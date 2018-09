HOROSCOP – Sambata, 15 septembrie 2018

HOROSCOP Vesti bune pentru Capricorni, pe plan sentimental. In timp ce pentru Raci se anunta o zi agitata. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru inceputul de weekend.

HOROSCOP BERBEC

Priveste la omul pe care il ai azi in fata pentru ca el e reflectare identica a celui care esti tu. El e proiectia ta, copia ta fidela, deci asa cum il privesti tu pe el, la fel esti si tu. Defectele lui sunt si defectele tale. Calitatile lui sunt si calitatile tale. Daca il judeci pe el, practic te judeci chiar pe tine. Poate e nevoie, din cand in cand, sa ai o astfel de confruntare cu un om care iti seamana leit, pentru ca asa descoperi mai usor ce ar trebui reparat la tine insuti sau ce ar trebui sa scoti mai mult in lumina. Daca ceva nu-ti place la cel din fata ta, ce-ar fi sa repari acelasi lucru la propria ta persoana! El e oglinda clara in care te poti analiza pe tine ca sa iei masuri.

HOROSCOP TAUR

Esti nesigur pe unele aspecte si se vede ca mergi ca pe o gheata subtire, prudent, temator si pesimist deopotriva. Nu prea ai motive de bucurie sau de optimism, de parca s-au adunat in jurul tau numai oameni care iti prezinta viitorul in cele mai sumbre lumini, care te opresc din elan cand ai mai multa energie sau care te influenteaza si pe tine in mod negativ. Nu ar trebui sa tii cont de factorii de stres din jur, pentru ca tu stii mai bine pe ce te poti baza, si in fond, fiecare intra in joc cu resursele proprii catre succes. Tu ai destule, foloseste-te de ele, nu te mai indoi!

HOROSCOP GEMENI

Esti prins la mijloc intr-o situatie in care te simti clar defavorizat si esti gata sa abandonezi lupta, infrant de minciuni si gesturi incorecte. Nu te lasa doborat: ceva in adancul sufletului tau iti spune ca nu ai nicio vina, ca nu tu ai cauzat acel dezechilibru pentru care esti criticat sau acuzat, dar trebuie sa-ti aduni fortele si sa demonstrezi care e realitatea. Detii toate resursele si dovezile necesare in favoarea ta, ca atare nu te lasa dominat de altii care ar putea apela la tertipuri incorecte impotriva ta. Fii justitiarul drept care militeaza ferm pentru adevar si dreptate, si care reuseste sa faca lumina!

HOROSCOP RAC

Ai grija la tonul pe care il folosesti azi in discutiile tale, poate mai ales cele care graviteaza in jurul principii in care crezi sau a unor informatii contradictorii. Esti cam nervos si ai putea spune lucruri prea agresive, pe care mai tarziu nu vei sti cum sa le repari. O vorba aruncata in vant la nervi sau o critica mult prea dura ar pitea cauza cuiva o mare suferinta si, daca mai lasi si orgoliul sa te domine, nu vei sti nici sa-ti ceri scuze, nici sa retragi cele spuse. Vorbeste calm, diplomat, cu grija, ca sa nu strici o relatie intr-un moment de impulsivitate maxima.

HOROSCOP LEU

Iubirea este vesela, libertina, ca o joaca in doi, dar aceasta atitudine usuratica nu e de dorit intr-un cuplu bine format, pentru ca va poate face pe amandoi sa va incercati norocul in alte directii. Foloseste-te de sarmul personal si de dorinta spre distractie pentru a-l face pe cel drag sa se simta bine in compania ta, dar evita superficialitatea sau tentatia de a cuceri pe altcineva doar ca sa vezi daca-ti merge. La farmecul pe care-l degaji, poti cuceri pe oricine, dar nu si daca ai deja pe cineva alaturi!

HOROSCOP FECIOARA

Ideile care se nasc acum in mintea ta te vor duce foarte repede la niste rezultate demne de toata lauda, ca atare scoate-le la lumina si pune-le in aplicare imediat. Cu cat pornesti mai entuziast si mai optimist, cu atat roadele se vor arata mai repede. Imagineaza-ti ca afacerea pe care vrei s-o pornesti acum e abia la faza de samanta, dar numai de tine depinde cum o sadesti, o ingrijesti si o dezvolti ca sa ajunga la revolta bogata in cel mai scurt timp. Totul e sa pornesti cu incredere si siguranta in succesul final, fara sa te gandesti la piedici. Fii sigur ca cele mai bune idei si solutii vin chiar din inima ta!

