HOROSCOP: O noua zodie influenteaza destinul tuturor! Cum te afecteaza pe tine

Astronomii dau peste cap studiile realizate pana acum de astrologi: acestia sustin ca miscarea Pamantului a dus la aparitia unei noi zodii, cea de-a 13-a, zodia Ophiuchus.

Zodiile au fost calculate, in urma cu 2.200 de ani, in functie de pozitia soarelui fata de constelatii. In prezent, din cauza miscarii de precesiune a Pamantului, a aparut o noua zodie, care da totul peste cap.

Toate zodiile au fost decalate, iar cei care erau pana acum zodia Berbec, se vor transforma in Pesti.

Caracteristicile zodiei Ophiuchus:

sunt persoane care iubesc cunoasterea

au inclinatii catre profesii menite sa ajute oamenii (medicina, asistenta sociala)

pot fi buni arhitecti sau constructori

viata le este marcata de imaginea paterna, iar barbatii au un impact puternic asupra copiilor lor

atrag invidia persoanelor apropiate

Iata care este noua ordine a zodiilor:

Berbec – 19 aprilie – 13 mai

Taur – 14 mai – 19 iunie

Gemeni – 20 iunie – 20 iulie

Rac – 21 iulie – 9 august

Leu – 10 august – 15 septembrie

Fecioara – 16 septembrie – 30 octombrie

Balanta – 31 octombrie – 22 noiembrie

Scorpion – 23 noiembrie – 29 noiembrie

Ophiuchus – 30 noiembrie – 17 decembrie

Sagetator – 18 decembrie – 18 ianuarie

Capricorn – 19 ianuarie – 15 februarie

Varsator – 16 februarie – 11 martie

Pesti – 12 martie – 18 aprilie