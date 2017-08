HOROSCOP – Miercuri, 23 august. Ce ti-au pregatit astrele pentru astazi!

Se anunță o zi excelenta pentru luarea deciziilor inspirate. Sextilul Jupiter-Mercur favorizeaza dorinta de cunoastere si capacitatea de invatare. Zi buna si pe plan sentimental, plina de intelegere si armonie.

BERBEC –

Ceva in interiorul tau iti spune sa pui punct aici unei actiuni care nu mai da semne ca ar merge intr-o directie buna. Desi, de ochii lumii sau pentru a face placere altora, tu continui sa mai pedalezi fara tragere de inima, totusi interesul tau a scazut demult pentru ceea ce ai fi putut obtine la capat. Acum acest capat pare din ce in ce mai indepartat si mai neinteresant, nu mai crezi ca e in beneficiul propriu, si pentru ca nu mai esti la fel de motivat, o lasi mai moale. Ar fi bine sa tii cont de sfatul pe care intuitia ti-l da subtil, si sa te opresti inainte de a fi prea tarziu sa mai spui stop.

TAUR –

Permite-ti o zi in care sa te dedici unei calatorii in adancul fiintei tale. Citeste o carte, pleaca la drum spre o destinatie unde te asteapta ceva drag inimii tale, permite-ti cateva clipe de relaxare, si, astfel, psihicul tau se elibereaza de emotii nedorite. La finalul acestei incursiuni prin mintea si prin inima ta, descoperi lucruri pe care le credeai uitate sau ascunse mult prea adanc pentru a le mai scoate la iveala. Continua sa sondezi in ungherele secrete ale spiritului tau, pentru ca ai putea primi de acolo raspunsuri incredibile. Ceea ce tu credeai ca e intunecat si fragil, poate fi de fapt o flacara de idei si sentimente care te va indemna sa faci o schimbare majora de sens.

GEMENI –

Chiar daca nu esti pe deplin multumit de felul cum evolueaza anumite planuri, printr-o simpla schimbare a polaritatii gandurilor tale, lucrurile ar putea reveni foarte usor la normal. Incepe de azi sa-l inlocuiesti pe nu cu da, pe imposibil cu posibil, esecul cu succesul, supararea cu bucurie, si orizonturile se vor lumina ca prin farmec. Esti capabil de aceasta fantastica transformare a gandurilor tale, adu-ti aminte ce bine ai rezolvat unele aspecte in trecut doar pentru ca ai gandit pozitiv. Poti la fel si acum, deci ce schimbare trebuie sa faci? Il inlocuiesti pe nu cu da? Da! Deci vezi ca se poate!

RAC –

N-ai cum sa te simti bine intr-o atmosfera atat de sumbra ca cea in care nimeresti azi fara voia ta, ca atare, daca vrei sa salvezi ziua, trebuie sa iesi de urgenta din acel spatiu. Resimti incarcatura energetica negativa care planeaza peste tot in jurul tau, pentru ca, in preajma ta, s-au adunat numai oameni pesimisti, negativisti, care se plang de toate necazurile pamantului, or tu nu ai nicio legatura cu suferintele si grijile lor. Numai de tine depinde sa iesi de sub influenta lor nefasta, ca atare, daca nu ti-e pe plac ce vezi in jur, ajunge doar sa iesi afara. O gura de aer proaspat te va elibera de senzatia neplacuta!

LEU –

Vezi daca ai avut rabdare si ai asteptat momentul potrivit pentru toate? Acum culegi roadele asteptarii tale care suna mai mult decat promitator. A fost un drum lung si greu pana ai ajuns aici, asa e, dar ceea ce se vede deja e demn de toata lauda. Ai ajuns la momentul coacerii recoltei pentru care ai trudit intens mult timp inainte, si ai toate motivele de satisfactie. Mai asteapta un pic, nu mai e mult pana vei putea spune tuturor ce ai realizat, dar senzatia profunda de mandrie ti se citeste pe chip, incat toata lumea isi da seama ca ai ceva grozav de celebrat: sarbatoresti in sinea ta o mare victorie, mai ales ca a fost greu de atins.

FECIOARA –

Pleci la drum fara nicio tragere de inima, considerand totul o simpla obligatie de serviciu sau pentru a-i face altuia pe plac. Iti sacrifici timpul pentru a duce la indeplinire aceasta sarcina si tocmai pentru ca o faci doar pentru a scapa de o obligatie, faci totul fara nicio placere si te intorci acasa frant de oboseala. Dar macar esti multumit ca ai sters de pe lista de datorii una care necesita eforturi suplimentare din partea ta. Nu prea stii ce te asteapta pe parcursul calatoriei, dar te lasi complet pe mana celui care te conduce la destinatie.

