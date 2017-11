HOROSCOP – Miercuri, 29 noiembrie 2017

HOROSCOP Racii sunt foarte preocupați de plătile acestei perioade a lunii, pentru că nu ar vrea să ramână cu datorii neachitate. Nativii din capricorn, din cauza unor limite impuse de alții mai puternici, nu au voie să ajungă acolo unde și-au propus.

Muncesti cu pasiune, pe deplin implicat in ceea ce vrei sa obtii. Ambitia ta creste pentru ca e in joc imaginea ta si ai dori sa lasi o impresie ireprosabila. Demonstrezi, prin tot ceea ce faci, ca esti un expert in domeniul tau de activitate, un specialist desavarsit, un om perfect competent si total potrivit pentru rolul pe care il joci cu talent si succes.

Ce iese azi din mainile sau din mintea ta merita nota zece cu felicitari, si asta numai pentru ca iti pui in joc toate resursele pozitive, tot ce ai tu mai bun in tine, fara a astepta nimic in schimb decat propria satisfactie. Iubesti ceea ce faci, nu te plangi de piedici sau de lipsuri, ci reusesti sa pui in valoare cat de bun esti in ceea ce faci, si nu cat de greu iti este!



Oboseala mentala se traduce prin neatentie, greseli de calcul sau raspunsuri eronate la situatiile prin care treci, semn ca tare ai avea nevoie de o pauza! Ai muncit mult, ai atins limita surmenajului intelectual pentru ca stresul prin care ai trecut in ultima perioada a lasat urme. Incearca sa nu te implici azi in proiecte dificile sau competitii intelectuale.

Stai departe de ochii vreunui profesor care vrea sa te asculte sau de vreun sef care te cheama la raport, pentru ca nu ai la tine toate atuurile potrivite pentru a lasa o impresie ireprosabila. Mintea ta e arhiincarcata de ganduri un pic dezorganizate si ar trebui sa incepi sa mai faci putina ordine. Ai atins cota de alarma a stresului.



Mai vin si surprize neplacute uneori, ca cea de azi care iti strica planurile pe care ti le-ai facut dinainte. Apare ceva neprevazut care te obliga sa schimbi repede tot programul, dar cel mai probabil e vorba de o raceala sau de o problema de sanatate aparuta din senin care cere multa prudenta de la tine.

O situatie nedorita apare in calea ta cand ti-e lumea mai draga si-ti da peste cap orice organizare in detaliu, orice alte planuri pe care le aveai pe lista, de aceea uneori e bine sa nu-ti faci planuri foarte extinse, ca nici nu stii cand te trezesti in fata unei astfel de surprize.

Va fi greu sa te adaptezi rapid astfel incat sa nu intri in panica si sa nu te dai peste cap din cauza noutatii respective, caci te vei stresa peste masura. Daca te-ai calma un pic, ai incepe sa descoperi solutii mai pasnice!

Esti foarte preocupat de platile acestei perioade a lunii, pentru ca nu ai vrea sa ramai cu datorii neachitate. Faci un efort sa scapi de restante si de plati amanate in ultima vreme, chiar daca asta ar insemna sa ramai cu buzunarele goale.

Lefter, dar multumit ca ai scapat de niste datorii greu de dus mai departe, vei rasufla usurat cand le vei sterge de pe lista. Ce-i drept, trebuie sa renunti la alte cheltuieli potrivite acestui moment, dar consideri ca acum sunt mai importante obligatiile curente.



Ai multe de facut, dar nu reusesti deloc sa te intelegi cu cei cu care lucrezi. Apar conflicte de la orice fleac, pentru ca ai alt mod de a te implica in sarcinile asumate. Esti iritat de atitudinea celor din jur, pentru ca unii critica ce faci tu, altii iti pun bete in roate, deci, orice ai face, mereu se gaseste cineva care sa comenteze negativ faptele tale.

Ar fi bine sa nu tii cont de nimeni si sa-ti vezi de treaba ta, fara sa te lasi oprit din drum, fiindca unii nu stiu altceva decat sa taie cheful altora cu critici si rautati.



Ai nevoie de ajutor intr-un moment important pentru cariera ta si cand te uiti in jurul tau, te miri si tu cati prieteni adevarati aduni in preajma ta. E felul lor de a-ti arata ca tin la tine si ca apreciaza ajutorul pe care si tu, la randul tau, l-ai oferit cand au trecut si ei prin situatii similare.

