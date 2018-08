HOROSCOP – Sambata, 04 august 2018

HOROSCOP Scorpionii au parte de o serie de vesti proaste, insa nu ar trebui sa se intristeze si sa puna la suflet orice. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru weekend.

HOROSCOP BERBEC Ai sperat mult de la un eveniment spre care ti-ai canalizat toata energia si, cand colo, rezultatele sunt mult sub asteptari. Esti dezamagit, desigur, pentru ca la cat de mult ai muncit, ai fi dorit cu totul alte rezultate. Nu trebuie sa renunti, nici sa te opresti din elan. Sunt hopuri inerente in orice proiect important, iar tu dai azi piept cu o astfel de piedica in care iti sunt puse la incercare rezistenta, rabdarea, vointa de a trece peste orice! Nu te lasa pagubas de la un banal impas, ci aduna-ti fortele pentru etapa urmatoare. Acum iei doar o mica pauza!

HOROSCOP TAUR Stresul s-a acumulat si ai tendinta de a raspunde agresiv la orice afront, dar aceasta atitudine nu face bine nimanui. Nici tu nu te simti prea bine ca esti nevoit sa vorbesti pe acest ton si nici interlocutorii tai nu-ti vor agrea prea mult compania daca esti mereu pus pe harta. Incearca sa tii cont de starea celor din jur care nu e tocmai buna si chiar si cea mai banala replica ii poate deranja. Daca amicii tai trec prin momente dificile, nu mai veni si tu cu nervi si critici odata in plus, pentru ca si asa le merge prost!

HOROSCOP GEMENI Nu te juca asa cu banii de care dispui, pentru ca azi esti cam aerian si esti gata sa inchei tranzactii incomplet analizate, cu un mare factor de risc. Neglijenta cu care manipulezi banii si atitudinea usuratica pe care o abordezi cand vine vorba de afaceri, cheltuieli, plati pot avea ca efect erori neplacute din care umorul nu te poate scoate asa cum ai crede. Cantareste mai atent orice tranzactie financiara, oricat de marunta, numara-ti pana si restul pe care-l primesti la cumparaturi, pentru ca esti pasibil de o paguba. Nu mare, dar suficient cat sa-ti strice ziua.

HOROSCOP RAC Felul in care te privesti pe tine insuti depinde de comportamentul celor din jur fata de tine. Daca lumea te inconjoara cu bucurie, si tu te simti mai bine in pielea ta, pentru ca vezi in ochii lor o oglinda care te prezinta pe tine. Daca insa observi cea mai mica urma de negativism, de suspiciune sau de critica la adresa ta, incepi sa-ti pui tot felul de intrebari si sa te supui unui proces sever de constiinta cu privire la valoarea ta. Nu meriti asemenea tratament, pentru ca nu ai cum sa fii placut in ochii tuturor, oricat te-ai stradui, deci iubeste-te asa cum esti, fara sa asculti parerile altora.

HOROSCOP LEU Poate ca da, esti o fire mai conservatoare si mai prudenta, dar sunt momente in care e nevoie de ceva mai multa flexibilitate. Nu te tine cu dintii de o idee sau stare de lucruri, pentru ca acestea nu te ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti. Aceasta rigiditate poate iti inspira tie siguranta si incredere, dar nu te lasa sa evoluezi. Stai captiv intr-o zona care nu mai aduce nimic nou iar sansele bune trec pe langa tine fara a le valorifica si asta doar de teama schimbarii. Ar fi bine sa pleci urechea si la parerile complet diferite de cele in care crezi cu tarie!

HOROSCOP FECIOARA Daca unele lucruri nu au iesit bine in viata ta, nu trebuie sa te cramponezi de ele si sa le tot treci in revista. Esecurile au si ele rostul lor: extragi din ele concluzii utile pentru ca data viitoare sa nu mai gresesti si sa-ti iasa toate ca la carte. Ai sa vezi ca visul care tocmai s-a destramat are un rol in viitoarele tale succese. Nu iti era dat sa primesti acel lucru sau nu era bun pentru ceea ce va urma de acum inainte, ca atare asteapta cu incredere ceea ce are de oferit viata in schimbul acelui lucru pe care nu ai putut pune mana. Poate fi mai bun caci legea compensatiei exista!

