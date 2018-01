HOROSCOP – Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

HOROSCOP Taurii se simt vinovați pentru un cuvânt spus nu demult și vor să aibă o discuție cu cel care a înțeles greșit mesajul lor. Nativii din scorpion nu trebuie să plece urechea la criticile și comentariile acide ale celor de pe margine care niciodată nu vor fi mulțumiți. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Nu te privi cu ostilitate pe tine insuti, ca si cum nu ti-ar conveni nimic la propria persoana. Incearca sa te observi din punctul de vedere al celor care tin la tine neconditionat. Nu vezi cu cata iubire te privesc? Nu vezi cu cata caldura iti vorbesc?

Dar numai tu esti cel care te vezi pe tine insuti ca pe cel mai mare inamic si discuti doar despre defectele tale, despre limitele tale, despre esecurile tale anterioare. Abandoneaza aceasta atitudine autocritica si negativista cu privire la valoarea ta si lasa-i pe cei dragi sa te invaluie cu iubirea si caldura lor, poate asa te vor molipsi si pe tine!



Te simti vinovat pentru un cuvant spus nu demult si vrei sa ai o discutie cu cel care a inteles gresit mesajul tau. Apropie-te cu sinceritate si recunoaste-ti greseala, cere-ti iertare, ofera explicatiile de rigoare, pentru ca poti restabili armonia in relatia respectiva.

E clar ca la mijloc a fost o suparare de moment, o reactie necontrolata, dar daca esti sincer si admiti ca nu a fost corect din partea ta, dai mari sanse impacarii dintre voi.

Daca nu-ti iei inima in dinti sa ceri scuze, nu faci altceva decat sa te impovarezi cu un balast pe suflet, pentru ca te vei gandi mult la asta de acum incolo. Daca vrei sa te eliberezi de vina, deschide vorba si explica-te!

Un succes recent te-a motivat la maximum, incat acum ai o atitudine pozitiva in fata unei provocari si mai mari. De unde se vede ca uneori ai nevoie de o scanteie pentru a porni intr-o directie favorabila, deoarece dupa aceea vei culege victorie dupa victorie, in serie.

Si reusita de azi se va aseza alaturi de celelalte deja repurtate in ultima vreme ceea ce iti confera o atitudine pozitiva, de invingator capabil de orice! Pastreaza acest tonus cat mai multa vreme, pentru ca e exact ce-ti trebuie in fata unui moment important care se apropie.



Cea mai mare preocupare este legata de bani si afaceri, acesta fiind domeniul asupra caruia te vei apleca azi cu mai multa atentie.

Fie ca iti faci un calcul al banilor pe care ii ai prin conturi sau prin sertare, fie ca treci un pic in revista ce ai realizat in ultima vreme in acest sens, oricare ar fi activitatea cu iz financiar asupra careia iti concentrezi azi energia, se pare ca rezultatele suna promitator.

N-ar fi rau sa stai un pic de vorba cu tine insuti ca sa descoperi mijloace concrete pentru a-ti imbunatati bugetul.



Fii convins ca detii la purtator absolut toate resursele de care ai nevoie pentru a duce la capat proiectul pe care il dezvolti cu multa pasiune. Investesti enorm in ceea ce faci acum: timp, energie, optimism, entuziasm, dorinta, si din asemenea capital investit nu poate iesi decat ceva de calitate.

Continua pe acelasi drum, in acelasi ritm, pentru ca succesul visat chiar nu e departe. Atata doar ca, pe parcurs, mai ai nevoie de cate un impuls, de cate un stimulent care sa te impinga mai departe, pentru ca mai apar momente cand ramai fara resurse, dar numai tu stii cum reusesti sa le incarci la loc, precum benzina in rezervor.



Ai grija ce-ti propui, pentru ca visul tau de acum ascunde si un aspect negativ care, mai devreme sau mai tarziu, va iesi la iveala. Risti sa alergi dupa o himera, dupa un plan imposibil, sau cel putin dupa o iluzie riscanta pentru tine.