BALANTA –

Nimic nu dureaza vesnic, deci nici relatiile in care esti implicat nu pot continua la fel toata viata, ca atare fii oricand deschis spre schimbari si din acest punct de vedere. Ca se mai schimba prietenii sau colegii, ca se mai schimba pana si partenerii, trebuie sa fii deschis spre nou, pentru ca relatiile respective au ajuns la un nivel care nu mai avea nimic bun de oferit li e mai bine sa se termine. Mergi mai departe cu recunostinta ca acei oameni au trecut prin viata ta pentru o vreme, dar nu te tine cu dintii de ei. In afara, poate, de familie, nimeni nu e legat de tine pentru totdeauna. Oamenii apar si dispar din calea ta: asa e viata!

SCORPION –

Iti asumi prea multe vini, desi nu esti vinovat de nimic, dar te simti impotmolit intr-o zona in care nu se mai schimba nimic si incep procesele de constiinta. Fii mai relaxat, chiar nu are rost sa cari atata balast inutil pe umerii tai, cand totul se va rezolva la timpul potrivit. Ai rabdare, priveste aceasta perioada de stagnare ca pe ceva absolut firesc in evolutia oricui, si nu te incrancena sa treci peste aceste hopuri cu orice pret. Nici nu-ti turna cenusa in cap ca ai fi responsabil de situatia actuala, dar nici nu insista sa rezolvi totul acum, pentru ca lucrurile vor reveni la normal foarte curand doar cu o atitudine mai lejera si mai pozitiva.

SAGETATOR –

Incetul cu incetul se face otetul, asa spune o vorba, ca atare marile tale vise se ridica la fel! Esti pe calea cea buna spre prosperitate si belsug, fii sigur de asta, dar ai rabdare! Nicio recolta nu se coace peste noapte. E nevoie de timp si de asteptare, crezand cu tarie ca la finalul acestui drum lung se afla roadele cele mai bune! Continua sa investesti tot ce ai mai bun in tine pentru a cladi acel edificiu la care visezi, dar cu garantia mentala ca ceea ce vei obtine la capat va fi chiar mai bun decat ai fi putut vreodata crede. Creativitatea ta cladeste succesul. deci pune-o la treaba, etapa dupa etapa.

CAPRICORN –

Prietenul la nevoie se cunoaste, toata lumea stie asta, si azi descoperi pe pielea ta cat de important e sa ai alaturi de tine pe cineva care tine cu tine neconditionat. Cele mai bune sfaturi le primesti de la un prieten. Cele mai sincere critici vin tot de la un prieten. Cele mai placute momente le petreci in compania unor amici, deci bucura-te ca ai la cine apela la nevoie pentru o incurajare, pentru un moment de relaxare, pentru un telefon la momentul oportun. Si tu le-ai fost lor alaturi altadata, si a venit momentul optim ca si ei sa-ti intoarca serviciile similare. Un sfat dat de tine candva primeste acum ceva asemanator in schimb, dar schimbul aceasta e cat se poate de sincer si de binevenit.

VARSATOR –

Nimic nu-ti convine din ceea ce auzi, de parca ti-ai agatat toate sperantele pe o anumita informatie care nu vine in forma mult dorita. E pacat sa pierzi o multime de alte vesti sau solutii bune doar pentru ca nu raspund asteptarilor tale de moment, deci lasa supararea la o parte si incearca sa te multumesti si cu putin, cu ceea ce primesti in schimb. Uneori solutiile cele mai bune pot aparea intr-un ambalaj care nu-ti place, la prima vedere, dar dupa ce vei depasi impresia initiala, ai putea descoperi ca merita de fapt atentie. Asa si azi: accepta ce primesti de la ceilalti, chiar daca spui ca nu e ceea ce ai nevoie.

PESTI –

Prezenta prietenilor are efecte miraculoase asupra psihicului tau, deoarece nu ai timp sa te gandesti la ale tale datorita veseliei si galagiei create de ei. Implica-te in buna dispozitie din jurul tau, pentru ca iti vei reincarca bateriile si nu te vei mai stresa cu problemele zilnice. Chiar ai nevoie de o zi ca de vacanta, de totala detasare, in care sa iti aduci aminte de lucrurile amuzante, frumoase, usoare ale vietii. Ce atata incrancenare, obsedat de tot felul de probleme? Arata ca reusesti sa te rupi de orice si sa te simti bine alaturi de cei care te invita la joaca sau la aventura.

