HOROSCOP – Miercuri, 22 noiembrie 2017

HOROSCOP Răspunsul pe care îl primesc gemenii nu îi ajută prea mult, pentru că pare a fi o soluție nepotrivită situației de față. În cazul nativilor din scorpion ceva nu iese așa cum au dorit și prima reacție a acestora este de a aluneca spre pesimism și depresie. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Schimbarea de directie pe care o decizi azi vine asa, din senin, fara sa-ti dai seama ce a generat acest nou sens pentru tine, dar il accepti cu incredere. E un eveniment cu conotatii karmice, de parca sensul in care pornesti acum e un fel de reeditare a unor momente din vieti anterioare in care ai mai facut acelasi lucru.

Vezi altceva interesant la orizont si iti dai seama ca nu vei ajunge acolo daca mergi pe acelasi drum ca inainte. Norocul tau e ca, avand legatura cu alte existente, ti se pare totul foarte familiar, de parca ai mai trecut pe aici. E un fel de deja vu, de aceea schimbarea se produce repede si usor.

HOROSCOP TAUR

Iubirea nu e un joc pasiv in care astepti sa fii descoperit, ci e nevoie si aici de spirit intreprinzator, sa iei taurul de coarne, sa vii cu propuneri prin care sa-i arati celui din fata ta ca esti dispus sa-ti asumi ceva serios. Vino cu idei, cu invitatii concrete, cu solutii la dilemele voastre comune si ai sa-l vezi si pe cel din fata ta ca se implica mai mult.

Daca tu doar te lasi rasfatat de gesturi tandre, lasand tot greul pe umerii jumatatii tale, acesta s-ar putea sa oboseasca la un moment dat, ca atare schimbati intre voi sefia relatiei. Acum unul e conducatorul, maine celalalt, si caruta voastra inainteaza bine!



HOROSCOP GEMENI

Raspunsul pe care il primesti nu te ajuta prea mult, pentru ca pare a fi o solutie nepotrivita situatiei de fata. Consideri ca nu este un raspuns corect in urma unei analize juste, deci trebuie sa lupti sa restabilesti ordinea in aceasta problema.

Incearca sa intelegi unde s-au strecurat informatii false si ce anume a determinat situatia de fata, deoarece la mijloc se afla o impresie formata gresit asupra unei probleme care sta cu totul altfel decat pare. Cu cat aprofundezi mai lucid situatia, cu atat sansele de a o readuce la normal cresc.

HOROSCOP RAC

Ceea ce creezi tu nu e inteles sau poate nici apreciat de toata lumea, dar, la urma urmei, nu trebuie sa faci totul dupa un sablon ca sa fii acceptat. Fii tu insuti, un original, daca asta simti, un strain daca nu te adaptezi, pentru ca atunci cand e vorba de produsul imaginatiei, nu exista un limbaj stas care se poate aplica la toata lumea.

Tu vezi cerul mov si merele albastre, ei si? Ai tot dreptul sa iti manifesti spiritul artistic asa cum iti dicteaza propria fantezie. Nu spune nimeni sa fii ca toata lumea, deci mergi pe calea ta, chiar daca, momentan, nu prea te aplauda nimeni. Intr-o zi vei fi inteles!

HOROSCOP LEU

Energia ta pur si simplu infloreste pe parca ceva o alimenteaza din umbra. Nimeni altcineva nu e responsabil de aceasta dispozitie excelenta, de acest elan creator, de cheful fantastic care te impinge de la spate decat propria ta minte.

Tu esti cel care spune vreau mai mult, pot mai mult, merit mai mult, si simti ca totul se mareste ca un aluat pus la dospit. Ideile tale cresc, bucuria ta se extinde, tot ce ai mai bun in tine se largeste sub ochii tai si esti de-a dreptul entuziasmat de semne.

Cu asemenea vant prielnic din spate, incearca sa tintesti spre lucruri cat mai importante, pentru ca vor evolua de minune!

HOROSCOP FECIOARA

E o placere sa te apleci asupra celor mici, pentru ca se stie ca tu ai o relatie cu totul speciala cu copiii. Azi ii vezi pe copii cat de avizi asculta povestile tale, cat de mult asteapta sa le vorbesti, deci deschide-ti sufletul si vorbeste-le pentru ca ai multe sa le impartasesti.