Esti sensibil, usor de impresionat si de influentat, ca atare poti pica in plasa unei persoane care, sub masca bunelor intentii, ti-ar putea crea mari neplaceri.

Ai putea vedea cum visul tau cel mai important esueaza sau o ia pe o cale incorecta doar pentru ca ai lasat o tentatie negativa sa te conduca. Deschide bine ochii si vezi si punctele slabe din spatele aparentelor inselatoare!

Esti la mijloc intre doua tabere adverse care se razboiesc cu ton agresiv, incercand, fiecare, sa-si impuna autoritatea in felul propriu. Tu nu stii ce sa faci: sa tii partea vreuneia din ele sau sa ramai impartial pana cand se va clarifica invingatorul.

Parca nu ai avea incredere in niciunul si esti ca intre ciocan si nicovala, adeseori primind atacuri de ambele parti. Vina ta e ca te-ai bagat intre ei sperand ca un arbitru va face pace, dar nu devii decat calul lor de bataie, fara motiv. Retrage-te cat se mai poate!



Nu pleca urechea la criticile si comentariile acide ale celor de pe margine care niciodata nu vor fi multumiti. Tu ai un scop foarte clar in minte pe care vrei sa-l atingi prin forte proprii, dar pe parcurs vei intalni o multime de opozitii de la cei alaturi de care muncesti.

Daca vezi ca nimeni nu e de acord cu tine, mai bine te apuci singur de treaba si incerci sa ajungi la rezultatele finale pe cont propriu. Nu ai cu cine colabora eficient astazi, de parca toti s-au aliat impotriva ta, dar poti demonstra ca poti si singur!



Parca se lupta doua personalitati diferite in sufletul tau, una indemnandu-te la actiune, la schimbare, la o exprimare mai clara a propriilor dorinte, in timp ce cealalta te trage inapoi, spunandu-ti sa stai in banca ta deocamdata.

Lasa latura ta pozitiva si tonica sa iasa la iveala, nu accepta dominarea pesimismului, pentru ca nu e momentul pentru a ramane in umbra.

Arata cine esti, ce poti, bucura-te de ceea ce reprezinti, pentru ca poate fi un moment bun sa te remarci. Daca te retragi in planul doi, dai dovada de o oarecare neincredere in calitatile tale si daca tu nu te placi asa cum esti, nici ceilalti nu te vor aprecia la justa valoare. Iubeste-te mai mult pe tine insuti!



Nu te poti debarasa de o amintire neplacuta pe care o tot duci cu tine de atata vreme. Poate totul ar fi fost de domeniul trecutului daca nu ti-ar aduce aminte altii de cele intamplate atunci.

E ca si cum tu nu ai aduce in discutie acele vremuri, dar mereu se trezeste cate unul care te intreaba ce s-a intamplat atunci. Luand-o de la capat cu povestirile, nu faci altceva decat sa scoti la lumina emotii negative si evenimente care ar fi trebuit sa fie demult uitate.



Esti la mijloc intre doua tabere adverse care se razboiesc cu ton agresiv, incercand, fiecare, sa-si impuna autoritatea in felul propriu. Tu nu stii ce sa faci: sa tii partea vreuneia din ele sau sa ramai impartial pana cand se va clarifica invingatorul.

Parca nu ai avea incredere in niciunul si esti ca intre ciocan si nicovala, adeseori primind atacuri de ambele parti. Vina ta e ca te-ai bagat intre ei sperand ca un arbitru va face pace, dar nu devii decat calul lor de bataie, fara motiv. Retrage-te cat se mai poate!

Din trecut iti tragi energia pentru evenimentele actuale, pentru ca altadata ai facut fata cu brio unei provocari similare si ajunge doar sa repeti reteta succesului de odinioara ca sa ajungi din nou la aceleasi reusite. Mai sunt inca aspecte de demult pe care lumea nu le stie, deci trebuie sa faci un pas in fata si sa povestesti cu ce te lauzi.

Nimeni nu va considera lauda de sine ca un defect, pentru ca tot ceea ce povestesti azi cu atata entuziasm face parte din trecutul tau si de unde sa afle lumea ce ai facut daca nu de la tine?



