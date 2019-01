HOROSCOP – Miercuri, 30 ianuarie 2019

#HOROSCOP Scorpionii nu sunt in apele lor si sunt macinati de grija. Pentru ei nu se anunta o zi buna. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Asteptarea ta a luat sfarsit deoarece se poate spune ca ai ajuns, finalmente, in fata unui vis implinit! Totul se termina cu bine, poate chiar asa cum ai dorit si de aceea ai toate motivele sa fii mandru de tot ce ai realizat pana acum. Poate mai e loc de ultimele retusuri inainte de a pune punctul final, deci profita de aceasta zi pentru a trece in revista etapele parcurse, punctele slabe, succesele. Nu spune totusi nimanui de realizarea ta pana ce nu devine deja un fapt concret pentru care poti baga mana in foc.

HOROSCOP TAUR

Nu te multumesti cu spatiul stramt in care traiesti, ci visele tale zboara cu mult mai departe de granitele casei, ale orasului, ale tarii tale! Visezi la o calatorie deosebita, si poate deja pregatesti terenul pentru o viitoare plecare spre acea destinatie. Poate te intalnesti cu cineva care a fost deja acolo si ti se face un dor nebun de duca doar discutand despre acele locuri. Destinatiile indepartate te cheama ca un magnet si, cu ceva noroc, dar si cu vointa, ai pitea ajunge acolo! Nu poti sta acasa.

HOROSCOP GEMENI

Se deschide un capitol nou in planurile tale profesionale si, ca la orice inceput de drum, si cuprins de entuziasm si de pasiune. Iti place tot ce-i nou, tot ce-i provocator si te pune la treaba, de aceea nu vei sta sa te gandesti mult inainte de a-i da startul. Te implici trup si suflet in noua etapa tocmai inceputa, constient ca rezultatele finale depinde numai de efortul pe care il investesti in ce ti-ai propus. Nu e ceva usor de atins, nici nu ti se ofera pe tava, dar detii toate calitatile sa ajungi la rezultate de top, deci munceste!

HOROSCOP RAC

O afacere pe cont propriu ar fi cea mai inteleapta decizie pe care ai putea s-o iei acum. Poate deja ai acumulat un capital care asteapta sa fie investit intr-o directie din care, intr-o zi, ar putea aparea beneficii materiale promitatoare. Daca te bate demult gandul sa pornesti de unul singur intr-o afacere sau un proiect cu conotatii financiare, acum ar fi momentul ideal, dar nu te astepta la castiguri peste noapte. Ti se cere efort, rabdare si curaj pana vor aparea si rezultatele sperate!

HOROSCOP LEU

Ai parte si de veselie si de suparare in acelasi loc, de parca s-ar fi adunat in preajma ta si o serie de amici pusi pe distractie, dar si unii cu tot felul de probleme care simt nevoia sa discute cu tine. Poate e norocul lor ca esti tu de fata, pentru ca ai un tonus pozitiv si vei reusi sa ridici moralul celor posomorati, fara sa te molipsesti de tristetea de pe chipul lor, reusind sa te integrezi perfect in grupul cel vesel. Poate ai un dar aparte de a readuce zambetul pe chipul celor pesimisti si a tine, totodata, companie cu entuziasm si veselie, celor care au ceva excelent de sarbatorit. Esti la mijloc intre cele doua tabere, reusind sa ramai optimist si entuziast, indiferent de discutiile care se leaga.

HOROSCOP FECIOARA

Ceva iti spune sa nu te implici deocamdata intr-o directie aflata inca la inceput. Nu ai toate informatiile de care ai nevoie, ci acestea ar putea sa mai apara pe parcurs. Ar fi bine, asadar, sa mai astepti o vreme pana se vor clarifica detaliile acoperite, deocamdata, de incertitudine. Si asa esti o fire indecisa, de felul tau, ca atare o astfel de situatie te incurca si mai tare, dar nu trebuie sa renunti, ci doar sa mai astepti o vreme pana se limpezesc orizonturile. Directia e buna, doar momentul nu e potrivit!

