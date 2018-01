HOROSCOP – Miercuri, 3 ianuarie 2018

HOROSCOP Balanțele se simt ciudat într-un mediu în care, altădată, totul era armonios și placut, dar azi parcă ar plana ostilități în aer. Pentru nativii din săgetător, dacă o sursă de venit se termină pe neașteptate, nu ar trebui să se piardă cu firea. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi sa te lupti pe cont propriu cu greutatile vietii, ci ai oricand la cine apela la nevoie.

Ajunge doar sa ceri cuiva un sfat, ca deja s-a creat alaturi de tine un grup de suport entuziast si dinamic ce te va ajuta sa depasesti cu brio orice hop. Nimic nu mai pare complicat avand aproape prieteni care cred in tine si te imping de la spate ca sa mergi mai departe cu capul sus si plin de incredere!



Cei dragi pot fi cei mai de incredere sustinatori ai tai, deci asculta-i cu respect, pentru ca ei iti vor binele! Cele mai interesante sfaturi sau solutii pot proveni azi de la jumatatea ta de suflet, care priveste lucrurile din cu totul alt unghi decat tine si apoi isi va oferi o idee salvatoare.

Vei primi cu recunostinta si iubire ceea ce are el de oferit, considerandu-te de-a dreptul binecuvantat ca ai asemenea om alaturi! Sufletul sau mare, bogat si bun, e cel mai de pret lucru pe care l-ai primit de la viata: ofera si tu!

Vestile bune din familie au un efect tonic asupra ta: iti dau chef de viata, de distractie, energie din belsug pentru orice activitate dinamica. Faci planuri frumoase alaturi de cei dragi, convins ca si ei vor participa trup si suflet la ceea ce le propui.

E o bucurie sa fii in compania copiilor tai sau a altor membri din familie care te inconjoara cu entuziasm si care asteapta de la tine solutii salvatoare si proiecte indraznete. Toata lumea stie ca tu ai intotdeauna cele mai interesante planuri de atins si acum stau cu ochii la tine sa vada ce mai creezi nou!

Vestile care sosesc de peste tot au un efect mobilizator asupra ta, pentru ca ai sansa de a participa la o activitate colectiva alaturi de oameni pe care ii apreciezi. Incepi ceva nou, ceva ce te entuziasmeaza la maximum, de aceea te apuci de treaba cu un chef fantastic, motivat de ambitia celor din jur.

Incearca sa-ti pastrezi acest tonus cat mai mult timp de acum incolo, cuprins un aer proaspat, perfect pentru ceea ce ai de facut de acum incolo. Te simti bine alaturi de prieteni.



Nu poti avea si intuneric si lumina in acelasi timp, deci va trebui sa te imparti in asa fel incat sa gestionezi extremele mai eficient. Sunt aspecte care merg excelent, pe cand altele lasa mult de dorit, dar asa e viata: acum esti sus, acum esti jos, ca o roata care se intoarce intruna.

Azi ai parte, asadar, de un eveniment fericit care te incanta, dar fericirea aceasta are si un pret de platit: un moment critic ce te supara profund. E ca si cum ai primi si o veste buna, dar si una rea… cu care sa incepi?



Intervii la momentul oportun cu o solutie salvatoare si atragi respectul si aprecierile colaboratorilor. Unii nu au gasit o astfel de idee, dar tu te-ai informat si ai avut curajul sa spui clar ce gandesti, ca atare, iata, parerea ta conteaza acum foarte mult.

Orice confruntare sau competitie de idei in care esti si tu implicat te poate avea printre invingatori, deci nu-ti fie teama sa-ti exprimi parerea. Detii suficienta experienta acumulata prin studiu, ai toate resursele necesare ca ceea ce emiti sa fie performant si de calitate!

Te simti ciudat intr-un mediu in care, altadata, totul era armonios si placut, dar azi parca ar plana ostilitati in aer. Nu prea ai cu cine vorbi, interlocutorii tai sunt ori prea tacuti, ori prea indiferenti la ceea ce le spui, deci nu vei primi prea multe raspunsuri la intrebarile tale.

Unii sunt cu mintea in alta parte, nicidecum la planurile in care ai dori sa-i atragi, ca atare mai bine ai evita azi sa ceri ajutorul de la colegii cu care, candva, aveai o colaborare fructuoasa. Azi nu au chef sau nu au incredere in tine.



Bine ai face daca nu te-ai avanta azi in directia care se deschide in fata ta. E nevoie de multa prudenta, pentru ca se stie ca esti genul de om care se aprinde repede si la primul hop, risca sa se impotmoleasca de tot. Mai asteapta o vreme, pentru ca momentul nu e tocmai prielnic unei actiuni de anvergura.

Ceva iti spune ca nu e momentul, ci mai bine ai mai aduna ceva informatie sau experienta inainte de a porni spre acest nou sens care ti se propune. Te vei lauda cu intuitia de care ai dat dovada azi cand vor incepe sa se iveasca primele probleme.

Daca o sursa de venit se termina pe neasteptate, tu nu te pierzi cu firea. Esti suficient de descurcaret sa gasesti imediat o alta cale pentru a-ti castiga banii. Ba mai mult: momentele de criza pot fi chiar benefice pentru tine, deoarece te obliga sa-ti pui iute mintea la contributie si serios umarul la treaba pentru a descoperi solutii profitabile.

Tu nu te vei opri pe loc, blocat de un hop, ci dimpotriva: gasesti in tine idei si mai valoroase, solutii si mai curajoase care pot atrage roade superioare, semn ca tu reactionezi foarte bine la factorii de stres extrem si ai nevoie, din cand in cand, de o zdruncinatura.



E agitatie mare in jurul tau, intri in contact cu tot felul de oameni fata de fiecare trebuie sa-ti adaptezi modul de comunicare, pentru a fi corect inteles. Altfel te porti cu prietenii, si cu totul altfel cu familia sau partenerul de viata, deci incearca sa tragi o linie clara intre aceste planuri ale vietii tale in relatie cu ceilalti, ca nu cumva sa le incurci.

Nu fi acid cu familia tot asa cum nu merita sa fii bland cu cei cu care iti masori fortele, deci ai grija cum te comporti cu ceri pe care ii intalnesti.



Este o zi vesela in care toate iti ies de minune, dar reusita acestei zile depinde enorm de atitudinea pe care o pastrezi. Zambeste, simte-te bine cu tine insuti dar si alaturi de ceilalti, spune mereu o gluma, bucura-te de lucrurile frumoase si simple ale vietii, pentru ca nu ai motive de ingrijorare sau de tristete.

Daca te inconjori de oameni la fel de optimisti ca si tine, succesul este asigurat in orice proiect, deci ar fi bine sa abordezi o atitudine ceva mai lejera, sigur ca toate au o rezolvare daca nu-ti torni singur cenusa in cap.



Ai ghinionul de a atrage alaturi de tine doar oameni cu trecut dubios, care te afecteaza si pe tine cumva sau care nu fac altceva decat sa vorbeasca despre alte timpuri, iar amintirile pe care le scot la lumina nu fac nimanui bine.

Unii nu stiu sa discute decat despre erorile lor de altadata, despre vini pe care nu le-au putut repara, si ori au tendinta de a te gasi pe tine tap ispasitor, ori istoricul lor te influenteaza si pe tine dupa principiul spune-mi cu cine te insotesti ca sa-ti spun cine esti.

Ar fi bine sa te informezi mai atent cu privire la calitatea tovarasilor tai: au ceva de ascuns in trecutul lor.



