HOROSCOP – Sambata, 18 august 2018

HOROSCOP Balantele sunt sfatuite sa lupte pentru principiile in care cred si pentru sansa de a-si demonstra valoarea. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC Nu te astepta ca cele mai bune vesti sa vina la tine ambalate intr-o hartie sclipitoare si cu fundita, pentru ca uneori vin in cea mai bruta si neatractiva forma. Nu subestima lucrurile, totusi! Daca ceva nu arata asa cum ai sperat si, la prima vedere, pare mai degraba o veste proasta, mai asteapta o vreme sa se sedimenteze apele tulburi. S-ar putea sa descoperi ca acel punct fragil era de fapt startul spre o rezolvare mult mai buna, spre o etapa mult mai fericita, ca atare nu reactiona agresiv sau negativ la un hop. Ai putintica rabdare sa se limpezeasca informatia in mintea ta si ai sa vezi ce buna e calea aceea!

HOROSCOP TAUR Esti pregatit pentru o provocare in plan profesional. Desi nu esti, de felul tau, atat de aventuros, de data aceasta spui da chiar si unei situatii cu un oarecare grad de risc, pentru ca te-ai saturat de rutina. Vrei sa iesi din monotonie, din obisnuinta, ca atare vei spune imediat da noii situatii, chiar daca ai fi dorit sa detii controlul si sa urmezi o strategie foarte bine pusa la punct. Nu ai parte de asemenea organizare riguroasa, ci lucrurile merg un pic haotic, dupa cum bate vantul. Ai rabdare sa se mai aseze apele, sa se mai clarifice situatia, si atunci vei putea incepe sa-ti impui propriile reguli menite sa restaureze ordinea. Deocamdata te lasi dus de val.

HOROSCOP GEMENI Te bate gandul sa faci o schimbare majora in viata ta, cum ar fi o mutare intr-o alta locuinta, o schimbare de domiciliu sau de serviciu, sau doar o extindere a orizonturilor tale printr-o actiune ce te ajuta sa cresti, sa evoluezi, sa te dezvolti, sa urci mai sus spre scopurile tale. Excelenta idee, pune-o in aplicare si asteapta cu rabdare sa dea roade. Primul pas e mai greu, care implica acea decizie curajoasa in fata careia esti chiar acum, dar ceva te face sa te temi, deocamdata. Nu ai de ce, detii toate resursele potrivite pentru acest pas, si informatia potrivita, si starea adecvata unei schimbari de directie, deci… ce mai astepti?

HOROSCOP RAC In loc sa te simti vinovat pentru cine stie ce greseala si sa-ti faci atatea procese de constiinta, mai bine ai pune mana pe unelte sa repari ce ai facut. Nu lacrimile sau regretele repara problema, ci o actiune care sa compenseze de urgenta ceea ce ai stricat. Ai toate sansele sa restabilesti echilibrul normal in problema respectiva, deci lasa lamentarile si apuca-te de treaba. Da, recunoasteti greseala, daca ai comis-o, arata-ti parerile de rau pentru ce ai facut, dar grabeste-te sa compensezi eroarea cu o fapta buna, in schimb. Intotdeauna exista si un remediu: ai sanse sa-l gasesti daca actionezi repede!

HOROSCOP LEU Ai toate motivele sa fii mandru de nivelul intelectual la care ai ajuns, iar azi poti descoperi ca ai si reale talente de profesor! Ai atat de multe de transmis lumii, atat de multe informatii si experiente de impartasit, incat ar trebui sa gasesti o cale de a te adresa unui public cat mai larg. Cine sta azi in preajma ta, are numai de castigat, pentru ca tot ceea ce spui e de valoare si le va fi de folos la un moment dat. Daca nu ai deja o cariera in domeniul educatiei, cauta cea mai accesibila forma sa dai din prea plinul tau de cunostinte si altora. Fie ca predai cu bucurie o lectie unui incepator, fie ca vorbesti unei sali imense de discipoli, esti incantat sa observi atata receptivitate in randul celor care te asculta.

HOROSCOP FECIOARA Te macina tot felul de dubii cu privire la sensul in care evoluezi, dar preferi sa nu le faci, deocamdata, cunoscute. Mai bine ai spune clar ca nu crezi in directia spre care te indrepti, deoarece intuitia te trage de maneca. Trezeste-te si ai curajul sa te opui daca tot simti ceva ca te trage inapoi, e posibil sa nu fie, cu adevarat, calea cea mai buna pentru ceea ce ti-ai propus si, daca nu iei masuri acum, sub influenta suspiciunii care te incearca, vei pierde timp si energie inutil pentru roade mult sub asteptari. Mai bine ia o pauza si analizeaza din nou datele problemei, pentru ca nu are rost nici sa taci, nici sa treci peste ele ca si cum totul ar fi in regula.