HOROSCOP BALANTA

A venit vremea celebrarii unui succes la care ai contribuit si tu la serviciu. Dupa zile sau saptamani de efort colectiv, roadele incep sa se vada si va laudati unii pe altii pentru rolul pe care l-a jucat fiecare in acest proiect de succes. Sefii apreciaza ce ai facut, colegii isi arata multumirea pentru eforturile depuse de tine, deci n-ar fi rau ca, la moment de sarbatoare, sa va scoateti mai mult in lumina, unii altora, contributia. Laudele si aprecierile reciproce pot deveni liantul cel mai bun in echipa pentru ca, dupa atata munca impreuna, meritati sa primiti felicitarile tot impreuna.

HOROSCOP SCORPION

Nu esti in apele tale, se vede ca te macina niste griji carora nu le mai dai de capat, dar daca ai fi atent, ai primi de la cineva drag din preajma ta exact sfatul de care ai nevoie. Daca esti incapatanat si iti tot plangi singur de mila, s-ar putea sa respingi exact cele mai de pret indrumari care vin de la oameni care au trecut prin situatii similare si stiu exact ce trebuie facut in problema in care acum esti tu implicat. Ridica privirea din pamant si priveste cu incredere la cel care este acolo sa te sustina!

HOROSCOP SAGETATOR

Ai in fata un proiect nou, dar nu cumva tratezi lucrurile un pic eronat? Ori ti se pare mult mai usor decat este si. la primul hop. ai putea claca, ori, exact invers: in loc sa te apuci de acel nou plan cu optimism si entuziasm, te cramponezi de nimicurile care ti se par mai grave decat sunt. Fii mai corect in aprecierea dimensiunii acestor provocari, pentru ca ai tendinta de a deforma realitatea, privind-o dintr-un unghi diametral opus decat s-ar cuveni. Ce e simplu, agravezi, ce e complicat, bagatelizezi, si de aici se pot ivi cele mai mari probleme. Calculeaza-ti bine fortele inainte de a te implica intr-o directie noua!

HOROSCOP CAPRICORN

Primesti o veste cu tenta oficiala pe care te poti baza in proiectele tale profesionale de viitor. E ca si cum ai primi o certificare, o garantie scrisa sau un document de necontestat ce va sta la temelia ascensiunii tale in cariera. Stii mai bine spre ce te indrepti, esti mult mai sigur pe scopul tau de acum inainte iar oamenii pe care ii intalnesti in drumul tau spre succes te sustin si iti sunt de folos in atingerea scopurilor tale. Ai mereu ceva nou si util de invatat din contactul cu persoanele cu diverse functii cheie la usa carora trebuie sa bati acum.

HOROSCOP VARSATOR

Muncesti mult, cu placere si cu spor, pentru ca roadele eforturilor tale se vad si sunt apreciate de cei carora le dedici. Sefii te lauda, clientii sunt multumiti si, cu asemenea cuvinte de incurajare care vin de pretutindeni, satisfactia muncii implinite e la cote maxime, ceea ce te motiveaza sa dai si mai mult din tine! Ai mari sperante de la ceea ce te asteapta la finalul proiectului la care iti aduci din plin contributia, convins va va iesi ceva de rasunet, cu care te vei putea mandri in fata oricui sau care va conta mult in cariera, de acum incolo.

HOROSCOP PESTI

Te zbati pentru o cauza in care nu cred si ceilalti, ca atare tot efortul tau de a-i convinge pare in zadar. Alege-ti cu mai multa grija tovarasii cu care sa faci echipa, pentru ca azi nu ai parte de camarazi pe aceeasi lungime de unda sau cu interese similare. Tu crezi in una, ei in cu totul altceva si, mai devreme sau mai tarziu, iti vei da seama ca ai inotat impotriva curentului. Se stie ca esti un premergator, un avangardist care are de multe ori opinii diametral opuse majoritatii, dar azi vei da piept cu o multime de afronturi si refuzuri de la cei care nu sunt de acord cu viziunea ta indrazneata.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com