Citeste si: Astrele s-au aliniat perfect pentru ele! Zodiile care vor avea noroc urias in luna septembrie

HOROSCOP BALANTA

Emotiile dau in clocot, dar e greu de spus ce simti. E o combinatie intre nerabdare si retinere, intre atractie si fuga de ceea ce urmeaza sa se intample, incat multa lume va considera ca esti capricios si schimbator de la o ora la alta. Esti o fire emotiva, asa e, treci totul prin prisma inimii, si te comporti asa cum iti transmite sufletul. Va exista la un moment dat un conflict intre minte si simtire, iar tu vei fi la mijloc nestiind careia sa-i dai prioritate. Ca de obicei, sentimentele sunt cele care inving la tine, dar sa nu crezi ca ceea ce iti spune mintea va renunta asa de usor la lupta!

HOROSCOP SCORPION

Visul tau cel mare prinde contur din ce in ce mai bine, ceea ce te motiveaza la maximum! Tragi tare, faci pasi mari spre implinirea lui si, cat timp depinde numai de eforturile tale, esti capabil de adevarate minuni. Ai toate motivele de satisfactie cand vezi cum inainteaza planurile tale! Unii au spus ca visezi mult, ca ai teluri imposibile, dar le poti demonstra practic faptul ca tu nu numai visezi frumos, dar detii si toate instrumentele si resursele pentru a ajunge acolo unde visezi. Trage tare, pentru ca merita eforturile, caci tinta ta cea mai inalta este aproape!

HOROSCOP SAGETATOR

Cauta adanc in inima ta cele mai bune solutii pentru situatia in care te afli. Nu neaparat experienta de viata are ceva de zis aici, ci sentimentele tale cu privire la ce se petrece. Sunt senzatii pe care le tii ascunse in suflet si care dau indicii cu privire la ce trebuie sa faci, totul e sa ai curaj sa le scoti la lumina si sa le urmezi. Ca e un presentiment negativ, care te trage de maneca sa nu te implici intr-o situatie cu factor de risc sau, dimpotriva, e o dorinta puternica de a face ceva, si daca iti urmezi aceste emotii (pozitive sau negative, asadar) este exact reactia potrivita in cazul de fata. Vezi ce simti si actioneaza conform trairilor tale!

HOROSCOP CAPRICORN

Viata sentimentala cunoaste o perspectiva noua, iar inima ta bate mult mai tare, pentru ca esti atras de un vis nou. Poate ti-a atras cineva interesant atentia si deja astepti cu interes urmatoarele voastre intalniri. Persoana iubita devine motorul principal al tuturor deciziilor tale, pentru ca, de dragul lui, esti in stare de actiuni mult mai indraznete. Tot ce faci, e in avantajul persoanei iubite, si cand vezi fericirea pe chipul ei, esti motivat sa mergi si mai departe. Cel drag te apreciaza pentru energia pe care o investesti in relatia voastra.

HOROSCOP VARSATOR

Nu tine cont de ceilalti astazi, pentru ca ai libertate totala de miscare si de decizie. Poti deveni un exemplu de reusita in ochii tuturor prin originalitatea de care dai dovada. Tu nu mergi pe cai batatorite, esti un deschizator de drumuri si, daca reusesti sa-i convingi si pe altii sa ti se alature, succesul nu e departe. Daca nu exista altii cu veleitati de lider in anturaj, erijeaza-te tu in conducator si du-i pe toti catre rezultatele cele mai bune ale acestei zile. Trebuie sa fii tu seful, altfel simti ca ti se pun bete in roate la orice pas.

HOROSCOP PESTI

Nu te crampona de o piedica normala in drumul tau spre rezultatul visat. Daca ceva te opreste acum din elan, e un semn bun, in sensul ca iti atrage atentia ca ai scapat ceva din vedere. Uneori, hopurile pe care le intalnesti pe parcurs sunt doar un avertisment cu priire la directia pe care mergi, la instrumentele de care te folosesti, deci ar fi nevoie, din cand in cand, sa treci in revista resursele. Stii cum se spune: paza buna trece primejdia rea, iar impasul de azi exact acest rol il are. Sa te oblige sa deschizi mai bine ochii si sa iei niste masuri drastice si eficiente!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com