HOROSCOP BALANTA Lupta pentru principiile in care crezi si pentru sansa ta de a-ti demonstra valoarea. Azi poti fi printre invingatori daca iti pui in joc toate fortele, pentru ca e totusi o competitie aici., sunt si altii la fel de bine pregatiti, la fel de ambitiosi si dornici de succes, deci sa nu crezi ca va fi simpla confruntarea. Ai toate atuurile pentru a iesi invingator din aceasta comparare de forte, experiente sau cunostinte. E un concurs in care trebuie sa arati ca esti cel mai bun, ca nu te lasi intimidat nici macar de cei a caror valoare o recunosti si o admiri. Orice competitie de idei sau de forte te poate propulsa in frunte pentru ca esti printre cei mai buni!

HOROSCOP SCORPION Cel mai bun profesor pentru tine acum e vocea ta interioara pentru ca de acolo primesti o multime de indrumari intelepte care merita ascultate. Nu tine cont de nimeni altcineva decat de ceea ce auzi in momentele tale de liniste si meditatie, pentru ca de acolo vin acum sfaturi utile, instructiuni demne de urmat! Se vede ca ai invatat multe de la viata si acum stii mai bine ce ai de facut, deci nu trebuie decat sa-ti gasesti o clipa sa stai de vorba cu tine insuti si ideile vin valuri-valuri. Vocea ta interioara e de fapt acumularea atator informatii si cunostinte de pe parcursul anilor anteriori, iar acum are tot dreptul sa vorbeasca raspicat.

HOROSCOP SAGETATOR Privesti la persoana iubita ca intr-o oglinda pentru ca el iti seamana in multe privinte. Ceea ce vezi la el, ai si tu, ce ii lipseste lui, iti lipseste si tie, pentru ca cine se aseamana se aduna. Il iubesti tocmai pentru ca are ceva din tine, si el e o proiectie a propriilor tale calitati si defecte. A-l judeca, a-l critica, a-i reprosa cine stie ce aspecte ar fi de fapt o auto-critica, pentru ca, recunoaste, si tu faci la fel in situatii similare. Fii indulgent cu jumatatea ta cand greseste, pentru ca nu merita nici ton agresiv, nici comentarii malitioase. Trateaza-l cu mai multa iubire si bunatate, pentru ca si el ar face la fel cu tine.

HOROSCOP CAPRICORN Inspiri incredere deplina pentru ca ai atins un nivel de experienta demn de tot respectul. Cine te vede acum pentru prima oara spune despre tine ca esti un om matur, cu scaun la cap, care stie ce spune. Chiar daca tu nu te simti intotdeauna asa, imaginea pe care o lasi in jurul tau te onoreaza, semn ca lumea te apreciaza si iti remarca valoarea. Nu-i dezamagi pe cei care spun asta despre tine, jucandu-te cu increderea lor, ci comporta-te conform varstei pe care o ai. Daca promiti ceva, tine-te de cuvant, pentru ca tot ce spui creeaza imaginea ta de om de incredere!

HOROSCOP VARSATOR Inainte de a construi viitorul, fii sigur ca ai lasat trecutul in cea mai stabila forma, ca sa nu te intorci acolo cand ti-e lumea mai draga. Ai foarte multe idei excelente pentru ziua de maine si abia astepti sa incepi sa le pui in practica, pas cu pas, dar e nevoie sa arunci si o privire in urma. Poate unele din planurile actuale depind de ceea ce ai realizat pana in acest moment sau lectiile deja asumate pot ajuta la ridicarea unui nou etaj la constructia de pana acum. Ai o viziune foarte clara asupra viitorului tocmai pentru ca ti-ai invatat foarte bine lectiile trecutului! Acum stii clar incotro mergi.

HOROSCOP PESTI Ai motive sa respiri usurat ca greul a trecut, pentru ca ai ajuns la capatul unei actiuni care te-a stresat mult. Acum totul se linisteste, pare mult mai usor, si te bucuri de senzatia de eliberare care te cuprinde. Ei, nu te culca pe laurii victoriei, inca, pentru ca se mai pot ivi unele urmari din vremurile complicate, dar partea cea mai complicata se pare ca s-a terminat. Revino-ti dupa tot ce ai acumulat in ultima perioada, pentru ca grijile care te-au coplesit au avut un efect toxic asupra ta, si acum, ca vezi din nou soarele deasupra capului, incepi sa te simti din nou bine.

