HOROSCOP – Miercuri, 25 iulie 2018

HOROSCOP Taurii sunt sfatuiti sa nu-l mai ia pe “nu” in brate, astfel vor ramane blocati intr-o zona trista si sumbra. Sagetatorii dau dovada de o mare capacitate de acomodare si flexibilitate. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Iubirea e alaturi de tine clipa de clipa, nici nu are rost sa te indoiesti de asta, chiar daca ai fi tentat sa spui ca nu e sub forma visata de tine. Ce visezi de fapt? O Ileana Cosanzeana ca-n basme si un Fat Frumos calare pe cal alb? Acestea nu exista in viata reala, in schimb iubirea poate lua cea mai fireasca si mai banala forma pe care o poti primi in inima ta cu bucurie.

Lasa-te ghidat de iubire in tot ce faci, indiferent cui oferi aceasta iubire, pentru ca se va dovedi a fi sursa tuturor lucrurilor minunate din viata ta. Presara o lingurita de IUBIRE peste tot ceea ce faci – la serviciu, la scoala, pe strada sau acasa – si ai sa vezi ce gust minunat capata ziua!

HOROSCOP TAUR

Daca il iei pe nu in brate si nu accepti pentru nimic in lume alternative mai bune care ti se ofera, e clar ca vei ramane blocat intr-o zona trista si sumbra. Sta in puterea ta sa te ridici si sa pleci din acel spatiu care te tine in intuneric, dar daca iti place sa te auto-compatimesti si sa ti se planga de mila, nimic nu se schimba. Te poti rupe singur de tristete si frustrare, dar printr-un gest de vointa pe care sigur poti sa-l faci.

Tu nu esti asa, ai o atitudine optimista si pozitiva chiar si in fata celor mai dificile momente, si trebuie sa scoti din interiorul tau acel personaj care te reprezinta. Tu nu esti suparat, ingandurat si ingrijorat din fire, ci dimpotriva: curajos, optimist, deschizator de drumuri spre lumina.

HOROSCOP GEMENI

Azi apreciezi mai mult ca oricand valoarea prieteniei, pentru ca un om este alaturi de tine si iti ofera cel mai de pret ajutor exact cand ai mai mare nevoie de asta. Culmea, nu e neaparat cel pe care il numeai cel mai bun prieten, deci nu te astepta la miracole de la cel de la care ai astepta asta, ci poate fi vorba de o persoana care nu se bate cu pumnul in piept de cate face pentru tine, in schimb e acolo langa tine su te sustine.

Ajutorul lui nu e neaparat unul concret, adica sa puna mana sau umarul ca sa faca ceva palpabil pentru tine sau in locul tau, dar e calauza cea mai de incredere care iti arata o cale. Urmeaza-i sfaturile, pentru ca sunt folositoare in situatia de fata!

HOROSCOP RAC

Nu esti prea deschis la cooperare, si aproape ca refuzi sprijinul cuiva care chiar vrea sa-ti fie de ajutor. Ori din orgoliu, ori din incapatanare, ai tendinta de a respinge gesturile de prietenie care vin de la ceilalti, sustinand ca poti si singur.

Parca nu ai vrea sa te indatorezi fata de nimeni si de aceea vrei sa te descurci pe cont propriu, ca sa nu fii nevoit, altadata, sa intorci cuiva serviciile in mod similar si nici sa recunosti ca ai avut nevoie candva de ajutor. Exagerezi totusi cu orgoliile, deci, daca nu stii ce trebuie facut, accepta sfaturile: nu e nicio rusine!

HOROSCOP LEU

Familia isi arata, pentru a mia oara, puterea si energia intr-un moment critic al uneia din persoanele din casa. Fie ca esti tu cel trist si impovarat de griji, fie ca o ruda trece prin momente dificile, prezenta celor dragi alaturi se va dovedi a fi salvatoare, readucand linistea in sufletul celui care sufera.

O vorba buna, o incurajare sau simpla sustinere morala la greu va fi cel mai de pret dar al acestei zile, pentru ca oricine ar trece peste un impas daca s-ar sti sprijinit sincer si neconditionat de cei care il iubesc, orice ar fi sau orice ar face! De asta e nevoie acasa: de toleranta si imbarbatare!

HOROSCOP FECIOARA

Esti impins de la spate de termene limita, dar, desi esti o fire iute de obicei, acum parca esti strans cu usa, si nu dai randament sub asemenea presiune. Cineva te bate la cap sa te grabesti, sa nu pierzi vremea, sa termini totul acum, dar tu ai mai avea inca multe de rezolvat inainte de a incheia un proiect in desfasurare.

