HOROSCOP – Miercuri, 19 septembrie 2018

HOROSCOP Leii sunt preocupati de sanatate, in timp ce in viata Capricornilor apare o persoana importanta pentru viitor. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru astazi.

HOROSCOP BERBEC

Meriti ce e mai bun, ca atare stabileste-ti chiar azi noi si mari scopuri! Tu esti un spirit intreprinzator care nu poate sta locului. Esti constient ca dorintele pe care ti le-ai pus deja depind numai de eforturile tale, ca atare nu numai ca-ti doresti ceva anume, dar pui deja si umarul la aceasta viitoare constructie. Pui inca o caramida la temelie, un gand, o idee, ceva care sa stea la baza reusitei tale de acum incolo si esti foarte entuziasmat de ceea ce te asteapta. Parca nici nu mai poti astepta cateva zile pana cand vei putea continua edificiul promitator.

HOROSCOP TAUR

Lucrurile se mai schimba de la o zi la alta, ca atare, daca nu demult ai pornit pe o cale noua, azi s-ar putea ivi deja o alta schimbare de directie, care te ia un pic prin surprindere. Incepi sa te indoiesti de deciziile luate in trecut si te intrebi daca nu cumva ai pierdut timp inutil cu experimentele anterioare. Nu e deloc o pierdere de timp sau de resurse, ci din toate ai mai invatat cate ceva. Tot ce ai facut inainte, chiar daca azi se schimba din nou, e experienta acumulata, e antrenament, e cautarea adevaratului sens care ti se potriveste, deci priveste cu bucurie tot ce ai incercat inainte, chiar daca nu a dus prea departe.

HOROSCOP GEMENI

Uita-te cum e afara! Efectele soarelui si cerului senin vor fi miraculoase, iar in cazul tau e vorba de sanatate si miscare. Fa-ti timp pentru o mai scurta sau mai lunga plimbare, sau, daca esti genul activ, fa sport, iesi oriunde te cheama inima pentru o zi plina de actiune si veselie. Copiii te vor trage afara, deci nu te gandi ca vei sta in fata televizorului, ci trebuie sa-ti faci timp pentru o iesire. Va fi mai buna decat ai putea crede, deci nu fi comod: afara toata lumea!

HOROSCOP RAC

Nu te mai crampona de orice superstitie, spunand ca anunta cine stie ce dezastre, pentru ca exagerezi cu temerile tale. Vezi inamici la tot pasul, ti se pare ca orice cuvant ascunde o intentie negativa, ca pe oriunde ai lua-o si orice ai face, tot rau va iesi, dar nu e altceva decat o atitudine negativista pe care o dezvolti pana la extrem. Renunta la aceasta atitudine permanent critica, permanent negativa, ca si cum totul ar fi groaznic in jurul tau, pentru ca ce emiti, asta atragi. Emiti frica, griji, pericole si probleme, acestea se reflecta inapoi catre tine cu putere si mai mare. Incepe sa vezi in jurul tau si detaliile frumoase: ca soarele straluceste, ca cineva zambeste, ca si primesti ceva, nu doar dai etc.

HOROSCOP LEU

Ceea ce te preocupa acum cel mai mult e sanatatea ta fizica. E momentul sa iei decizii care suna inaltator si care te entuziasmeaza la maximum, si iti iei angajamentul sa te apuci de un sport, sa-ti iei abonament la sala, sa te tii de un regim care ar face bine organismului tau. Nu numai ca faci promisiuni marete, dar te si inarmezi cu o imensa vointa. Spune-ti cu fermitate pot si ai sa vezi ca promisiunea facuta acum are toate sansele sa dea roade! Tine-te de decizia pe care o iei astazi, stabileste-ti un program foarte strict prin care sa ajungi acolo unde visezi si nu te abate! Chiar poti!

HOROSCOP FECIOARA

Numai de tine depinde sa pui capat unei stari interioare care stii bine ca nu-ti face bine. A sta in continuare captiv intr-o zona in care esti macinat de regrete, de resentimente, de emotii negative generate de vechi insuccese nu e spre binele tau, ca atare incepe de astazi sa-ti schimbi polaritatea gandurilor. Ai nevoie de relaxare, de detasare, de o stare de confort, si nu o vei gasi daca te impovarezi de toate aceste ganduri grele si negre. Permite-ti cateva clipe de meditatie, de rugaciune, de dialog cu tine cel adevarat, si ai sa-ti recapeti mult mai usor pacea dupa care tanjesti. A te raporta mereu la ce nu-ti convine in jurul tau nu e calea spre fericire! Relaxeaza-te!