Te poti baza intru totul pe ajutorul celor care iti tin companie care fac tot posibilul sa rezolve problema care te preocupa. Cu asemenea colectiv alaturi, esti mai motivat, mai curajos sa mergi mai departe si totul ti se pare mult mai usor. Iata la ce sunt buni prietenii!

Desi esti prezent aici si acum si dai impresia ca esti total implicat in ceea ce se petrece in jurul tau, tu de fapt esti cu gandul in alta parte. Nu poti sa nu te gandesti clipa de clipa la cu totul altceva, la o persoana de departe – nu la cei de langa tine, la un plan de viitor – nu la cel de care te ocupi acum, la un moment din timp care va veni candva – si nu la prezentul tangibil.

Norocul tau e ca reusesti sa te descurci la fel de bine pe ambele planuri, semn ca nu neglijezi prezentul cu gandul la viitor. Dai dovada de o perfecta organizare a resurselor tale, pentru ca nimeni nu-ti va putea reprosa ca esti cu gandul in alta parte: te concentrezi la fel de eficient si de serios si la ceea ce e concret in fata ta, si la ceea ce abia se naste in mintea ta.



Ti-e frica de judecata aspra a celor din jur si, ca sa nu intri in gura lupului, preferi sa ramai tacut si anonim pe margine. Poate criticile sunt corecte si meritate, poate te-ar ajuta sa indrepti o situatie de care te faci vinovat, dar azi nu te simti in stare sa faci fata unui tir de atacuri.

Esti mai sensibil, incat o vorba dura te-ar dobori cu totul, de aceea ori faci tot posibilul sa repari problema inainte ca ea sa devina subiect de critica, ori te retragi departe de cei care te-ar putea lua in vizor, macar pana se calmeaza atmosfera.



Participi la un proiect ce implica resurse mari din partea ta. Totul va merge bine atat timp cat pastrezi un echilibru intre componentele acestui proiect, fara a aluneca spre exces de zel in nicio parte!

Daca investesti energie, timp si pasiune, daca mai ai ocazia de a-ti pune in valoare si talentele native, atunci ai toate motivele sa fii multumit de rezultate, pentru ca este un plan care iti face mare placere. Nu e doar o obligatie sau o rutina, ci chiar e o adevarata bucurie sa iti aduci contributia, tocmai de aceea si rezultatele sunt excelente!

Din cauza unor limite impuse de altii mai puternici, nu ai voie sa ajungi acolo unde ti-ai propus. Cam bati pasul pe loc, dar, rabdator din fire, iti spui ca asa e mersul firesc al lucrurilor si incerci sa i te adaptezi.

Exista reguli, legi, restrictii, interdictii, si trebuie sa te supui lor orbeste, altfel tot ele vor lucra impotriva ta, sanctionandu-te drastic. Mai bine faci cum ti se spune fara sa comentezi, decat sa te ridici impotriva unor aspecte pe care oricum nu le poti controla sau schimba.



Joci un rol cheie in rezolvarea unei probleme de serviciu cu care multa lume isi bate capul. Tu esti bine pregatit la nivel teoretic, ai acumulat deja informatiile necesare pentru solutionarea situatiei de fata, dar astepti sa ti se ceara parerea. Consideri ca, daca te bagi fara sa fii consultat, ar fi un semn de infatuare.

Iti cunosti valoarea, si altii ti-o cunosc foarte bine, dar de data aceasta stai cuminte in banca ta pana cand colaboratorii ajunsi in impas vor ajunge la concluzia ca trebuie sa apeleze la tine. Abia dupa aceea orgoliul tau se va umfle in pene!



Resursele financiare nu sunt dintre cele mai bune. Trebuie sa te bazezi pe rezerve mai vechi sau pe veniturile comune ale familiei.

E posibil ca cineva sa-ti ofere o suma de bani pentru a te ajuta sa achiti vreo datorie din trecut, dar nu este exclus sa intri in posesia unei sume care ti se datoreaza de mai multa vreme si tot intarzia sa apara, deci se poate regla oarecum balanta.

Nu prea stii sa-ti administrezi banii, esti tentat sa-i cheltui pe tot felul de obiecte care te atrag la prima vedere, care iti plac sau care iti inspira un anume sentiment, fara a te gandi si la utilitatea acestuia sau la oportunitatea achizitionarii lui.



Acest horoscop este oferit de acvaria.ro