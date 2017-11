HOROSCOP – Miercuri, 8 noiembrie 2017

HOROSCOP Pentru gemeni așteptarea a luat sfârșit deoarece se poate spune că au ajuns, finalmente, în fața unui vis împlinit! Racii însă nu trebuie să insiste să ducă mai departe un plan dacă văd că toate eforturile lor sunt zadarnice. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Nu te simti in largul tau intr-un anturaj vesel, in care altadata erai ca acasa, dar nu si acum. Te macina tot felul de intrebari la care nu gasesti inca solutii, si chiar privesti cu un dram de invidie spre ceilalti care rad si se distreaza.

Nu te poti distra alaturi de ei, esti impovarat de probleme pe care totusi le exagerezi, le faci sa para mai mari decat ar merita, tocmai tu, o persoana care de obicei gaseste solutii la orice! Incearca sa te relaxezi si tu un pic, preia de la cei din jur buna dispozitie si cheful de distractie si, macar pentru o zi, nu mai discuta despre ceea ce te doare! Te vei elibera de stres doar daca te integrezi si tu printre cei veseli!



HOROSCOP TAUR – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Unii nu-si dau seama ca ai ceva pe suflet si vor face de multe ori haz de slabiciunile tale, ceea ce te va rani si mai mult. Incearca sa te molipsesti un pic de la cei din jurul tau care incearca sa-ti distraga astfel atentia de la grijile tale actuale.

Putina veselie nu-ti strica nici tie, deci cel mai bine ar fi sa faci ca ei, adica haz de necaz, pentru ca nu are rost sa-ti impovarezi mintea si sufletul cu atatea probleme. Umorul poate fi atitudinea ideala pentru a le depasi mai repede, dar ce pacat ca azi tu nu prea ai chef de glume.



HOROSCOP GEMENI – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Asteptarea ta a luat sfarsit deoarece se poate spune ca ai ajuns, finalmente, in fata unui vis implinit!

Totul se termina cu bine, poate chiar asa cum ai dorit si de aceea ai toate motivele sa fii mandru de tot ce ai realizat pana acum. poate mai e loc de ultimele retusuri inainte de a pune punctul final, deci profita de aceasta zi pentru a trece in revista etapele parcurse, punctele slabe, succesele.

Nu spune totusi nimanui de realizarea ta pana ce nu devine deja un fapt concret pentru care poti baga mana in foc.



HOROSCOP RAC – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Nu insista sa duci mai departe un plan daca vezi ca toate eforturile tale sunt zadarnice. E bine sa iei o pauza, sa te detasezi de toate si sa nu te mai gandesti la acel proiect ce s-a impotmolit. E semn ca ai consuma inutil timp si energie, fara a ajunge la ce ti-ai propus, ca atare uita de el pentru o vreme.

Dupa o perioada de ragaz, s-ar putea sa vezi lucrurile cu totul altfel si sa inceapa sa apara si solutiile, dar acum nimic nu se mai misca. Profita de pauza pentru a te relaxa si a te gandi la altceva; abandoneaza acest plan, dar nu complet, ci doar pentru o perioada! Il vei continua altadata.



HOROSCOP LEU – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Merita sa investesti multa energie pentru a ajunge la roadele pe care le visezi, pentru ca totul se ridica lent, dar sigur. Chiar daca vor exista momente cand vei fi solicitat la maximum, cu riscul de a te epuiza fizic, vei considera ca merita tot acest efort de vreme ce la final te asteapta rezultate atat de promitatoare.

Nu te va ajuta nimeni, deci trebuie sa-ti organizezi foarte bine activitatea ca sa nu-ti pierzi nici interesul, nici energia si nici cheful pana cand vei ajunge la tinta finala.



Citește și: HOROSCOP complet pentru noiembrie 2017

HOROSCOP FECIOARA – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Interventia brusca a altor persoane in treburile tale cade ca un trasnet, pentru ca-ti strica toate planurile. Daca nu ai depinde de nimeni, lucrurile ar merge mai bine, dar mai sunt si alte persoane implicate care mai mult te incurca.

