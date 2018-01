HOROSCOP – Miercuri, 24 ianuarie 2018

HOROSCOP Pentru gemeni nervii par să explodeze la tot pasul, dar ei sunt oala sub presiune care dă în clocot! Pe nativii din leu oboseala îi face să piardă din vedere diverse detalii și dau dovadă de neglijență. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

La vorbe bune ti se raspunde cu rautati, la laude si complimente – cu critici si judecati severe, deci nu mai intelegi nimic. De ce se poarta unii cu tine asa, e un mare mister, pentru ca nu ai nimic cu nimeni, dar ceilalti parca vor cu orice pret sa te raneasca.

Cel mai dureros e sa vezi ca exact cei la care tii cel mai mult ti se opun cu vehementa, dar tocmai pentru ca va leaga prea multe, le vei trece cu vederea lipsa de maniere, de diplomatie si de intelepciune si tot tu ii vei ierta. Dar pe inima ta cine o linisteste?



Viata sentimentala cunoaste o perspectiva noua, iar inima ta bate mult mai tare, pentru ca esti atras de un vis nou. Poate ti-a atras cineva interesant atentia si deja astepti cu interes urmatoarele voastre intalniri. Persoana iubita devine motorul principal al tuturor deciziilor tale, pentru ca, de dragul lui, esti in stare de actiuni mult mai indraznete.

Tot ce faci, e in avantajul persoanei iubite, si cand vezi fericirea pe chipul ei, esti motivat sa mergi si mai departe. Cel drag te apreciaza pentru energia pe care o investesti in relatia voastra.

Nervii par sa explodeze la tot pasul, dar tu esti oala sub presiune care da in clocot! Daca tuturor te adresezi cu ton ridicat si nu reusesti sa te adaptezi la stilul fiecaruia, transformi ziua intr-o furtuna ce poate degenera usor in conflicte majore.

Chiar daca toate te irita, chiar daca esti nervos la maximum, fa un efort sa mai treci cu vederea fleacurile care te scot din sarite, pentru ca nu are rost sa le vezi ca pe niste mai mici sau mai mari catastrofe. Vei vedea ca lumea incepe sa te evite si chiar sa-ti intoarca spatele daca le vorbesti tuturor cu capsa pusa.

Discuti cu familia despre noi investitii casnice, pentru ca pui mare accent pe frumusetea si confortul mediului in care traiesti.

Fiecare priveste lucrurile din alt unghi: daca tu te gandesti inainte de toate la lucruri practice si utile, partenerul este preocupat mai mult de aspectul obiectelor pe care vreti sa le aduceti acasa, dar ati putea gasi o cale perfecta de a imbina placutul cu utilul intr-un obiect ce va va face traiul domestic mult mai confortabil.

Oboseala te face sa pierzi din vedere diverse detalii si dai dovada de neglijenta. Calculeaza-ti bine fortele de a te implica in alte activitati, pentru ca nu vei face fata cu brio ci risti sa clachezi in cel mai nepotrivit moment. Nu ignora semnele de oboseala, pentru ca ele te avertizeaza ca daca nu te opresti la timp ai putea genera o serie intreaga de probleme.

Nu glumi pe seama semnalelor de alarma pe care organismul tau le da in astfel de momente, pentru ca daca nu le iei in seama, se vor acutiza.

Profita de o zi mai lejera pentru a-ti pregati strategia pe termen lung cu privire la bugetul familiei, la afacerile proprii, la viitoarele tale investitii, pentru ca ceea ce decizi acum va avea efecte promitatoare in perioada urmatoare.

Nimeni nu te intrece cand vine vorba de stabilirea unei strategii financiare, ca atare pune-ti mintea la contributie pentru a descoperi incotro sa vaslesti pentru un venit mai sigur, pentru un profit mai consistent, pentru o viata mai buna.

Un prim pas spre bunastare e adoptarea unei atitudini pozitive de viata, pentru ca daca iei in brate doar termeni ca sarac, lipsuri, datorii, fii sigur ca numai acestea se vor tine scai de tine!

