vina un miracol din cer si sa te scoata din zona tulbure in care te simti blocat. Solutiile vin de pretutindeni, dar nu prea vrei tu sa le auzi, sa le accepti, sa le pui in practica. Hai, capul sus si priveste in jurul tau ca sa vezi cat de multe iesiri ai din aceasta debusolare. Un gand luminos iti trece azi prin minte si te stimuleaza sa te apuci de treaba. Vei vedea ca era exact scanteia de curaj de care aveai nevoie, acel spirit intreprinzator care te trimite intr-o directie mult mai benefica tie. Nu te opri dupa primul pas, alimenteaza continuu aceasta flacara de energie, pentru ca nici nu ai idee ce efecte minunate va avea in cele din urma. Apuca solutia cu ambele maini… si la lucru!

HOROSCOP FECIOARA

Te simti cu un cap deasupra tuturor si ai un motiv de lauda sau de mandrie, cu privire la persoana ta, ceva ce te propulseaza un pic mai sus decat toti: ori un venit mai mare, ori o pozitie mai inalta, ori o stapanire de sine mai buna, si nu te sfiesti sa te folosesti de acest atu de care beneficiezi doar tu. Tocmai pentru ca esti cu un pic mai altfel decat ceilalti, te poti remarca mai usor prin acest avantaj al tau, fiind sansa ta de afirmare sau de lansare spre o directie superioara. Esti cu ceva mai bun sau mai puternic decat ceilalti, deci afirma-te!

HOROSCOP BALANTA

Cu regulile stricte nu te poti pune, deci degeaba insisti tu sa schimbi unele lucruri deja incetatenite, pentru ca sunt legi atat de vechi si atat de bine ancorate in real, incat nimeni nu mai poate interveni asupra lor. Cu incapatanarea, conservatorismul si rigiditatea unora nu te pui, deci tu trebuie sa fii cel care se adapteaza situatiei, nu cel care incearca sa modifice niste tipare. Unii oameni sau unele lucruri nu mai pot fi schimbate, deci accepta situatia ca atare, ca pe un fapt definitiv.

HOROSCOP SCORPION

Starea ta depinde mult de starea vremii, esti meteodependent asadar, pentru ca te vei simti exact asa cum e cerul. Daca ai norocul unei zile senine, cu soare stralucitor, vei avea o zi excelenta si tu, de parca ti-ai extrage direct seva din soare. Dar daca ai ghinionul sa se abata nori peste zona ta, fii sigur ca vei avea aceeasi stare cenusie si neplacuta toata ziua… Cauta pe harta un loc in care soarele straluceste si fugi acolo, la padure, la mare, la iarba verde, pentru a-ti reincarca bateriile la capacitate maxima intr-un decor frumos.

HOROSCOP SAGETATOR

Privesti lucrurile foarte obiectiv si ai ocazia sa iti exprimi punctul de vedere in fata altora care respecta deciziile tale. Poate chiar joci rol de judecator, arbitru sau negociator ad-hoc, pentru ca lumea iti recunoaste calitatile din aceste domenii si nu iti pune la indoiala capacitatea de a analiza lucrurile corect si de a extrage o concluzie cu care sa fie toata lumea de acord. Cine iti cere azi sfatul sau te roaga sa intervii in treburile sale incurcate, are numai de castigat, pentru ca tu intelegi exact situatia, perfect pentru a oferi celor debusolati o cale dreapta si justa! Militezi pentru adevar si dreptate si le scoti la lumina foarte usor.

HOROSCOP CAPRICORN

Distreaza-te, bucura-te de o zi relaxanta ca cea de azi si cauta compania altor persoane la fel de vesele si bine dispuse ca si tine. Poate fi ziua perfecta pentru o escapada in natura, daca vremea ti-o permite sau pentru o petrecere ad-hoc. Te vei cobori un pic la nivelul copiilor tai, de parca ai fi unul de-al lor, deoarece ai chef de joaca si vrei sa uiti de problemele specifice varstei tale. Merita sa profiti de atmosfera optimista a acestei zile ca sa redescoperi lucruri marunte si frumoase ale vietii, de care nu ai avut timp pana acum: muzica, plimbari, lectura, joc.

HOROSCOP VARSATOR

Esti suparat de reactia unora, pentru ca tu faci tot posibilul sa-i multumesti, iar ei tot rezervati si distanti raman. Uneori nici nu merita sa te dai peste cap pentru a sari in ajutorul unora, pentru ca oricum nu-i vei multumi cu nimic si nici nu stiu sa-si arate recunostinta pentru eforturile depuse de tine. Selecteaza mai sever cine merita ajutorul si prietenia ta, pentru ca ar fi pacat sa consumi inutil timp si energie pentru niste profitori care maine vor uita ce au facut pentru ei.

HOROSCOP PESTI

Nervii par sa explodeze la tot pasul, dar tu esti oala sub presiune care da in clocot! Daca tuturor te adresezi cu ton ridicat si nu reusesti sa te adaptezi la stilul fiecaruia, transformi ziua intr-o furtuna ce poate degenera usor in conflicte majore. Chiar daca toate te irita, chiar daca esti nervos la maximum, fa un efort sa mai treci cu vederea fleacurile care te scot din sarite, pentru ca nu are rost sa le vezi ca pe niste mai mici sau mai mari catastrofe. Vei vedea ca lumea incepe sa te evite si chiar sa-ti intoarca spatele daca le vorbesti tuturor cu capsa pusa.

