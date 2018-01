HOROSCOP – Sâmbătă, 13 ianuarie 2018

HOROSCOP Taurii simt că nu se descurcă suficient de bine într-o situație cam tensionată în care au intrat fără să vrea. Nativii din balanță nu vor încerca să se descurce singuri într-o situație în care lucrurile ar evolua mult mai bine în doi. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Nu stii sa te organizezi eficient, pentru ca ai multe in minte si nu stii pe care s-o scoti mai bine in valoare. Esti dezorientat, se vede ca intri in panica din cauza timpului a carui scurgere te copleseste.

Parca ai fi in afara timpului, faci totul exact invers decat s-ar cere: daca trebuie sa te grabesti, tu tergiversezi cat mai mult lucrurile, iar daca ai timp berechet sa te misti in voie, tu devii nervos si spui tuturor mai repede, mai repede!

Aceasta atitudine are la baza o analiza incompleta a situatiei in care esti implicat, nu detii toate informatiile adecvate si tratezi totul opus decat s-ar cuveni. Incearca sa faci putina ordine in viata ta, invatand sa stabilesti prioritati: asta acum, asta maine, asta deloc…



HOROSCOP TAUR

Simti ca nu te descurci suficient de bine intr-o situatie cam tensionata in care ai intrat fara sa vrei. Ai nevoie de un ajutor, deci vorbeste cu cineva care are, poate, solutii adecvate la situatia de fata, fara a o arunca si mai tare in aer.

Cel la care poti apela azi poate avea mai multa experienta decat tine despre situatiile de criza si iti va da sfaturi dintre cele mai bune sa nu aluneci spre nervozitate inutila.

Priveste-l pe el cat de calm poate fi si urmeaza-i exemplul. Poti repara situatia si fara ton ridicat, deci aminteste-ti… sa taci inainte de a vorbi, iar cand taci, sa gandesti, iar cand gandesti, sa gandesti pozitiv. Vezi ca poti?

HOROSCOP GEMENI

Pune mana pe unelte si incepe sa construiesti ceea ce-ti doresti tu cel mai mult, deoarece cheia succesului sta numai la tine! Nimeni altcineva nu-ti va oferi pe tava roadele la care visezi cu ochii deschisi, ci chiar tu esti initiatorul, inventatorul, creatorul, executantul acestor mari planuri.

Apuca-te serios de treaba, nu renunta nici in cele mai dificile momente, si gaseste permanent noi si noi idei creative care sa te duca mai repede la telul propus. Esti persoana cea mai in masura sa duca la indeplinire un asemenea scop, pentru ca, in fond, e interesul tau la mijloc si l-ai ales in functie de puterile tale. Vrei, poti, deci ce mai astepti?

HOROSCOP RAC

Iubesti planeta aceasta cu intensitate, nimic nu ti se pare mai superb decat Pamantul pe care traiesti si azi ii acorzi o atentie mult mai speciala.

E o preocupare mai mare ca oricand pentru mediu, pentru curatenia locului in care te afli, si suferi de-a dreptul cand observi nesimtirea unora si ignoranta altora fata de natura, fata de aerul pe care il respira si apa pe care o beau.

In felul tau, atat cat poti, vei oferi ceva din grija ta spatiului care te inconjoara si chiar daca gestul tau e minuscul la nivel planetar, conteaza pentru inima ta.

Ca ridici de pe jos o hartie aruncata de altul sau repari un cat de mic punct slab din orasul in care traiesti, simti ca echilibrul, chiar si cu un pas minor, se restabileste pe planeta. Asta da spirit ecologic!

HOROSCOP LEU

Daca vezi ca problema in care esti implicat nu mai aduce nimic nou si nu se mai schimba deloc, ar fi bine sa te gandesti la o solutie de compromis, pentru ca nu are rost sa ramai blocat in aceasta situatie. E clar ca a ajuns intr-o zona terna care te va plictisi, pentru ca tu nu esti genul de om acre sa accepte lucrurile demodate, banale, rutinate.

Tu mereu vrei altceva, si aceasta problema devine enervanta prin lipsa sa de noutate. Tu personal trebuie sa faci ceva pentru a depasi impasul, sa gasesti o cale de iesire din banal si din pasivitate, pentru ca lenea nu ti se potriveste. Fa ceva chiar daca nu esti intru totul de acord cu ace a activitate, dar tot e ceva decat sa stai si sa astepti miracole.



HOROSCOP FECIOARA

Nu te ocupa azi de sarcinile pe care le consideri obligatii sau datorii, acele indemnuri care incep cu trebuie sa…

Dimpotriva, azi dai randament maxim numai in actiunile in care depui pasiune, suflet, placere de a munci.

