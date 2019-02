HOROSCOP – Sambata, 02 februarie 2019

HOROSCOP Leii au ceva probleme in dragoste, iar astazi nu sunt ocoliti de drame. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Tii mult la independenta ta, ca atare azi dai randament numai daca esti lasat sa faci totul pe cont propriu. Te descurci de minune in acele proiecte in care poti lua singur decizii, iti poti construi propria strategie, fara a astepta indrumari de la altii. Apar suficiente informatii utile pe care le poti in avantajul tau, iar contactul cu lumea este unul pozitiv, de vreme ce dai mereu exact de oamenii de care ai nevoie. Stii exact la cine sa apelezi si pe ce informatii sa te bazezi astfel incat sa-ti iasa toate perfect pe parcursul zilei.

HOROSCOP TAUR

Azi ceva iti ia ochii, ceva ce straluceste ca un cristal multifatetat in soare si elibereaza o paleta incredibila de culori si lumini. Cu cat te apropii mai mult, cu atat atractia ta fata de acel lucru creste, deci continua sa afli despre ce e vorba. Poate e o persoana ce te atrage ca un magnet, poate e un domeniu nou spre care ai chemare, poate e un loc in care vrei sa ajungi neaparat si-l priesti ca pe cel mai minunat loc de pe pamant, deci exista un punct central de interes care te atrage intruna! Ceva atat de interesant incat nu-i poti rezista, te cheama din ce in ce mai tare!

HOROSCOP GEMENI

Ti-ai propus de multa vreme sa-ti schimbi regimul de viata, sa te apuci de sport, sa ai o viata mai activa dar ai tot gasit scuze sa amani momentul. Nu mai poti amana, ia taurul de coarne si fa un prim pas spre un viata mai activa. Lupta impotriva lenii, a sedentarismului, a monotoniei casnice, deci ce-ar fi sa tragi o fuga la sala sau sa faci cateva miscari chiar la tine acasa. Stii si tu cu efecte minunate are activitatea fizica de orice fel ar fi, pentru ca te vei simti revigorat chiar si daca speli geamurile sau aspiri prin toata casa. Tot un sport sunt si acestea! Corpul tau are nevoie de acest consum de energie, dar cel mai greu e momentul cand invingi comoditatea.

HOROSCOP RAC

Daca nu poti calatori efectiv in alte locuri, mintea ta e libera sa ajunga unde vrea si poti calatori pe calea gandului. Ajungi in spatii minunate, in locuri prin care doar visul poate ajunge, deci lasa-ti mintea in voie sa colinde pe unde vrea. Elibereaz-o de orice frontiere, pentru ca numai aceasta libertate totala te va ajuta sa gasesti directii, idei, solutii dintre cele mai interesante, pe care merita sa le aplici imediat. Studiul, lectura, filmele, internetul, toate te pot ajuta sa umbli prin locuri in care nici nu crezi ca poti ajunge vreodata si te incarci cu sentimente, emotii si cunostinte care te incanta. Daca mintea ta vrea, azi ajungi si pe Luna!

HOROSCOP LEU

Suferintele din amor nu scutesc pe nimeni, iar azi tu esti primul vizat de aceste surprize neplacute. Poate nu se intampla nimic grav intre tine si persoana iubita, dar planeaza o atmosfera mai sumbra deasupra voastra, din cauza unor influente din afara cuplului. Daca unul din voi e incarcat negativ de emotii si griji, e clar ca isi va revarsa problemele si asupra celuilalt si veti suferi laolalta. Totusi, cel afectat simte nevoia de a-si spune pasul in fata celui drag, asteptand ajutor, sustinere si intelegere.

HOROSCOP FECIOARA

La cine poti apela daca nu la un parinte care te sfatuieste de bine? Ai pe cineva mai in varsta in preajma ta care priveste lucrurile altfel decat tine. Desi ai fi tentat sa-l consideri demodat sau mult prea rigid, sunt momente cand e nevoie de experienta de viata pentru a intelege corect lucrurile. Tu poate le-ai privi mai superficial, mai imatur, or cel batran a trecut prin suficiente probe de-a lungul anilor ca sa simta de la o posta ceea ce tu nu vezi. Asculta-i parerea si urmeaza-i sfatul cu sfintenie: intr-o zi ii vei multumi, desi azi spui ca iti taie aripile.

