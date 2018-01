HOROSCOP – Miercuri, 17 ianuarie 2018

HOROSCOP Racii au mai multe planuri pentru perioada următoare, dar nu se pot concentra asupra tuturor în același timp. Nativii din fecioară nu trebuie să privească la cei din jur care nu-și vad capul de treburi și griji și le spun mereu cât sunt nefericiți. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Te cam joci cu banii de care dispui, furat ba de o tentatie, ba de un capriciu de moment. Daca nu te opresti la timp, iti vei dezechilibra bugetul intr-un moment in care nu prea se intrevad solutii de a-l intari.

Esti probabil influentat de cineva din anturaj care o duce mult mai bine decat tine din punct de vedere financiar si cand vezi ca el cheltuieste in nestire, esti tentat sa faci la fel. Or, tu nu esti pe acelasi nivel financiar cu el iar risipa va lasa urme. Tine-ti in frau cheltuielile, nu e momentul cel mai potrivit pentru abuzuri!



HOROSCOP TAUR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu esti in apele tale, dar nu pentru ca ai avea tu vreo problema concreta, ci pentru ca esti puternic influentat de necazurile altei persoane. Pui suflet in problemele sale de parca ar fi ale tale, pentru ca trece prin momente dificile si ai vrea sa gasesti o solutie pentru a i le rezolva.

Singur va depasi impasul, nu prelua pe umerii tai griji care nu iti apartin. Ajunge doar suportul moral, ca sa stie ca este cineva alaturi, dar nu insista sa duci tu tot greul in locul sau! El nu ar face la fel pentru tine.



HOROSCOP GEMENI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Primesti un stimulent mai mult decat binevenit intr-un moment in care erai gata sa abandonezi un plan care nu te multumea prea tare. Cineva este alaturi de tine si iti spune ca se poate, ca e un proiect cu sorti de izbanda, iar sustinerea sa iti face bine.

Uneori ai nevoie de astfel de cuvinte de suport care sa te imbarbateze pentru ca slabiciunile din tine devin mai puternice decat vointa. Dar acum, iata, capeti iar curaj si energie si mergi mai departe depasind cu brio impasul ce te tinuse pe loc.



HOROSCOP RAC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai mai multe planuri pentru perioada urmatoare, dar nu te poti concentra asupra ambelor in acelasi timp. Fa distinctie clara intre marile tale proiecte si nu te apuca de doua in acelasi timp, pentru ca stii cum se spune: nu fugi dupa doi iepuri ca nu prinzi niciunul!

Greu va fi sa te decizi asupra unei singure directii, dar cand vei vedea ce bine inainteaza lucrurile chiar dupa primii pasi, vei avea garantia ca ai facut alegerea cea buna. Nu renunta la planul de rezerva, pentru ca, dupa ce-l vei incheia pe primul, te vei putea ocupa si de celalalt! Dar nu deodata!



HOROSCOP LEU – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Te-ai opus mai demult unei schimbari de directie si credeai ca, daca a trecut momentul, nu vei mai fi pus in aceeasi situatie, dar te-ai inselat. Dupa o vreme, revii in acelasi punct in care esti nevoit sa iei o decizie: vrei sau nu sa pornesti pe aceasta cale?

Pentru ca ti-e putin frica de sensuri complet noi si necunoscute, esti tentat sa spui nu si de data aceasta, dar e totusi o schimbare obligatorie care tot se va produce mai devreme sau mai tarziu. Mai bine o accepti acum, nu mai tergiversa lucrurile, pentru ca oricum vei ajunge aici odata. De unele schimbari nu poti fugi!



Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anul

HOROSCOP FECIOARA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu privi la cei din jur care nu-si vad capul de treburi si griji si-ti spun mereu cat sunt nefericiti. Tu nu esti asa, deci nu te raporta la necazurile lor, la stresul vietii lor cotidiene. Totul este bine in lumea ta si aceasta atitudine deschisa, tonica, optimista te va ajuta sa treci peste toate cu succes.

In timp ce altii se lupta in continuare cu piedicile pe care singuri si le pun din cauza gandirii negative, tu vei fi cu un pas inainte si cu un cap deasupra privind detasat la ei. Pastreaza aceasta atitudine: e reteta succesului!



