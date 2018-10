HOROSCOP – Sambata, 13 octombrie 2018

HOROSCOP Racii ar trebui sa fie mai putini pesimisti, in timp ce Varsatorii sunt incurajati sa invete sa se cunoasca si sa se inteleaga mai mult. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru inceputul de weekend.

HOROSCOP BERBEC

Nimeresti intr-un mediu foarte placut, in care planeaza armonia si buna intelegere. Mai rar ai parte de asemenea anturaj atat de compatibil cu tine, deci fa tot posibilul sa te integrezi in acest spatiu si sa fii ca si ceilalti: calm, amabil, placut, amuzant! Este exact locul in care te vei relaxa cel mai bine, considera-l o evadare din cotidian, din acele locuri tensionate si triste, deci profita de aceasta ocazie de a te alatura lor. Nici nu credeai ca mai exista oameni atat de relaxati si cu un tonus atat de bun, si, daca te alaturi lor, te molipsesti si tu de buna dispozitie. Alaturi de ei, uiti de orice probleme si redescoperi pacea interioara si exterioara oglindita intr-un zambet cald.

HOROSCOP TAUR

Astepti un anumit moment caruia ii atribui semnificatii cu totul speciale si fiecare ora care trece te stimuleaza din ce in ce mai mult. Vrei ca totul sa iasa perfect, te-ai pregatit ireprosabil, astfel incat, atunci cand vei trai efectiv acel eveniment, sa ai numai motive de mandrie pentru ce ai realizat. Mai apar informatii sau detalii folositoare pe parcurs, semn ca eventualele amanari care se mai ivesc, au si ele rostul lor, deoarece mai ofera o serie de elemente importante pentru ceea ce se va petrece curand. Stai ca pe ghimpi, dar esti sigur ca totul va iesi bine!

HOROSCOP GEMENI

Esti pe drum inca, mai ai cale lunga de parcurs pana ajungi acolo unde ti-ai propus, ca atare nu insista sa sari peste etape sau sa schimbi mersul normal de evolutie. Tu esti doar o pana dusa de curent, ca atare nu ai puterea, deocamdata, sa te opui sau sa alegi alt sens. Esti dus de vant unde vrea si cum vrea el, dar ai incredere ca esti la locul potrivit si acest vant te duce acolo unde trebuie. Nu e momentul nici sa iei atitudine, nici sa trasezi neaparat o anumita directie, ci esti intr-o faza in care chiar e buna pasivitatea aceasta: te lasi in voia curentului fara sa faci nimic, gandind pozitiv ca esti pe calea cea buna spre tinta adecvata tie.

HOROSCOP RAC

Tu esti cel care isi asuma de buna voie o stare de pesimism care nu iti face bine. Lupta cu aceasta atmosfera apasatoare, ti-o creezi singur sau o accepti fara sa lupti. De fapt, esti puternic afectat de o problema, a ta sau a altuia, si din cauza ei ai impresia ca totul e negru in jurul tau. O vaga depresie te paste si nu gasesti in jur nimic bun de care sa te agati. In loc sa dai la o parte aceste neguri intunecate, parca le aduni si mai mult, pentru ca discuti doar despre ceea ce nu merge, despre ceea ce-ti lipseste, despre tot felul de subiecte predominant negative.

HOROSCOP LEU

Unii oameni nu pot fi schimbati, oricat te-ai stradui tu sa le inspiri o viziune noua, o alta atitudine de viata, deci nu insista cu oricine. Pune-te cumva in pielea lor si priveste-te si pe tine cat de deschis esti la schimbare. Da, poate tu ai facut multe modificari in modul tau de a fi sau de a gandi, dar tot au ramas unele principii de neclintit. Asa sunt si cei din jurul tau, se cramponeaza de o idee fixa si nu accepta altceva pentru nimic in lume. Trebuie sa-i intelegi, pentru ca unii chiar nu accepta sa se schimbe orice le-ai propune. Oare tu cum ai face intr-o astfel de situatie? Orgoliu si incapatanare au si altii!

HOROSCOP FECIOARA

Sunt situatii pe care nu le poti intelege logic, dar trebuie sa le iei ca atare, fara sa ceri prea multe explicatii de ce se intampla. Astazi dai piept cu un astfel de moment in care ti se pare ca tot tu esti cel care da de la el, care trece cu vederea, care plateste un pret pe nedrept, dar nu pune la suflet. Considera-l un compromis obligatoriu de pe drumul tau catre atingerea unui scop. Intr-o zi, privind inapoi, iti vei da seama ca era un gest necesar, chiar daca nu l-ai facut cu nicio placere, dar fara el, nu ai fi putut trece mai departe spre ce visai. Merita sa faci sacrificiul, chiar daca nu-i intelegi prea bine sensul.

