HOROSCOP – Miercuri, 7 martie 2018

HOROSCOP Nativii din taur ar face bine să își ia astăzi tot timpul necesar pentru a face lucrurile perfecte! Pentru gemeni relația de iubire capătă din ce în ce mai multă stabilitate. Iată ce au rezervat astrele pentru celelalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

In sfarsit soare si pe strada ta: e o zi frumoasa, fara ca vreun nor sa strice orele petrecute in compania persoanei iubite. Totul e in perfecta armonie, ca un joc in care va rasfatati unul pe celalalt cu gesturi tandre. Abordezi o atitudine copilareasca, ceea ce-l face pe partener sa se simta mai important in ochii tai.

Ai in mainile tale fericirea celuilalt si faci tot posibilul sa i-o oferi pe tava! Preocuparea pentru cel de langa tine e la cote maxime, dorind sa-i daruiesti celui drag tot ce are nevoie, ba chiar mai mult, cu o generozitate iesita din comun.



HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ia-ti tot timpul necesar pentru a face lucrurile perfecte! Nu te grabi la rezultate imediate, pentru ca nu se vor ridica la nivelul inalt al viselor tale, ca atare implica-te in proiecte de anvergura pe termen lung, pentru ca e nevoie de zile, de luni, de ani, pentru a le duce pe toate la desavarsire.

Nimic nu se construieste peste noapte sau ce se ridica repede nu dureaza sau nu are valoare, ca atare tu esti acum implicat intr-o actiune de durata care te va implini pe de-a-ntregul. Continua-ti procesul de imbunatatire a vietii, de auto-perfectionare, pentru a deveni din ce in ce mai bun: ai toate sansele de reusita!



HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Relatia de iubire capata din ce in ce mai multa stabilitate. A trecut vremea incertitudinii si a tatonarii, ajungi la un raspuns clar prin care stii exact daca poti avea incredere in partener.

Ajungi la concluzia ca e nevoie de un angajament oficial pentru a fi mai sigur de viitorul relatiei, de aceea te gandesti la un pas major: la logodna, la casatorie sau la o promisiune insotita de dovezi palpabile prin care te arati dispus sa va creati un drum comun impreuna.

HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ca sa nu dezamagesti pe nimeni esti tentat sa accepti doua sarcini in acelasi timp cu riscul de a le rasoli pe amandoua. Nu poti lucra pe doua fronturi, ca atare alege dintre cele doua provocari pe cea care ti se pare, in acest moment, mai accesibila.

Ti se va parea, la prima vedere, ca ambele sunt la fel de banale si de simple, de aceea vrei sa te apuci de amandoua simultan, dar dupa primii pasi vor incepe sa se iveasca si piedicile care te vor pune in fata propriilor tale limite. Nu e atat de simplu sau de banal pe cat pare la prima vedere!

HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Esti intr-o pasa buna ce te avantajeaza, mai tonic si mai optimist ca de obicei. Parca ai fi la un inceput de drum intr-o relatie promitatoare, pentru ca ai in preajma o persoana care va avea un efect foarte stimulativ asupra ta, jucand rol de „hei-rup” in cazul unei situatii in care dai semne de oboseala sau de plictiseala.

Poate fi un coleg, din colaborarea cu el iesind proiecte deosebite. Ai numai de castigat de pe urma acestei cunostinte, deci fa tot posibilul sa-i intri in gratii. Ai contacte frecvente si importante cu superiorii sau alte persoane din conducere, de parca s-ar decide ceva major pentru cariera ta, deci fii atent la impresia pe care o lasi.



Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anul

HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ai nevoie de un ajutor pentru a putea trece la etapele urmatoare ale unui proiect in care esti direct implicat. Sfatul pe care il primesti astazi se va dovedi a fi extrem de util, salvator pentru tine, deoarece ai multe de invatat de pe urma celor tocmai aflate.

Cineva a trecut deja printr-o situatie similara si s-a lovit de probleme similare, ca atare ai numai de castigat daca asculti ce-ti impartaseste din experientele sale. Vei putea aplica usor ceva din indrumarile sale, astfel incat sa nu pierzi vremea cu aceleasi hopuri ca si el. Ofera solutii deja testate.



HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Viata de familie este punctul tau principal de atractie. Daca ai deja copii, te apleci asupra lor si iti faci tot felul de planuri cu priire la cresterea lor, la educatia lor, incat aproape ca ajungi cu planurile pana la ce facultate ai dori tu sa faca!

Daca nu ai copii, inca, visezi deja la clipa cand vei deveni parinte si chemi cu gandul acest plan ca si cum nici nu mai e mult pana la materializarea lui, crezand in realizarea acestui vis cu tarie.

Poate deja discuti cu partenerul tau despre aceasta posibilitate sau, ca printr-o minune, chiar se intampla deja ceva in acest sens! E o placere sa te ocupi de cei mici si te bucuri de fiecare clipa in compania lor, de parca ei sunt sursa ta de energie pozitiva.



HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Neatentia te va costa mult, deci, inainte de a porni un proiect, gandeste-te la consecinte. Esti tentat sa tratezi totul ca pe o joaca, de parca nu ai avea nimic de pierdut daca iei totul peste picior, dar efectele superficialitatii tale vor iesi la un moment dat la iveala. Isi poti stirbi reputatia de bun profesionist.

Poti spune o vorba aiurea greu de reparat. Poti face o gluma proasta care poate deranja enorm pe cineva care nu prea gusta umorul tau. Ca atare fii atent exact la acele lucruri pe care le consideri nesemnificative, pentru ca pot avea efecte mai mari decat ai putea crede!



HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Norocul tau, astazi, e o minunata capacitate de a te exprima liber, usor, la obiect, astfel incat mesajul tau sa-si atinga extrem de usor tinta. Ai mereu ceva bun de spus lumii, ai pentru oricine o vorba frumoasa si un compliment ce face placere, iar ceea ce ai tu de transmis are un rol asupra cuiva care cauta cu infrigurare o cale sau o solutie.

Practic, apari in calea unui prieten la momentul cel mai potrivit pentru a-i transmite o veste sau o informatie de care aceasta are neaparata nevoie, deci vei deveni eroul lui! Spune ce stii, transmite ce ai in minte, pentru ca multi se vor folosi de informatiile pe care tu le detii astazi.



HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Imaginatia poate fi motorul care sa te motiveze sa-ti transformi visele in realitate. Nu te lua dupa cei care te trag de maneca si-ti spun ca visezi frumos, dar imposibil de atins, pentru ca numai tu stii cum sa-ti transpui in realitate gandurile si ideile.

Apuca-te de treaba, dar in tot acest timp lasa mintea sa zburde libera, pentru a gasi noi si noi idei curajoase.

Daca ai gasi si cateva persoane care sa gandeasca la fel ca tine, care sa participe alaturi de tine, ar fi ideal, dar daca nu ai in preajma ta oameni care sa creada in ceea ce par a fi simple iluzii, continua sa crezi in ele si sa lupti ca sa le transformi in fapte. Le vei arata ca se poate!



HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Simti ca ceva urmeaza sa se intample in viata ta, ca esti in fata unei alegeri importante, dar iti cam lipseste curajul. Linisteste-te un pic si priveste in inima ta si ai sa descoperi colosale resurse de elan si de curaj, perfecte pentru a da drumul acum acelui plan care te atrage ca un magnet.

Hai, porneste, nu mai amana, pentru ca poate fi o schimbare de bun augur, dar succesul depinde enorm de felul cum iei tu acum startul. Deci cu fermitate, incredere, siguranta si optimism, fa primul pas, pentru ca restul vor veni de la sine! Esti protejat de tot felul de auspicii norocoase, deci n-ai de ce sa-ti faci griji. Spune start!



HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ai avea nevoie de o zi de odihna, de detasare, de relaxare, pentru ca ai acumulat unele emotii negative care ti-au impovarat inima, fara rost. Cauta o cale de a elimina aceste emotii care nu-ti fac bine si ai suficiente cai de vindecare si de eliberare, daca incerci!

Sigur exista ceva frumos care face placere inimii tale si care poate contrabalansa perfect situatia catre optimism, deci foloseste-te mai mult de acele instrumente de gandire pozitiva.

Cauta acele plusuri ale vietii tale din acest moment si umple toate golurile din inima ta. Ai sa descoperi cu uimire ca balanta inclina vizibil mai mult catre cat de multe lucruri frumoase ai la dispozitie!



Acest horoscop este oferit de acvaria.com