HOROSCOP BALANTA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Starea ta psihica nu e tocmai buna, esti influentat de cineva trist din anturaj care te acapareaza cu probleme sale. Pentru ca te regasesti, cumva, in framantarile sale actuale, aluneci incet spre aceeasi zona emotionala negativa: depresie, teama, nemultumire, tristete.

Daca starea ta e direct legata de povestile lacrimogene ale celui din fata ta, prefa-te ca nu le auzi sau macar nu mai incerca sa te pui mereu in pielea lui. Fiecare e cu norocul sau, la urma urmei, deci lupta cu aceste stari care nu te caracterizeaza. Nu cauta nod in papura cu orice pret, pentru ca vei gasi!



HOROSCOP SCORPION – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Iubirea e sursa ta de emotii maxime, dar e greu de spus daca e vorba de bucurie sau de tristete, de parca ai parte de ambele fete ale monedei din acelasi loc. Persoana iubita te face si cel mai fericit, dar si cel mai nesigur, pentru ca astepti ceva de la ea si nu mai vine.

O vorba anume, un raspuns necesar, o decizie capitala, dar ea tace si te tine ca pe jar in asteptare. Ar fi bine sa-ti iei inima in dinti si sa declansezi tu o discutie sincera, cu cartile pe masa, pentru ca starea aceasta incerta te doboara! Intreaba pe sleau si accepta raspunsul oricare ar fi.



HOROSCOP SAGETATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Mare atentie la viata de cuplu, pentru ca se infiltreaza o mica minciuna intre parteneri. Iubirea declarata azi contine un neadevar care, intr-o zi, isi va arata adevarata fata si poate lasa urme neplacute in inima unuia din voi.

Fii sincer, oricare ar fi sentimentele tale, si nu apela la vorbe dulci, amagitoare, daca nu crezi in ele, si nici nu pica in plasa celui care iti promite azi luna de pe cer, pentru ca nimeni nu se va tine de cuvant. Priveste iubirea rational, nu prin prisma emotiilor, care pot fi usor pacalite de armele de seductie false.

HOROSCOP CAPRICORN – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Efortul colectiv la care ti-ai adus si tu contributia a ajuns intr-un punct din care deja se intrevede succesul! Nu uita ca nu ai fi ajuns aici fara cei din jurul tau, ca atare cel mai motivant lucru e sa va apreciati deschis unii pe altii, sa va recunoasteti fiecare rolul in acest demers care, iata, se apropie de nivelul sperat de toata lumea.

Si tu esti apreciat pentru ceea ce ai realizat alaturi de ceilalti, ca atare nu uita sa fii si tu amabil, generos in cuvinte de lauda, pentru ca ele sunt recompensa care va incanta pe toti in parte si va imping mai departe.



HOROSCOP VARSATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Felul in care ii exercita unii autoritatea asupra ta lasa urme neplacute si iti strica tot cheful de a mai face ceva. El nu stie sa se impuna decat prin ton agresiv, prin forta, printr-o violenta pe care nu o poti tolera, dar chiar daca vei incerca sa iti spui parerea despre comportamentul sau nepotrivit, nu vei scapa fara un atac la persoana.

Daca aceasta energie din belsug ar fi canalizata in mod constructiv, s-ar ajunge la rezultate excelente, dar ce pacat ca se iroseste pe certuri, conflicte, incapatanari inutile.



HOROSCOP PESTI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu insista sa duci mai departe un plan daca vezi ca toate eforturile tale sunt zadarnice. E bine sa iei o pauza, sa te detasezi de toate si sa nu te mai gandesti la acel proiect ce s-a impotmolit. E semn ca ai consuma inutil timp si energie, fara a ajunge la ce ti-ai propus, ca atare uita de el pentru o vreme.

Dupa o perioada de ragaz, s-ar putea sa vezi lucrurile cu totul altfel si sa inceapa sa apara si solutiile, dar acum nimic nu se mai misca. Profita de pauza pentru a te relaxa si a te gandi la altceva; abandoneaza acest plan, dar nu complet, ci doar pentru o perioada! Il vei continua altadata.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com