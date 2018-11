HOROSCOP – Sambata, 10 noiembrie 2018

HOROSCOP Taurii primesc o veste proasta, in timp ce Racii ajuta o persoana draga sa treaca peste un moment greu.

HOROSCOP BERBEC

Ai la cine apela, la nevoie, privesti in jurul tau si descoperi ca ai prieteni de nadejde care sunt gata sa contribuie la actiunile tale cu ceea ce pot. Totusi, nu toti se vor tine de cuvant, ca atare nu crede pe oricine se bate azi cu pumnul in piept ca-ti poate rezolva tie cine stie ce problema. Unii arunca promisiuni in vant, altii se dau mari ca-ti pot oferi marea cu sarea, dar daca ai apela la ei, in mod concret, ai vedea ca incep sa bata in retragere, cautand scuze puerile. Tot tu, de unul singur, esti capabil sa depasesti momentul!

HOROSCOP TAUR

Vestea care soseste azi are efecte negative asupra psihicului tau, dar nu te dai batut de la atata lucru. Da, poate pe moment aluneci spre o usoara tristete sau apatie, dar reusesti sa iti aduni repede fortele si sa te apuci de treaba pentru a depasi cu brio momentul critic. Poate la originea acestei situatii neplacute se afla un esec, o greseala sau o intalnire care nu-ti face nicio placere, ceva ce iti strica ziua, dar norocul tau e o atitudine in general pozitiva ce te ajuta sa depasesti si astfel de momente. Suferi o ora, doua, dar iti trece repede!

HOROSCOP GEMENI

Prea stai sa compari intruna ce ai tu cu ce are altul, ce faci tu cu ce face altul, dar rezultatul la care ajungi nu prea iti convine. Lasa acest proces inutil pentru altii, pentru ca el nu face decat sa genereze ganduri negative, invidie, gelozie, si zau ca nu ai tu nevoie de ele acum. Unul intotdeauna va avea mai mult sau va fi cu un pas mai in fata, pentru ca, la urma urmei, fiecare trece prin viata cu norocul lui in buzunar si se bazeaza pe resursele sale pentru a ajunge la acele lucruri iar acestea nu pot fi niciodata la fel. Sigur ai si tu un as in maneca, in timp ce altul n-are deci nu mai cantari: niciodata nu va iesi un rezultat echitabil! Sa te raportezi mereu la altul poate fi obositor.

HOROSCOP RAC

Prezenta ta face bine unei persoane care trece prin momente foarte dificile. Reusesti sa aduni un grup mai larg de persoane alaturi de cel trist care sa-i ridice moralul si sa-l sustina la greu, ceea ce se va dovedi a fi un gest salvator. Vei fi privit ca eroul zilei de cel care va reusi sa depaseasca impasul major si nu va uita niciodata ceea ce ai facut pentru el la nevoie. Fii trup si suflet alaturi de cei care trec prin situatii critice, pentru ca vei gasi de fiecare data solutia care sa-i scoata chiar si din cea mai adanca prapastie.

HOROSCOP LEU

Nu te simti tocmai bine si, colac peste pupaza, si cei din jurul tau te influenteaza negativ cu tot felul de motive de suspiciune si de teama. Daca ai putea scapa de anturajul nefast in care nimeresti, sunt sanse sa salvezi multe planuri care bat pasul pe loc doar din cauza celor din jur care nu au nici un rol pozitiv. Ei te trag inapoi, te fac sa privesti lucrurile in cea mai pesimista nota, ca atare reusitele acestei zile depind enorm de influentele din afara. Printre oameni tristi, obositi si negativisti, e greu de crezut ca se poate naste ceva pozitiv.