HOROSCOP BALANTA

Nu asculta de cei care rad de visele tale. Conteaza ce simti tu in privinta planurilor tale, daca tu te simti in stare sa le implinesti, daca tu crezi cu tarie in ele, deoarece unii oricum nu stiu altceva decat sa taie elanul celor care au curaj sa viseze. Tu deja vezi cu ochii mintii acel scop atins, acel plan ridicat, deci nici nu-i auzi de cei care fac haz de planurile tale. La originea superficialitatii cu care trateaza ei pe visatori se afla incapacitatea lor de a-si atinge marile teluri in viata si, daca ei nu pot, au tendinta de a-i pune si pe ceilalti in aceeasi oala. Ambitioneaza-te si mai tare ca sa le demonstrezi ca tu poti, si nu tine cont de glumele lor deplasate!

HOROSCOP SCORPION

Nervii sunt descatusati azi la tot pasul incat ar fi chiar o mirare sa descoperi vreun loc unde lumea ti se adreseaza calm, amabil, manierat. Dai peste tot felul de oameni artagosi, iritabili, recalcitranti, incat e absolut firesc sa-ti sara si tie tandara la un moment dat. Totusi, incearca sa nu aluneci si tu pe panta nervozitatii, in ciuda tonului ridicat si a motivelor de enervare pe care le tot intalnesti in cale, pentru ca ai putea sa tii sub control agresivitatea. Daca torni gaz pe foc la cel mai banal motiv de cearta, fii sigur ca va duce la o adevarata furtuna, deci de tine depinde cat amplifici tensiunea!

HOROSCOP SAGETATOR

Te afli intr-un punct al calatoriei tale spre un anumit scop in care se anima din ce in ce mai tare spiritele, semn ca e momentul culminant de care depinde finalul planurilor tale. Devine din ce in ce mai agitata situatia, detaliile vin din toate partile, e un adevarat bombardament de informatii si noutati care contribuie la rezultatul final al demersurilor tale. Imagineaza-ti o spirala larga pe care ai evoluat lent pana acum, dar te apropii din ce in ce mai mult de centrul spiralei si ritmul devine trepidant. Viteza aceasta trepidanta e semnul ca nu mai e mult pana la rezultatele dorite!

HOROSCOP CAPRICORN

Anturajul nu te ajuta deloc in ceea ce vrei sa realizezi, pentru ca te influenteaza negativ, te tine pe loc, te face sa te indoiesti chiar si tu de sansele tale de succes. Decat in asemenea mediu ostil si nefast, mai bine te-ai descurca singur, pentru ca nu primesti nici un stimulent de la astfel de oameni. Daca ei au trecut prin esecuri in situatii similare, nu inseamna ca nu mai are rost sa incerci si tu. Fiecare cu norocul lui, la urma urmei, si tie s-ar putea sa-ti iasa perfect, ca atare ramai imun la incercarile lor de a te opri din elan. Nu te lasa coplesit de vaicarelile lor si de povestile lor cu final trist.

HOROSCOP VARSATOR

Priveste-te pe tine insuti cu ceva mai multa intelegere, fara a-ti gasi doar defecte. Priveste-te prin ochii celor care tin la tine asa cum esti, pentru ca ei nu te judeca atat de aspru pe cat te judeci tu. Gaseste-ti mai multe motive de lauda si apreciere, pentru ca sigur ai si cu ce te mandri, nu doar lucruri care nu-ti plac la tine. Daca cineva, alaturi de tine, spune cat de frumos si bun esti, tu de ce ai fi de alta parere? Iarta-ti greselile proprii si iubeste-te mai mult, asa cum esti, fara a cere permanent de la tine doar standarde maxime. Om esti si tu…

HOROSCOP PESTI

E o placere sa petreci azi cat mai mult timp in locuri in care se aduna multa lume, pentru ca intri usor in vorba cu oricine. Dai dovada de sociabilitate, de comunicativitate, de o capacitate de adaptare in orice mediu, chiar si printre persoane complet necunoscute. Asta pentru ca ai norocul de a intalni oameni cu care te poti intelege usor, care asculta ce ai tu de spus si sunt de acord cu tine, deci asta trebuie sa cauti, spatii unde stii ca poti intalni oameni cu care ai o oarecare afinitate, oameni care iti seamana din anumite puncte de vedere. A gasi un punct comun e cheia succesului in orice.

