HOROSCOP – Miercuri, 20 februarie 2019

HOROSCOP Capricornii au parte de liniste dupa o lunga periada agitata. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Stai, acumuleaza, invata si va veni si clipa cand tot ce ai acumulat in bagajul tau de cunostinte isi va arata si efectele. Va fi un mare salt inainte, dar e bine sa nu te hazardezi inca, nu pana ce nu atingi nivelul maxim de intelepciune de care e nevoie in situatia de fata. Tu dai dovada de o rabdare de invidiat: stai ce stai, dar si cand vei da drumul la motor, totul va tasni ca din pusca. Tu esti adeptul asteptarii momentului potrivit, cand tot ce ai acumulat isi va arata valoarea. A te implica deja intr-o actiune, fara sa detii toate mijloacele necesare, ar fi risipa de resurse, deci mai stai! Asteapta momentul potrivit!

HOROSCOP TAUR

Faci parte dintr-un colectiv un pic dezlanat, in care nu exista o organizare foarte precisa si toata lumea face ce vrea. Aceasta libertate aparenta de miscare si de gandire este, in final, benefica, pentru ca ofera tuturor celor prezenti spatiul si timpul necesar pentru a gandi in voie. E un fel de brain storming, in care toti isi dau cu parerea in libertate deplina. Va veni si momentul cand toate aceste idei disparate vor incepe sa se lege si sa se indrepte spre o solutie eficienta, ca atare alatura-te si tu acestui colectiv si lasa imaginatia sa zboare. Nu ati ajuns inca la capat, sunteti inca dusi de curent, dar important e ca sunteti toti dusi de acelasi curent!

HOROSCOP GEMENI

Nu ti s-a implinit un vis si, in loc sa schimbi macazul din mers si sa cauti alta tinta, stai si-ti lingi ranile, dezamagit. Nu aceasta e atitudinea potrivita in cazul unui esec de moment, pentru ca ai de invatat ceva din asta. Edison spunea ca miile de teste prin care a trecut inainte de a inventa becul nu au fost esecuri, ci lectii acumulate pana la solutia optima. Asa si tu: nu-ti iese din prima sau din a doua, nu-i nimic: sigur iti va iesi intr-un final, ca atare nu suferi pentru ca azi o usa e blocata. Mai bate si maine inca odata aici pana se va deschide!

HOROSCOP RAC

Detii energia necesara chiar si pentru a te vindeca singur, totul e sa-ti privesti corpul cu o atitudine pozitiva si autoritara. Cauta ceea ce nu-ti prieste si scoate din meniu toate aspectele defavorabile, dar fa-o cu severitate si, daca tot ai luat o decizie atat de drastica, tine-te de ea. Daca nu respecti decizia luata, care poate avea efecte fantastice asupra organismului tau, practic incetinesti procesul vindecarii. Ai un exemplu demn de urmat in fata si, daca acesta si-a recapatat sanatatea folosind aceasta reteta, merita sa o urmezi si tu intocmai, fara sa te abati de la reguli, chiar daca pot fi dure.

HOROSCOP LEU

Fii exigent cand descoperi ceva ce se abate de la lege sau morala, pentru ca, daca tot treci cu vederea iar si iar, ceea ce acum e o eroare, maine ar putea deveni o regula fireasca. Privesti ceva strigator la cer si nu poti tolera situatia, de aceea trebuie sa te ridici impotriva acestor nereguli, dar nu e de ajuns doar sa strigi sau sa te certi, ci sa faci cunoscuta aceasta abatere. Fa public ceea ce auzi acum, spune cu voce tare, fa petitii publice sau reclamatii, ca sa nu castige cineva care umbla cu cioara vopsita. Indiferent ce descoperi, e ceva impotriva adevarului si trebuie sa iei atitudine cu curaj. Nu astepta sa se ridice altii in locul tau!

HOROSCOP FECIOARA

Esti captiv in propriile tale frici care nu te lasa sa te manifesti asa cum ar trebui. Fiindu-ti permanent teama de ce o sa spuna ceilalti daca-ti exprimi punctul de vedere mai liber, nu faci altceva decat sa te retragi in umbra si sa lasi pe altii sa te depaseasca. Lasa temerile inutile deoparte, elibereaza-te de indoiala si de tendinta de a te auto-critica de parca ai fi cel mai mare dusman al tau. Lasa in urma tot ce te tine pe loc si fa un pas in fata, ca sa arati ce poti. Chiar daca nu esti perfectiunea intruchipata, meriti sa atragi atentia asupra ta pentru ca sigur ai tu un as in maneca.