HOROSCOP BALANTA

Stai de ceva vreme cu o anumita declaratie pe buze si tot nu ai curajul sa o exprimi liber. Ti-e putin frica de impactul cuvintelor tale, si preferi sa taci, deocamdata, asteptand momentul potrivit pentru a-ti exprima public opinia. E ca si cum ar trebui sa spui ultimul cuvant intr-o situatie si inca nu esti suficient de bine pregatit. Poate a venit vremea sa spui un da sau un nu la o intrebare capitala: daca accepti sau nu un job, daca refuzi sau nu o oferta… Sau poate trebuie sa spui adio unui loc sau unei persoane, si tot tragi de timp, cu speranta ca se mai schimba ceva. Ei bine, a venit vremea sa deschizi gura si sa spui ce ai ales: va fi ca o eliberare!

HOROSCOP SCORPION

Primul lucru caruia trebuie sa acorzi azi atentie e acel blocaj care te tine pe loc de la o vreme. Esti sfatuit sa te eliberezi de ceea ce nu te lasa, de la o vreme, sa evoluezi, sa te dezvolti, sa treci la etapa urmatoare, pentru ca duci dupa tine un balast inutil care nu-si mai are rostul. Lupta cu propriile tale limite si oprelisti, pentru ca cel mai mare dusman nu e afara, ci chiar in interiorul tau. Deschide-te spre nou cu incredere, fara teama de trecut, pentru ca acesta e un capitol demult incheiat si acolo ar trebui sa ramana. Lasa-te putin in voia sortii si vezi ce aduce, fara sa controlezi totul.

HOROSCOP SAGETATOR

Cu calm, dibacie si dexteritate, esti capabil de o multime de lucruri, deci nu sta degeaba, ci pune mana serios pe unelte si incepe sa te folosesti de spiritul intreprinzator cu care esti inzestrat. Iti poate veni azi o idee atat de grozava, incat ar merita sa i te dedici ei in totalitate pe parcursul urmatoarelor luni, pentru ca poate aduce si mari satisfactii, si un profund sentiment de implinire interioara, dar, cel mai mult, o senzatie de liniste, de asezare a lucrurilor pe un fagas mai sigur. Cheia tuturor lucrurilor este cumpatarea, simtul masurii, deci fa totul in limite normale: la timpul potrivit, in modul potrivit.

HOROSCOP CAPRICORN

Persoana care iti apare astazi in cale ar putea avea un rol major in viata ta de acum inainte. Te poate completa intr-un mod in care nici nu stiai ca ai avea nevoie, deci priveste-l ca pe jumatatea care completeaza intregul. Ca poate fi un potential partener de viata sau de afaceri, un prieten foarte bun sau sufletul tau pereche cu care vei trece printr-o multime de lectii, asculta cu atentie ce are de transmis, pentru ca adeseori iti vei extrage energia pozitiva din indrumarile sale. El poate deveni motorul tau principal de propulsie!

HOROSCOP VARSATOR

Talentul tau in domeniul comunicarii este recunoscut si apreciat de toata lumea. Nimeni nu te intrece in discutii si te implici cu aplomb in conversatii. Oamenii cu care ai ocazia de a te intalni azi te vor inconjura cu multa simpatie si cu interes total pentru ceea ce ai de spus, pentru ca tu chiar excelezi cand vine vorba de discutii. Spune ce ai de spus, pentru ca multe din informatiile pe care le transmiti – chiar daca nu e momentul celor mai profunde conversatii – vor fi utile altora. Ca e o idee stralucita transmisa la momentul cel mai potrivit sau o veste buna pe care abia acum o transmiti lumii, vezi reactii deosebite le cei care te asculta. Prin ceea ce zici, arati cat de mult iti pasa de ceilalti!

HOROSCOP PESTI

Esti pe drumul cel bun spre visele tale cele mai frumoase. Simte-te protejat, pentru ca te afli sub o aripa ocrotitoare, iar siguranta e cel mai important aspect. Lasa fricile, stresul, grijile in urma, inchide usa dupa tine si porneste spre ceva nou cu optimism. Esti pe teren stabil, solid, consistent, nici urma de fragilitate in tot ce te asteapta, ca atare si atitudinea ta trebuie sa fie ferma, convins ca totul se va aranja exact asa cum vrei.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com