HOROSCOP – Miercuri, 27 decembrie 2017

HOROSCOP Scorpionii vor trebui să lase tot ce au clădit până acum, undeva în urmă, în amintirile lor. Nativii din capricorn s-au decis să facă ordine în viața lor, iar primul pas e să privească mult mai sincer relațiile lor cu ceilalți. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Ce iubesti tu cel mai mult? Sa fii seful, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie deplina pe care o ai ca tii in maini tale fraiele acestei actiuni.

Ce-i drept, esti potrivit in asemenea pozitie, pentru ca poti fi si un foarte bun conducator de echipa, dar uneori transformi dorinta de a conduce in agresivitate verbala, in autoritate exagerata, in placerea de a o face pe durul, aruncand in stanga si-n dreapta cu vorbe grele.

Foloseste-te de acest atu intr-un sens constructiv, nu pentru a-i ingenunchea pe ceilalti.

HOROSCOP TAUR – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Daca un plan de la care aveai mari sperante nu-si arata deja efectele visate, ar fi bine sa renunti, cel putin o vreme, la el si sa canalizezi energia pe care o detii spre altceva, mult mai interesant.

E un moment in care pot merge struna unele proiecte complet noi, cu un consum mai mare de energie, deci nu te crampona de cel care nu vrea sa evolueze orice i-ai face. Apleaca-te imediat asupra altei idei care va creste sub ochii tai si te va stimula spre noi si noi etape.

Daca o usa este inchisa, cauta imediat fereastra care te trimite spre ceva si mai interesant. Nu accepta un nu drept raspuns, ci ia singur taurul de coarne.



HOROSCOP GEMENI – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Faci calcule peste calcule cu privire la rezervele sau veniturile pe care te poti baza si rezultatul suna promitator, incat ai curajul sa faci planuri mari cu banii tai. Daca nivelul financiar este atat de bun, te gandesti la investitii ceva mai scumpe, poate demult planificate, pentru ca ai incredere pe resursele tale.

Nu stai rau la acest capitol, ca atare poti indrazni sa visezi la cine stie ce obiect scump sau la vreo calatorie costisitoare sau la o infuzie de capital in propriile afaceri, deci fa-ti lista lunga de cheltuieli pentru perioada urmatoare. Ai avea cu ce o onora!



HOROSCOP RAC – Gravare, decupare, personalizare laser

Te cramponezi prea mult de hopurile vazute sau nevazute din calea ta, cand ele pot fi trecute cu calm si intelepciune. Nu ai de ce sa-ti faci griji, deci nu te opri din mers din cauza banalelor hopuri, inerente in drumul oricui. Ai si din ele ceva de invatat, totul e sa nu le amplifici mai mult decat e cazul.

Primesti de undeva o garantie, o informatie salvatoare sau doar un sentiment de liniste care te ajuta sa mergi mai departe, fara sa-ti mai bati capul cu micile probleme de pe parcurs. Nici nu pot fi evitate, dar nici nu sunt imposibil de trecut, deci nu exagera gravitatea situatiei!



HOROSCOP LEU – Gravare, decupare, personalizare laser

Meriti tot ce-i mai bun, deci nu te mai teme atat de mult de crize financiare, de viitor sau de ziua de maine, ci permite-ti si tu un bonus pentru placerea ta.

Ai putea sa-ti cumperi un obiect la care tanjesti demult, dar pe care l-ai tot amanat de teama de a nu intra in banii pusi deoparte pentru alte scopuri, dar e posibil sa exagerezi totusi cu economia si restrictiile financiare.

Banii sunt facuti sa circule ca atare, daca inima ta a ramas la ceva anume la care pana mai ieri doar visai, azi ai putea face un pas spre achizitionarea acestuia. Rasplateste-te!

Citeste si: Horoscop financiar complet pentru decembrie 2017 si inceputul lui 2018

HOROSCOP FECIOARA – Gravare, decupare, personalizare laser

Unele transformari se fac in timp indelungat, incat nici nu le remarci efectele, deci, daca tu speri urmari rapide si spectaculoase, speri degeaba.

Esti in toiul unui proces profund de reformulare si reconstructie, dar pana ce lumea va si remarca ce anume s-a schimbat la tine si mai ales pana ce tu insuti vei descoperi ca ai devenit altul, e posibil sa mai treaca multa vreme.

Daca vrei sa pornesti pe un drum nou, nu te gandi la schimbari bruste de directie, ci fa schimbarile pas cu pas, de la cele mai marunte. Intr-o zi vei avea revelatia schimbarii totale!