Citeste si: Cele mai ghinioniste zodii in 2019! Vor avea parte numai de necazuri

HOROSCOP BALANTA

Socul vestii care pica azi brusc in calea ta e imens si te lasa fara directie, dar incearca sa nu iei decizii pe loc, sub imperiul emotiei intense. Lasa lucrurile sa se mai aseze, linisteste-te putin, pentru ca vei intelege altfel situatia dupa o vreme. Acum ai impresia ca cerul cade pe umerii tai, ca sperantele tale sunt risipite, ca ceea ce asteptai sa apara nu mai exista, dar nu e deloc asa! Ai aceasta atitudine fatalista si negativista din cauza efectului bomba a vestii sosite, dar desi pe moment situatia pare grava, dupa ce se vor reaseza apele in matca, vei descoperi si partea pozitiva a lucrurilor. Dupa furtuna, intotdeauna apare soarele! Asteapta-l!

HOROSCOP SCORPION

In viata de cuplu s-a instalat rutina si monotonia, dar poate ca nu este chiar asa de rau! Pentru ca lucrurile s-au cam dat peste cap in ultima perioada intre tine si partener, e nevoie uneori de o atmosfera mai tihnita si mai banala pentru a restabili normalitatea in relatia voastra. Nu grabi lucrurile, ia-le incet, pas cu pas, bucura-te de calmul care planeaza peste voi, pentru ca ar putea fi momentul unor decizii majore pe care nu trebuie sa le iei in pripa. Stii si tu ca graba strica tot, deci stai de vorba pe indelete cu jumatatea ta ca sa vedeti ce rol are fiecare in povestea pe care o traiti.

HOROSCOP SAGETATOR

Cei dragi pot fi cei mai de incredere sustinatori ai tai, deci asculta-i cu respect, pentru ca ei iti vor binele! Cele mai interesante sfaturi sau solutii pot proveni azi de la jumatatea ta de suflet, care priveste lucrurile din cu totul alt unghi decat tine si apoi isi va oferi o idee salvatoare. Vei primi cu recunostinta si iubire ceea ce are el de oferit, considerandu-te de-a dreptul binecuvantat ca ai asemenea om alaturi! Sufletul sau mare, bogat si bun, e cel mai de pret lucru pe care l-ai primit de la viata: ofera si tu!

HOROSCOP CAPRICORN

Esti foarte atent la detalii si nu emiti pareri decat atunci cand esti sigur ca ai inteles bine ce ai auzit. Te informezi din tot felul de surse, stai si analizezi tot ce afli, gandesti inainte de a vorbi, ca sa nu gresesti cumva cu vreo opinie pripita. E bine sa stai si sa asculti tot ce vine catre tine, sa pui cap la cap informatiile, sa confrunti mai multe surse de documentare, ca nu cumva sa te iei dupa un singur punct de vedere iar acesta sa fie incomplet sau eronat. Lumea va aprecia modul foarte matur si profund cu care analizezi tot ce auzi, si la final vei fi cel mai in masura sa extraga concluzii pertinente si bine documentate.

HOROSCOP VARSATOR

Banii sunt cea mai mare preocupare, dar nu pentru ca ti-ar lipsi, ci pentru ca trebuie sa-i administrezi cu prudenta si maturitate, ca nu cumva sa-i risipesti. Posibil sa apara o suma consistenta de bani exact cand aveai mai mare nevoie de ei, dar nu trebuie sa te gandesti deja la capricii! Ia la puricat cele mai grele datorii ale perioadei ca sa le aduci, una cate una, la zi. Te vei simti excelent dupa ce vei sterge de pe lista de restante o serie intreaga de subpuncte, de parca ai simti dintr-o data ca se echilibreaza balanta. Banii au rolul de a restabili ordinea si calmul in viata ta, deci sunt binefacatori!

HOROSCOP PESTI

Daca o sursa de venit se termina pe neasteptate, tu nu te pierzi cu firea. Esti suficient de descurcaret sa gasesti imediat o alta cale pentru a-ti castiga banii. Ba mai mult: momentele de criza pot fi chiar benefice pentru tine, deoarece te obliga sa-ti pui iute mintea la contributie si serios umarul la treaba pentru a descoperi solutii profitabile. Tu nu te vei opri pe loc, blocat de un hop, ci dimpotriva: gasesti in tine idei si mai valoroase, solutii si mai curajoase care pot atrage roade superioare, semn ca tu reactionezi foarte bine la factorii de stres extrem si ai nevoie, din cand in cand, de o zdruncinatura.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com