Consideri ca graba poate strica tot ce ai construit, de aceea o lasi mai moale, in ciuda tuturor stimulentelor impulsive de pe margine. Esti convins ca a lucra sub tensiune poate genera erori majore si preferi sa-ti iei ragazul necesar pentru a te ocupa de tot pe indelete, fara sa-i lasi pe ceilalti sa te streseze. Grabeste-te incet!

HOROSCOP BALANTA

Nu-ti place locul in care te afli pentru ca, din cauza unei vagi manii a persecutie, te simti cumva neglijat, dat la o parte sau chiar inferior in comparatie cu cei din jur. Simti ca tu nu te poti ridica la nivelul celor din preajma ta si aproape ca-ti doresti sa te retragi in umbra, fara sa te observe nimeni.

Nu esti cu nimic mai prejos, ca atare lasa angoasele deoparte si fa un pas in fata. Si tu ai atuurile tale care merita puse in valoare, pentru ca nici tu nu poti fi ca ceilalti, dar nici ceilalti nu sunt ca tine. Fiecare sunteti unici si speciali in felul vostru, ca atare pune-te si tu in valoare cu mai multa incredere in ceea ce reprezinti.

HOROSCOP SCORPION

Cauta pe cineva care sa-ti semene pentru a-ti fi alaturi intr-un proiect important. O persoana la fel de energica, de puternica, de implicata ca ti tine ar fi de folos pentru a lua startul cu dreptul, pentru ca primesti de la acesta aceeasi dorinta de actiune, generatoare de energie pozitiva.

Cel care iti sare acum in ajutor isi arata astfel cat de mult apreciaza prietenia ta, pentru ca si tu i-ai fost, cu alte ocazii, alaturi in acelasi mod. Uniti-va fortele si porniti acum, in tandem, umar la umar, spre un viitor succes din care fiecare are ceva de castigat, deci aveti acelasi interes.

HOROSCOP SAGETATOR

Te integrezi imediat in orice mediu, dand dovada de o mare capacitate de adaptare, de flexibilitate, de talent in comunicare. Reusesti sa te apropii de oricine, chiar si de cei cu care nu pari a avea ceva in comun, dar gasesti usor subiecte de conversatie pe oriunde ai merge. Esti constient ca, in mediul in care intri azi, tu trebuie sa fii cel care mai trece de la el orgolii.

Te vei simti bine printre acesti oameni, chiar daca sunt total necunoscuti, pentru ca iti pui in joc toate calitatile tale in domeniul comunicarii si relationarii pasnice cu lumea.

HOROSCOP CAPRICORN

Mintea ta merge brici si iti vin replicile ca pe banda rulanta, numai ca esti intr-o pasa ceva mai agresiva si ai tendinta de a-ti impune propriile puncte de vedere cu un dram de impulsivitate. Crezi ca numai tu ai dreptate si nu stai la discutii cu restul lumii ci astepti ca toti sa te asculte pe tine.

Incearca sa-ti folosesti aceasta energie mentala intr-un sens constructiv, nu pentru a te certa cu altii si nici pentru a tensiona inutil atmosfera. Transform-o in ambitie, in vointa, in competitivitate pentru a urca pe un nivel superior in planurile tale.

HOROSCOP VARSATOR

O vorba aruncata in vant poate avea efecte mai grave decat s-ar putea crede, de aceea trebuie sa manevrezi cuvintele cu maxima prudenta. Poate nici nu poti prevedea cat de mari pot fi efectele distructive ale unei critici aparent inofensive, de aceea trebuie sa umbli cu manusi, mai ales cu cei mai agresivi decat tine, deoarece reactia lor poate fi crunta!

Risti sa rupi o relatie de colaborare, sa pierzi un prieten, sa fii exclus dintr-un colectiv in care te simteai bine, si totul din cauza nervilor, a unui impuls de moment sau a dorintei de a atrage cuiva atentia ca greseste. Spune adevarul cu diplomatie, daca tot o faci!

HOROSCOP PESTI

Ceea ce decizi azi va avea efecte pe termen lung, tocmai de aceea trebuie sa spui ultimul cuvant dupa o analiza foarte atenta si prudenta a datelor de care dispui. Greu vei mai putea schimba dupa aceea calea aleasa, deci nu deschide gura pana nu esti sigur ca ai inteles situatia.

Posibil sa fii influentat in sens pozitiv de o alta persoana care iti ofera, de pe margine, informatii folositoare, detalii clarificatoare sau un stimulent excelent de a nu mai sta pe ganduri si sa spui odata ce ai decis. Porneste pe noua cale cu incredere ca ai facut alegerea cea mai buna si nu te gandi ce-ar fi fost daca ai fi ales altceva.