Citeste si: Ele sunt cele mai puternice zodii! Nu le dobori cu nimic

HOROSCOP BALANTA Iubirea nu inseamna a-i cere celuilalt sa se schimbe pentru a fi asa cum iti doresti tu, ci sa-l iubesti asa cum e, fara a incerca sa-l transformi intr-o marioneta. Vei intelege asta si azi, printr-un moment care te sfatuieste sa renunti la vise, la anumite asteptari, poate imposibile, la un anumit standard si sa te multumesti sincer cu ceea ce primesti. Iubirea cere de multe ori renuntari si compromisuri, dand dovada de flexibilitate si capacitate de adaptare la realitate. Vei vedea ca vei primi mai mult decat te astepti daca nu ridici stacheta foarte sus!

HOROSCOP SCORPION Vestile care vin de la lume te intristeaza, poate nu pentru ca te privesc pe tine personal, ci pentru ca pui suflet in problemele altora. Devii o ureche buna de ascultat, un umar bun de plans pentru altii care trec prin situatii nefericite, si vei descoperi cat de mult bine le face prezenta ta alaturi de ei. Iti sacrifici linistea proprie doar pentru a fi alaturi de cel suparat, tocmai pentru ca stii ce mult conteaza sa existe cine alaturi care sa te asculte si sa-ti ridice moralul. Asta faci tu azi pentru oameni dragi tie ce iti vor multumi.

HOROSCOP SAGETATOR Ai asteptat multa vreme acest eveniment caruia ii acorzi o importanta cu totul speciala, de parca ar fi un miracol! Esti atat de aproape de el, incat aproape ca il poti atinge, dar nu trebuie sa te culci inca pe laurii victoriei, sigur pe reusita. Ti se mai cer unele eforturi, inca mai ai de muncit, pentru ca da, e o sansa excelenta si foarte clara, dar nu ti se ofera pe tava. Esti pe ultima suta de metri, cand pui toate detaliile la locul lor inainte de a extrage o concluzie ce va genera ulterior rezultatul mult asteptat care te va face fericit.

HOROSCOP CAPRICORN Nu te astepta ca ajutorul celor din jur sa vina in lumini stralucitoare, ci uneori cel mai bun sfat poate fi si cel mai banal cuvant adresat tie. Coboara stacheta pretentiilor tale de la ceilalti, pentru ca azi te vei bucura de un sprijin sincer si eficient sosit in cel mai obisnuit ambalaj posibil. Vei avea numai de castigat daca vei sti sa beneficiezi de sustinerea prietenilor bucurandu-te de simpla lor prezenta. O informatie aparent minora, care soseste azi de la ei, are pentru tine conotatii speciale.

HOROSCOP VARSATOR Nu esti in cea mai buna forma, pentru ca s-au adunat mai multe motive de suparare in acelasi timp si, impresionabil cum esti, e si normal sa fii afectat de ele. Parca peste tot auzi doar vesti proaste, nimic nu-ti convine, esti mai tot timpul bosumflat, dar daca ai lupta un pic cu aceasta stare negativa, ai incepe sa vezi ca ti se ofera in schimb suficiente alte motive sa zambesti. Chiar daca ceea ce are aceasta zi de oferit nu corespunde asteptarilor tale, tot va aparea ceva in compensatie care ar merita primit cu bratele deschise, dar ce sa-i faci daca tu esti in aceasta pasa proasta?

HOROSCOP PESTI Esti nerabdator sa ajungi mai repede la un anumit moment de care ti-ai legat cele mai mari sperante. E o chestiune de suflet, deci linistea sau fericirea ta depind de acel moment caruia ii atribui insusiri speciale. Poate e prima intalnire cu persoana care te atrage, poate e un eveniment major in cuplu, de aceea emotiile tale ajung acum la cote maxime. Simti ca insusi destinul isi lasa amprenta pe acest moment deosebit si de aceea astepti enorm de la el, ca si cum ti-ar schimba viata!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com