HOROSCOP FECIOARA

Esti un generator de idei inspirate, dar nu ajunge doar sa inventezi pe banda rulanta, ci sa si pui in practica ceea ce inventezi. Cauta o cale de a-ti materializa ideile minunate, altfel se duc, zboara, le uiti! Daca nu ai cum sa le si aplici in acest moment, scrie-le. Pune-le pe hartie si lasa-le o vreme sa se sedimenteze, caci va veni o vreme potrivita pentru a le transpune in realitate. Da, poate acum lipsesc mijloacele concrete de a le folosi, dar trebuie sa tii minte ca le-ai lasat acolo in asteptare si sa le reiei candva, cand conditiile unei evolutii vor fi indeplinite.

HOROSCOP BALANTA

Cand e greu, cand te confrunti cu probe de viata, ai tendinta de a privi in sus cu o usoara suparare, intrebandu-te de ce ti-e tie dat sa treci prin asta. Nu e atitudinea cea mai potrivita, fii sigur ca din toate ai ceva de invatat iar rezultatul acestor hopuri e numai in beneficiul tau. Daca toate ar merge struna, daca toate ar veni exact asa cum iti doresti, cum ai mai lupta? Piedicile de pe parcursul anumitor proiecte sunt anume date pentru a-ti testa tie increderea in ceea ce vrei sa obtii, vointa ca poti ajunge acolo si rezistenta. Doar asa vei vedea de cate esti in stare, caci, daca l-ai obtine usor, oare ai mai aprecia acel lucru?

HOROSCOP SCORPION

Nu te lasa pacalit de niste aparente negre, pentru ca, daca te lasi furat de furie, s-ar putea sa gresesti. Mai informeaza-te inainte de a contra-ataca, mai sapa dupa adevar inainte de a te revolta, pentru ca lucrurile nu sunt chiar asa cum par. Chiar daca dai piept cu o situatie care nu face nimanui placere si o iei foarte personal, ai tendinta de a face tot felul de banuieli cu privire la ce se ascunde in spatele acestei situatii. Exista riscul sa faci presupuneri eronate, deci mai asteapta o vreme. Lasa lucrurile sa se sedimenteze inainte de a-ti da cu parerea, pentru ca primul impuls de astazi nu duce in directia corecta. Daca arunci acum cu declaratii dure, maine s-ar putea sa regreti.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu e genul tau sa te lasi prada depresiei, dar ceva ciudat se petrece azi, de parca schimbi radical macazul de pe o zi pe alta. Nu te lasa dominat de emotii, dar te paste o criza emotionala, o criza de isterie, o criza de lacrimi, o criza de personalitate… pentru ca te comporti ciudat. Incepi ziua cu o senzatie de trezire brusca la realitate, de parca ai lua o decizie ferma prin care vrei sa schimbi ceva de acum inainte. De azi esti cu totul altfel decat erai ieri, deci tine-te de decizia luata!

HOROSCOP CAPRICORN

HOROSCOP VARSATOR

Nu ai mai avut parte demult de o zi atat de buna si de energica, de parca s-au adunat in acelasi timp mai multe forte care vor conlucra in favoarea ta. Asta e sansa ta de afirmare, norocul tau de a-ti vedea visul cu ochii, o ocazie rara de succes. Parca totul se rezolva mai bine decat ai fi putut spera, ocrotit de o aripa protectoare, Profita de auspiciile grozave ale acestei zile care te pot duce chiar si mai departe decat ce ti-ai propus, un val te impinge repede si usor spre tinta cea mai inalta.

HOROSCOP PESTI

Esti in criza de timp si asta te face sa dai la o parte ceea ce nu ti se pare urgent sau relevant. Tocmai pentru ca nu sunt importante, ai sa vezi ca dai prea multe pe linie moarta pana se aduna acolo un adevarat morman de restante si atunci nu vor mai parea atat de mici. Daca te-ai ocupa de ele acum, cat sunt putine si simple, ar fi mult mai bine pentru tine, pentru ca, dupa ce se va forma ditamai muntele de maruntisuri, nu vei mai sti de unde sa le apuci. Cel mai bine e sa nu amani nimic din ceea ce nu ti se pare, in acest moment, vital. De dragul timpului tau liber de mai tarziu, este!