Poate e vorba de hobby-urile tale sau de activitati cu o oarecare tenta artistica, deoarece creativitatea e sursa tuturor succeselor zilei. Iti pui in joc talentele, imaginatia, resursele tale din zona frumosului si bunului gust si dai nastere unor roade demne de lauda.

Daca munca ta ar primi Likeuri, ca pe Facebook, ai aduna mii pe parcursul zilei, pentru ca ceea ce faci e placut ochiului sau inimii.



HOROSCOP BALANTA

Nu incerca sa te descurci singur intr-o situatie in care lucrurile ar evolua mult mai bine in doi. Coopereaza, comunica, spune celui de langa tine ce astepti de la el, pentru ca impreuna ati ajunge mai usor la rezultatele dorite.

Nu te crampona doar de propriile tale decizii, ci stai si asculta si ce are de spus partenerul tau de munca, de dialog, de viata! Vei descoperi ce usor depasesti impasul daca faci schimb permanent de pareri si de idei.

Intreaba, raspunde, completeaza ce are celalalt de spus si, umar la umar, depasiti mult mai usor punctul sensibil. Singur, ai bate mult timp pasul pe loc; in echipa, totul merge ca uns!



HOROSCOP SCORPION

Implica-te, apuca-te serios de treaba, pentru ca momentul este excelent pentru a da startul unei actiuni de anvergura. Va atrage si succes, si satisfactii, si profit, deci merita sa-ti dai tot interesul pentru ceea ce urmeaza sa se nasca la orizont.

Citeste, informeaza-te din cat mai multe surse, cauta specialistii care te pot indruma, deoarece nu e un proiect simplu si nici nu se naste peste noapte, ci necesita un oarecare efort de documentare din partea ta.

Fii sigur ca, la nevoia de cunoastere de care dai dovada azi, vei da exact peste paragraful, sfatul, informatia de care ai nevoie pentru a da startul spre aceasta noua afacere.



HOROSCOP SAGETATOR

Desi nu-ti place ceea ce primesti, nu ai incotro si trebuie sa te multumesti cu atat. E bine sa ai vise marete, sa ridici standardele cat mai sus, dar daca nu ajungi la ele, ai putea aluneca spre deceptie si nu ai nevoie de asta. Azi e bine sa accepti ceea ce ai, ceea ce ti se ofera, si sa lupti mai departe sa obtii ceea ce inima ta isi doreste atat de mult.

Sunt sacrificii trecatoare care te ajuta sa treci peste momente in care chiar nu poti obtine ceva mai bun de atat, dar continua sa mergi mai departe concentrat la scopul cel mai inalt pe care, odata si-odata, esti convins ca il vei ajunge. Dar nu acum: acum esti multumit cu mai putin.



HOROSCOP CAPRICORN

O noutate de zile mari se iveste la orizont – un castig nou, un job nou, o colaborare noua – dar cere si din partea ta un efort de concentrare pentru a transforma aceasta scanteie abia intrezarita intr-o flacara.

Nu te crampona de detalii si fleacuri, de aspectele minore de pe parcurs, pentru ca nu ele conteaza, ci concentreaza-te la imaginea de ansamblu, la ideea care acum se naste in mintea ta.

Ai mai trecut prin astfel de situatii, ai deja experienta, deci ajunge doar sa pui mana pe unelte si sa construiesti concret ceea ce deocamdata e ca un gand undeva in mintea ta. Fii sigur ca se vor ivi toate resursele necesare pentru a vedea ideea materializata curand!



HOROSCOP VARSATOR

Primul pas pentru implinirea unor dorinte e sa le exprimi clar in cuvinte, nu doar sa le tii pentru tine, ca atare gaseste un mijloc de comunicare intre tine si Univers care te reprezinta cel mai bine.

Ca simti nevoia sa scrii totul intr-un jurnal, ca scrii o scrisoare fara o adresa precisa sau vorbesti cu tine insuti, efectul este acelasi, deoarece verbalizarea dorintelor face ca acestea deja sa porneasca pe calea lor catre materializare. Daca ai un prieten bun care sa te asculte, esti cu atat mai norocos, pentru ca el iti poate oferi intelegere si discretie.

HOROSCOP PESTI

Nu te astepta ca toti oamenii cu care intri azi in contact sa se comporte exemplar si corect cu tine, ci fii pregatit si pentru unele animozitati. Unii te judeca pe nedrept, dar si tu ii critici pe altii tu fara motiv, pentru ca nu va acordati unii altora suficient timp in a va cunoaste atat de bine incat sa va priviti corect.

Nu te grabi sa etichetezi pe cineva fara sa-i fi oferit suficient timp inainte de a-ti da cu parerea despre cum e el cu adevarat, nu poti cataloga pe cineva corect privindu-l doar dintr-o singura directie. Oferiti-va unul altuia mai mult timp de aprofundare a relatiei!