Nu privi doar partea negativa a rolului celorlalti in afacerile tale, pentru ca vei descoperi ca au si un efect benefic asupra ta. Prin simpla lor aparitie neasteptata, te obliga sa-ti aduni mai bine fortele si sa iti argumentezi mai vehement parerile. Cand esti de unul singur, esti tentat sa te lasi furat de ideea ca merge oricum…



HOROSCOP BALANTA – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Singur nu stii cum sa iesi din situatia in care te afli, de aceea ai avea nevoie de o parere din afara, de la o persoana impartiala. Gasesti un astfel de prieten caruia i te poti confesa iar ideile pe care ti le ofera sunt demne de incredere si merita puse in aplicare.

Trebuie sa recunosti ca nu le stii tu chiar pe toate, dar in astfel de momente iti dai seama cat de important e sa ai prieteni si cunostinte care iti pot impartasi din experienta lor. Daca urmezi sfatul unuia dintre ei, ajungi la liman si ii esti recunoscator.



HOROSCOP SCORPION – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Vestea care soseste azi iti cam strica tie planurile si iti taie elanul cu care ai inceput o activitate potrivita acestei zile. Probabil primesti un refuz si cum tot ce ti-ai planificat pentru azi depindea exact de acel lucru, esti tentat sa tratezi totul ca pe un esec lamentabil.

Aduna-ti fortele si concentreaza-te imediat asupra altei directii, pentru ca trebuie sa ai tu un plan de rezerva! Daca prima varianta nu a iesit, cauta imediat altceva mai bun de facut sau sustinere in alta parte decat de acolo de unde o asteptai initial.



HOROSCOP SAGETATOR – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Cand esti convins ca adevarul e la tine, esti capabil sa lupti pana in panzele albe, pentru ca nu suporti ca altul, care apeleaza la tertipuri incorecte, sa fie cu un pas inaintea ta. Azi esti convins ca tu detii dreptatea absoluta si faci tot posibilul sa-l detronezi de pe locul nemeritat pe cel care a castigat prin cai incorecte.

Nu acuza pe nimeni fara sa ai dovezi si daca e sa intri intr-o lupta pentru a scoate la lumina adevarul, fii sigur ca detii toate instrumentele legale pentru a-l invinge.



HOROSCOP CAPRICORN – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Ai mari dubii daca sa dai curs invitatiei pe care ti-o face astazi un amic, de parca ai avea alte treburi de facut. Ar fi pacat sa ratezi o propunere care ar putea fi interesanta doar pentru ca te astepti la altceva.

E posibil ca din directia la care stai concentrat cu urechile palnie sa nu soseasca azi vestea sau cererea mult visata, dar ceea ce ti se ofera in schimb sa fie un inlocuitor excelent, dar numai de tine depinde daca accepti sau nu. Daca ziua trece fara nimic nou, vei regreta ca ai dat cu piciorul la sansa oferita.



HOROSCOP VARSATOR – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Ai grija pana unde duci o banala neintelegere, pentru ca atmosfera poate deveni atat de tensionata incat o singura scanteie poate arunca totul in aer!

Risti enorm daca te lasi furat de critici, barfe sau predici tinute unei persoane care trece prin momente dificile, pentru ca nu de asemenea tratament are nevoie acum, ci de toleranta si de un prieten care sa-l ajute, or tu esti tentat sa-l judeci prea tare. Daca nu tii cont de fragilitatea starii sale psihice, iti poti declansa o criza si mai grava pe care nu o vei putea repara.



HOROSCOP PESTI – Kadoris.ro – cadouri, cu drag

Incepi ziua cu o stare de calm binefacatoare, de parca nu te-ar astepta planuri prea urgente astazi, te poti misca in ritmul propriu, fara sa te bata nimeni la cap, si tocmai pentru ca ai suficient timp la dispozitie, te poti ocupa de unele aspecte la care inainte nu te puteai concentra, fiind mereu tras in alte directii.

Apleaca-te pe indelete asupra acelor maruntisuri banale pe care alta data le terminai in graba, din lipsa de timp. Acum le poti organiza altfel, cu rabdare, fara sa apara nimic brusc in program.

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro