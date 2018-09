HOROSCOP – Miercuri, 26 septembrie 2018

HOROSCOP Leii intampina ceva probleme financiare. In timp ce pentru Sagetatori vestile bune vin de pretutindeni si pot spune ca e o zi fericita, frumoasa, luminoasa. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Norocul tau, astazi, e o minunata capacitate de a te exprima liber, usor, la obiect, astfel incat mesajul tau sa-si atinga extrem de usor tinta. Ai mereu ceva bun de spus lumii, ai pentru oricine o vorba frumoasa si un compliment ce face placere, iar ceea ce ai tu de transmis are un rol asupra cuiva care cauta cu infrigurare o cale sau o solutie. Practic, apari in calea unui prieten la momentul cel mai potrivit pentru a-i transmite o veste sau o informatie de care aceasta are neaparata nevoie, deci vei deveni eroul lui! Spune ce stii, transmite ce ai in minte, pentru ca multi se vor folosi de informatiile pe care tu le detii astazi.

HOROSCOP TAUR

Esti la finalul unei etape si, ca la orice moment de final, e vremea bilantului. Esti multumit de nivelul la care ai ajuns, consideri ca ai facut tot ce era mai bine pentru a ajunge aici, deci nu ai de ce sa spui ca se putea si altfel. Fii mandru de ceea ce ai construit pana acum si bucura-te de roadele palpabile ale eforturilor depuse, pentru ca nu a fost deloc un demers simplu si nicidecum scurt. Ai muncit mult ca sa ajungi aici, deci ai cu ce te lauda! Arata lumii ce ai realizat, pentru ca sunt rezultate vizibile, palpabile, care pot fi incununarea cu succes a unui episod de maxima implicare din partea ta. A iesit bine, bucura-te de rezultat!

HOROSCOP GEMENI

Esti intr-un punct de rascruce cand oscilezi intre ceva din trecut si ceva din viitor si nu stii ce sa alegi. Momentul e ideal pentru a sta sa cantaresti situatia cu recunoscutul tau talent de a compara ce ai pus pe cele doua talere ale propriei balante, iar decizia la care ajungi va fi cea mai inteleapta. Trecutul e bine sa ramana acolo la locul lui, sa nu-l mai scoti la iveala, pentru ca ti-ai invatat lectiile din acele vremuri. Acum e momentul sa privesti spre cel care vei fi maine si sa incepi sa mai pui cate o caramida la constructia ta personala. Ce a fost a fost, gata, s-a dus, inchide capitolul de si concentreaza-te numai asupra celui care vrei sa fii! Te-ai schimbat, acum esti altul!

HOROSCOP RAC

Nu esti lasat sa te exprimi in voie, asa cum iti place, ba chiar taci mai mult ca oricand, din cauza unor conditii care te reduc la tacere. Te afli intr-un mediu marcat de restrictii, de reguli severe, de o oarecare rigiditate in care nu te poti simti in largul tau, tu, o fire libera care face ce-i place! Azi nu poti face ce vrei, din cauza unor persoane care au grija sa-ti atraga de fiecare data atentia ca nu esti decat un simplu executant, un pion pe tabla altuia de sah, stand la cheremul celor mai puternici.

HOROSCOP LEU

Un hop financiar te obliga sa opresti orice afacere in derulare pana la noi ordine. Posibil sa resimti un gol in portofel, peste care vei trece, dar cat timp nu primesti bani in plus care sa acopere lipsa, nu poti merge mai departe in ce ti-ai propus. Poate e vorba de o amanare a unei plati, de incapacitatea de a-ti achita o datorie mai veche, de imposibilitatea de a cumpara acum un obiect pentru care ai facut deja sacrificii, ca atare e bine sa lasi investitiile pe altadata. Momentan, nu mai sunt posibile si nici recomandabile, dar in curand se va reechilibra balanta.

HOROSCOP FECIOARA

Cand nici nu te asteptai, apare un musafir nepoftit, dar pe care il primesti cu inima deschisa. E o schimbare neprevazuta in program, desi aveai altceva de facut, dar asa trebuie sa te adaptezi noilor conditii din mers. Poate si tu trebuie sa pleci la drum pe nepregatite, si, ca de obicei, lucrurile neplanificate in fata carora trebuie sa dai dovada de flexibilitate, sunt si cele care ies cel mai bine. Daca ai avea timp suficient sa le pregatesti pe toate in detaliu nu ar iesi la fel de bine care cele care te iau prin surprindere cerand de la tine promptitudine si inspiratie de moment.

HOROSCOP BALANTA

Felul in care ii exercita unii autoritatea asupra ta lasa urme neplacute si iti strica tot cheful de a mai face ceva. El nu stie sa se impuna decat prin ton agresiv, prin forta, printr-o violenta pe care nu o poti tolera, dar chiar daca vei incerca sa iti spui parerea despre comportamentul sau nepotrivit, nu vei scapa fara un atac la persoana. Daca aceasta energie din belsug ar fi canalizata in mod constructiv, s-ar ajunge la rezultate excelente, dar ce pacat ca se iroseste pe certuri, conflicte, incapatanari inutile.

HOROSCOP SCORPION

Relatia cu institutiile statului este in prim plan de parca ar fi venit vremea unor proiecte majore, de care depinde imaginea ta profesionala sau reputatia ta. Lasi impresie buna pe oriunde treci, pentru ca inspiri profesionalism, autoritate, seriozitate, exact acele calitati de care e nevoie in planurile tale curente. Nu te lasa intimidat nici de functia celor cu care discuti, nici de eventualele avertismente care ti se adreseaza, pentru ca nu te simti vinovat de absolut nimic. Esti sigur pe tine, stapan pe situatie, te bazezi pe o experienta bogata in domeniul pe care il practici si pe un bagaj imens de cunostinte verificate si bine documentate.

HOROSCOP SAGETATOR

Vestile bune vin de pretutindeni si poti spune ca e o zi fericita, frumoasa, luminoasa. Cele mai bune lucruri se petrec in relatie directa cu ceilalti oameni pe care ii intalnesti, ca atare iesi in lume, socializeaza, cunoaste persoane noi, pentru ca printre acestia se pot afla viitori prieteni de nadejde, potentiali parteneri sentimentali, tovarasi cu care te vei simti pe aceeasi lungime de unda in proiecte de succes. Schimbul de sentimente, de vorbe bune, de complimente merita pus mai bine in valoare, pentru ca la energia pozitiva pe care o emiti tu primesti dublu acelasi gen de energie!

HOROSCOP CAPRICORN

Greu de spus in ce ritm evolueaza un plan in care ai si tu un rol de jucat, pentru ca ai parte si de progrese vizibile, dar si de hopuri enervante succesiv. Daca ceva a mers foarte bine o perioada, acum ajunge pe un nivel in care stagneaza, inainteaza ca melcul, dar poate nu te deranjeaza aceasta pauza. Iti mai tragi si tu sufletul dupa ce ai tras tare o vreme, ca atare nu insista sa duci azi mai departe ceea ce, momentan, sta pe loc. Ai si tu nevoie de detasare, sa iesi din miezul evenimentelor, si sa privesti la rece unde s-a ajuns.

HOROSCOP VARSATOR

Trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare, dar mai ales cu toleranta imensa, deoarece oamenii pe care ii intalnesti astazi sunt greu de suportat. Dai numai peste oameni pusi pe harta, care te contrazic la orice fleac, spun nu la orice propunere, incat tot tu trebuie sa fii cel care renunta la propriile pareri doar pentru a restabili armonia, treci tot tu cu vederea, inchizi tot tu ochii la ce nu-ti convine. Si bine faci, pentru ca exact aceasta atitudine de compromis, de sacrificiu in fata celor din jur, mult prea orgoliosi si incapatanati, e cea care te va scuti de nervi in plus. Taci si suporta, e spre binele tau!

HOROSCOP PESTI

Efortul colectiv la care ti-ai adus si tu contributia a ajuns intr-un punct din care deja se intrevede succesul! Nu uita ca nu ai fi ajuns aici fara cei din jurul tau, ca atare cel mai motivant lucru e sa va apreciati deschis unii pe altii, sa va recunoasteti fiecare rolul in acest demers care, iata, se apropie de nivelul sperat de toata lumea. Si tu esti apreciat pentru ceea ce ai realizat alaturi de ceilalti, ca atare nu uita sa fii si tu amabil, generos in cuvinte de lauda, pentru ca ele sunt recompensa care va incanta pe toti in parte si va imping mai departe.