O activitate in stransa legatura cu copiii ti se pregateste de minune, pentru ca ii inspiri pe cei mici si ii ajuti sa se manifeste liberi. Ei vad in tine acel suflet inocent si pur pe care il ai si rezoneaza perfect cu tine. Ai putea fi un dascal ideal, pentru ca intelegi cel mai usor sufletul de copil. In fond si tu ai un suflet nevinovat de copil in adancul tau…

HOROSCOP BALANTA

Orice activitate intelectuala ti se potriveste de minune, pentru ca mintea iti merge brici si vii intotdeauna cu cele mai potrivite solutii. Ai raspuns la orice intrebare, rezolvare la orice problema si informatia potrivita pentru orice situatie, ca atare multa lume te va cauta acum pentru a te intreba cate-n luna si-n stele.

Poti excela in arta conversatiei sau in domenii in care cuvantul este primordial: presa, vanzari, invatamant, consultanta, pentru ca manevrezi perfect instrumentele cheie din aceste planuri: memorie buna, exprimare concisa, solutii eficiente.

HOROSCOP SCORPION

Ceva nu iese asa cum ai dorit si prima reactie este de a aluneca spre pesimism si depresie. Treci peste acest hop fara sa-l pui la suflet, pentru ca e un sacrificiu trecator prin care oricine trece din cand in cand.

Te vei simti mult mai eliberat dupa ce va trece totul, chiar daca pe moment ai tendinta de a spune ca ai ghinion, ca cele mai rele lucruri ti se intampla doar tie. Nu-i adevarat, mai sunt si altii in aceeasi situatie, dar numai tu esti atat de depresiv incat te cramponezi de acel moment nefericit.

HOROSCOP SAGETATOR

O zi de liniste totala nu ti-ar strica, daca ti-o poti permite, ca atare ofera-ti cateva clipe de relaxare, de meditatie, de somn sau de lectura, pentru orice activitate prin care te poti rupe un pic de iuresul de evenimente de peste zi. Acest moment de refugiu intim se va dovedi a fi esential, portia ta de izolare, oaza ta de liniste.

Daca nu ai avea parte de asemenea momente doar pentru sufletul tau, ai ramane stresat si ti-ai elibera nervii pe cei dragi din casa. Daca acestia te inteleg, iti vor respecta cele cateva minute in care sa fii lasat in pace.

HOROSCOP CAPRICORN

Daca un drum s-a blocat, nu sta pe loc plangandu-ti de mila, ci aduna-te imediat pentru a schimba macazul din mers. Ai un plan de rezerva la tine care se potriveste perfect situatiei de fata, ca atare poti oricand transforma un esec intr-o noua provocare si un capat de drum intr-un nou inceput.

Nu conteaza ca totul se destrama pe moment sub ochii tai, ci cel mai important e faptul ca ai o alternativa de care trebuie sa profiti imediat, fara sa mai lasi timpul sa treaca fara rost. Cu cat e mai rapida reactia, cu atat creste si sansa de a recupera totul!

HOROSCOP VARSATOR

Te simti bine intr-un mediu in care lumea are multe de oferit si o face cu generozitate maxima, fara a astepta nimic in schimb. Te simti liber si fericit printre acestia, care dau neconditionat si prietenie, si gesturi de afectiune, si daruri minunate!

Priveste-i si gandeste-te de ce sunt ei atat de darnici in semne de prietenie si de iubire? E pentru ca si ei au primit multe de la viata si aceasta e forma de recunostinta la care au apelat pentru a oferi inapoi ceea ce ei au primit din belsug.

Mai rar asemenea gesturi de altruism si devotament, din care ai si tu multe de invatat, mai ales ca te gandesti daca tu ai fi in stare de aceleasi gesturi altruiste. Probabil ca nu, dar inveti de la ei cum se face!



HOROSCOP PESTI

Tot stai si analizezi la rece o situatie din care simti ca ai avut de suferit, dar nu mai are rost sa tot duci dupa tine procesele de constiinta. Momentul ar fi mai bun pentru iertare si uitare, inchizand acel capitol pentru totdeauna, dar inima ta face ce face si iar isi aduce aminte de ceea ce ai patimit candva.

Fa acest efort sa treci peste toate fara resentimente, deci incearca sa te debarasezi de emotiile negative. Ce a fost a fost, profita de sansa de a ierta pentru ca iertarea se va dovedi a fi eliberatoare in situatia de fata. A sta sa tot invarti pe toate partile acelasi punct critic nu e deloc benefic linistirii tale interioare, ci te chinui singur fara rost. Uita, gata!