HOROSCOP BALANTA – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Uneori, din nimic tot iese ceva, asa cum simti si tu astazi. Desi la inceput nu aveai absolut nicio idee cu privire la sensul in care mergi, nici tie nu-ti vine a crede cum incep sa apara ideile una cate una, intr-un ritm mult mai alert.

E o dovada buna ca, daca vrei sa iei decizii intelepte, e bine sa iei mai intai o pauza, sa-ti golesti mintea de alte ganduri, s, cand observi ca in mintea ta e liniste, vei vedea ca din acel intuneric aparent se vor ivi si scanteile.

Vrei decizii bune? Atunci stai pe loc si nu te mai gandi la nimic. E momentul tau de debarasare de orice balast si, pe un teren complet gol, e si normal sa incolteasca alte lucruri bune.



HOROSCOP SCORPION – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Lasa tot ce ai cladit pana acum, undeva in urma, in amintirile tale. Reusitele vechi sunt fundamentul pe care te vei putea baza de acum inainte, dar acum ti se cere un salt mai mare spre viitor.

A privi mereu doar spre trecut, la ceea ce ai fost si ce ai devenit, sigur e un motiv de mandrie si satisfactie, dar de data aceasta trecutul nu trebuie sa fie sensul care te tot trage inapoi, ci scanteia care te propulseaza spre ceva si mai bun! De acolo, din trecut, vine motivatia spre un mare succes care te poate trimite direct la telul tau cel mare.

Daca ai reusit ceva minunat odinioara, poti si acum, dar de data aceasta poate fi o evolutie mult mai buna, pentru ca intre timp ai mai acumulat experienta.



HOROSCOP SAGETATOR – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Desi lumea te stie ca un rebel, ca un militant pentru libertate, de data aceasta tot ei te obliga s-o lasi mai moale cu spiritul de revolutionar, pentru ca trebuie sa te mai supui si normelor impuse de altii.

Sigur ca nu-ti place sa faci doar cum ti se spune, nici sa urmezi instructiuni sau ordine, preferand sa fii lasat sa faci totul in voie, dar este unul din acele momente cand e obligatoriu sa te comporti ireprosabil, ca la carte.

O abatere de la aceste regulamente foarte stricte nu ar fi deloc in beneficiul tau, deci cel mai bine e sa te supui cuminte, chiar daca nu-ti convine. Altfel poti atrage mustrari sau sanctiuni severe.



HOROSCOP CAPRICORN – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Te-ai decis sa faci ordine in viata ta si primul pas e sa privesti mult mai sincer relatiile tale cu ceilalti. Ai descoperit ca ai in preajma multi prieteni falsi, oameni care ti se baga pe sub piele apeland la tertipuri incorecte, si bine faci ca vrei sa-i mai cerni!

Mergi mai departe in acest proces de eliberare de minciuna, da-i afara din viata ta pe cei care doar profita de bunatatea ta, pentru ca nu ai nevoie de ei. Chiar cu riscul de a ramane doar cu o mana de prieteni alaturi, macar acestia sunt adevarati si te poti baza pe ei la nevoie. Restul sunt simple cunostinte de care te poti lipsi chiar de azi!



HOROSCOP VARSATOR – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Nu ai spor la nimic azi, dar nu pentru ca ai fi tu vinovat de ceva, ci pentru ca ai in preajma persoane nepotrivite pentru ceea ce ti-ai propus sa faci. Companionii tai sunt pesimisti, negativisti, neputinciosi, fricosi si evident ca te influenteaza si pe tine.

Daca tii cont doar de ceea ce iti spun ei, toate ti se par imposibile, de aceea primul pas, pentru a avea o zi de succes, e sa faci abstractie de acest anturaj sau sa pleci de aici de urgenta. Cu asemenea tovarasi, nu vei observa nici un progres, pentru ca ei te trag in jos dupa ei. Elibereaza-te de povara lor!

HOROSCOP PESTI – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Arata lumii ca ai evoluat, ca ai stiut sa te folosesti cu intelepciune de experientele tale anterioare, ca ai invatat mult din tot ce ai construit pana acum.

Discutia pe care o porti azi cu niste persoane care au rolul de a-si da cu parerea cu privire la nivelul la care ai ajuns va fi edificatoare, pentru ca tot ce spui ii multumeste, le da garantia ca esti omul de incredere pe care se pot baza.

Cand privesti inapoi, la cel care ai fost, si compari cu cel care esti acum, diferenta este uluitoare, semn ca ai acumulat cantitati mari de informatie, de cunostinte, de experienta, ce te fac acum sa pari mai matur, mai intelept, mai responsabil. Nu te sfii sa te folosesti de aceste atuuri. Oricum nu mai esti cel de ieri!



Acest horoscop este oferit de acvaria.com