Prietenii sunt cei mai importanti in planurile tale de azi si iti place sa stai de vorba minute in sir, pentru ca aveti un subiect care va leaga. E o bucurie sa-i vezi ca te completeaza in permanenta, ca iti sar in ajutor ori de cate ori ai nevoie si ca tin cu tine orice ai face.

Comunicarea merge struna azi, orice activitate intelectuala te are printre favoriti iar talentul tau de a te adapta in orice mediu iti vor asigura succesul ori de cate ori intri intr-un colectiv nou unde vei cuceri usor pe oricine.



Nu te sfii sa ceri ajutor la nevoie, pentru ca nu ai cum sa le stii tu chiar pe toate. Vei vedea ca sfatul primit de la un coleg cu mai multa experienta te va scoate din impas si vei intelege mai clar situatia atunci cand cineva te sustine. Si tu ai facut la fel pentru altii cu alte ocazii, deci acum multi iti vor intoarce serviciile prietenesti cu amabilitate.

In astfel de momente iti dai seama ce important e sa fii tolerant cu lumea si de ajutor altora, pentru ca va veni o zi cand si tu vei avea nevoie de suport si daca ai fost egoist inainte, s-ar putea sa ti se raspunda la fel.

Nici n-ai inceput bine, ca deja se termina un proiect de la care aveai mari sperante, semn ca n-ai pornit cu dreptul. Revizuieste repede toata strategia, ca sa nu pierzi tot ce ai construit pana acum, pentru ca ar fi nevoie de o analiza retrospectiva foarte rapida inainte de a trece mai departe.

Vei descoperi unde e hiba, o vei repara de urgenta si apoi vei schimba macazul din mers, recuperand astfel toti pasii parcursi inainte. Ba chiar, dupa un astfel de ragaz de gandire, ai putea face pasi mult mai mari inainte, descoperind ce bine ai reparat piedica ce te oprise din elan. Nu e un esec, e doar o gura de aer proaspat inainte de asaltul decisiv.

Rutina acestei zile te transforma intr-un mic robotel coplesit de problemele cotidiene. Nu-ti vezi capul de treburi marunte, dar de care nu poti scapa deocamdata. S-au adunat prea multe si trebuia, odata si-odata sa te ocupi si de ele, altfel s-ar fi creat un maldar de sarcini care la un moment dat ar fi devenit o povara.

Apleaca-te prioritar asupra lor, pentru ca, daca reusesti sa le termini azi, stergi de pe lista de restante o multime de puncte mici dintr-un foc si brusc ti se va parea ca esti mult mai liber.

Nu pune sare pe rana unui prieten care trece prin clipe dificile. Ai putea fi tentat sa-l critici, sa-l judeci, sa-i arunci in spate tot felul de acuze, or el numai de asta nu are nevoie. Incearca sa te pui in locul lui pentru o clipa, sa vezi ce simti, pentru ca e posibil ca el sa nu fie vinovat de situatia in care se afla.

Poate nu intelegi foarte bine prin ce trece, de aceea ar fi bine sa-i asculti mai atent punctul de vedere, ca sa descoperi cum a ajuns aici. Dupa ce vei afla ce i s-a intamplat, vei putea sa-i oferi sfaturi foarte bune pentru a depasi impasul, deci rolul tau poate fi mult mai bun ca prieten care ii ridica moralul decat ca prieten care… ii face morala!

Lasa-te ghidat intr-o directie noua de oameni care au experienta in acel domeniu. Nu orbecai de unul singur fara sa stii foarte clar ce ai de facut sau incotro mergi, ca sa nu pierzi timp si energie inutil, fara rezultate palpabile.

Altfel lucrezi sub directa conducere a unor persoane care se pricep, pentru ca aceasta poate fi chiar meseria lor: de profesori, de indrumatori, de consilieri care isi pun cunostintele in slujba ta. Deocamdata nu prea stii unde duce acest drum, dar merita sa ai incredere in instructiunile primite si sa le urmezi ca la carte.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com