HOROSCOP BALANTA

Te simti blocat intr-un punct mort din care nimic nu se mai misca si esti gata sa renunti, coplesit de pesimism. Aduna-ti fortele si indreapta-ti privirea si spre cer, pentru ca de acolo va veni si solutia adecvata. Totul e sa crezi cu tarie ca vrei acel ajutor, sa il lasi sa se manifeste in viata ta si, daca vine sub alta forma decat cea pe care ai fi dorit-o tu sau nu coincide cu propriile tale principii, s-o accepti totusi. Nu intotdeauna solutia divina e aceeasi cu cea umana, deci nu te impotrivi, pentru ca sigur e varianta optima pentru tine in acel moment. Nu te astepta ca un vis implinit sa arate neaparat asa cum ti l-ai imaginat tu.

HOROSCOP SCORPION

Ar fi bine sa te asezi doar pe tine azi in prim plan si sa te ocupi mai mult de tine. Ai si tu nevoie de ocrotire, de ingrijire, de infrumusetare, de aceea orice activitate in care acorzi prioritate corpului sau sufletului tau este binevenita. Ca mergi la un concert sau citesti o carte, ca te duci la coafor sau la sala de sport, efectele acestor daruri pe care singur ti le oferi cu ingaduinta se vor vedea imediat si se vor traduce prin buna dispozitie, calm, tonus ridicat si o stare de confort general de care rareori ai parte. Lasa pe oricine altcineva la o parte si adu-ti aminte de propriile tale nevoi si dorinte.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu privi piedicile care tot apar in cale ca si cum ar fi afronturi personale, pentru ca nu sunt altceva decat probe de incercare din care mai inveti cate ceva. Daca toate ar merge ca unse, cum ai afla atatea lucruri despre tine insuti (ce poti face, ce nu poti face), despre viata, despre ceilalti? Ca atare trateaza toate aceste greutati ca pe o sansa benefica maturizarii tale. Privind inapoi, iti vei da seama ca cele mai bune lucruri in viata le-ai invatat din astfel de situatii mai dificile, si nu atunci cand le-ai primit pe toate usor. Deci lupta cu incredere in tine!

HOROSCOP CAPRICORN

O binemeritata liniste se aseaza peste planurile tale, redescoperind calmul, echilibrul, armonia cu ceilalti sau cu tine insuti. E un semn ca s-au reasezat toate pe un fagas normal, stabil si bun, ce iti inspira din nou incredere si securitate. Primul plan vizat pare sa fie cel financiar, unde simti ca s-au mai ridicat niste piedici, s-au mai redresat unele puncte fragile, deci daca banul e pe teren sigur, parca si psihicul tau se mai linisteste. Cauta in jurul tau acea zona de echilibru care iti inspira, finalmente, o stare de bine si de confort si mentine-o cat mai mult.

HOROSCOP VARSATOR

Lumea nu te intelege deci sa nu te mire ca auzi in jurul tau si judecati nemeritate sau incorecte la adresa ta. E pentru ca tu esti cu cativa pasi inaintea multora iar ei nu pot accepta viziunea ta moderna, avangardista originala. Mergi pe calea ta, nu te lasa nici oprit din drum si nici tras inapoi de cei cu pareri conservatoare. Intr-o zi iti vor da dreptate si vor gandi ca tine, dar tu deja vei fi atins un nivel net superior lor. Tu trebuie sa ai rabdare cu cei demodati, invechiti sau fricosi sa mai incerce si altceva, pentru ca tu esti liber sa urci pana unde vrei, dar cat mai sus!

HOROSCOP PESTI

Visezi frumos, dar cum sa nu te lasi furat de vise cand inima ta e atat de fericita si de entuziasmata in fata iubirii. Cineva iti face promisiuni superbe si crezi in ele cu tarie. O discutie cu partenerul de suflet ar avea conotatii cu totul speciale azi, de parca v-ati lua angajamente solide si credibile unul fata de altul. Va declarati iubirea vesnica sau luati decizii de destin impreuna. Semnalele reciproce de iubire sunt la cote maxime si e o placere sa fiti tot timpul alaturi, aducandu-va amandoi contributia la planurile mari si frumoase de viitor.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com