HOROSCOP – Miercuri, 16 mai 2018

HOROSCOP Taurii au de rezolvat niste sarcini de maxima responsabilitate, iar asta ii ajuta sa creasca in ochii sefilor. Fecioarele ar trebui sa fie mai spontane si rapide in reactii, fara vreun ragaz in gandire.

HOROSCOP BERBEC

Ai nevoie de liniste, de o activitate banala care sa nu te solicite prea mult, pentru ca ai acumulat mult stres in ultima perioada si se vede! Cauta sa te retragi o zi din iuresul evenimentelor in care erai cuprins, pentru ca aceasta detasare se va dovedi a fi extrem de importanta pentru a face ordine in ganduri, in sentimente, in emotii.

Dupa ce te vei mai linisti, vei vedea altfel lucrurile si vei gasi mult mai usor cai de iesire din impas, ca atare permite-ti aceasta clipa de odihna a sufletului si a mintii.

HOROSCOP TAUR

Trebuie sa pleci la drum pentru a rezolva niste sarcini de serviciu pe care ti le asumi cu maxima responsabilitate. Nu te intorci acasa fara treaba rezolvata, pentru ca stii ca de felul in care iti indeplinesti misiunea depind si aprecierile sefilor. Nu ai vrea sa generezi critici, de aceea faci tot posibilul sa rezolvi totul pe parcursul deplasarii.

Nu este exclus ca, pe parcursul acestui drum, sa apara si sansa unei schimbari de directie in plan profesional si te intorci la serviciu cu o decizie majora deja luata.

HOROSCOP GEMENI

La incarcatura de energie care planeaza in aer, ar trebui sa te ocupi azi de cele mai complicate sau indraznete proiecte pentru ca acum e momentul cel mai bun ca sa le dai startul.

Esti bine motivat, determinarea e la cote maxime, ai si un bagaj de energie fizica supra dimensionat, deci astepti doar scanteia care sa te trimita in lupta. Aceasta vine de la un colaborator care te stimuleaza atat de bine cu povestirile sale motivationale, incat abia astepti sa-i dai drumul. Rezultatele vor aparea foarte repede daca nu reduci ritmul acesta alert cu care ai pornit totul, deci hai, la drum, cu incredere deplina in succesul final!

HOROSCOP RAC

Daca intuitia iti spune ca cineva din grupul in care te afli are ceva de ascuns, ar fi bine sa-l descoperi inainte de a te induce in eroare! Fii foarte exigent atunci cand accepti sfaturi de la cei din jurul tau, pentru ca s-ar putea sa asculti niste informatii gresite, poate chiar rau intentionate, transmise de un fals prieten. Urmareste ceva si primul pas e sa te trimita pe o pista gresita prin datele pe care ti le pune la dispozitie.

Daca lucrezi intr-un anturaj mai numeros, ia in serios doar acele informatii care se confirma din mai multe surse, semn ca sunt verificate si acceptate de mai multa lume.

HOROSCOP LEU

Dupa ce ai tergiversat la nesfarsit o situatie pentru ca nu stiai ce e de facut, dintr-o data aceeasi situatie parca intra pe repede inainte. Esti prins intr-un ritm infernal de evolutie, de parca toate se petrec concomitent si tu singur trebuie sa le gestionezi pe toate cu atentie. Culmea e ca iti place viteza aceasta, pentru ca nu-ti convin proiectele care treneaza luni de zile, ca atare o solutie atat de brusca precum cea de azi nu face decat sa te bucure.

E excelent sa descoperi ce bine se aseaza, dintr-o lovitura, mai multe aspecte in acelasi timp. Ti se citeste pe chip starea de bine.

HOROSCOP FECIOARA

Nu esti lasat sa analizezi in liniste o situatie care se desfasoara intr-un ritm infernal care te irita. Esti obligat sa iei decizii rapide, sa gasesti solutii imediate, or tu ai avea nevoie de putina detasare ca sa fii sigur ca nu ai scapat nimic din vedere. Nu dai randament daca esti presat de termene limita sau de sefi care cer totul gata ieri, daca s-ar putea, dar trebuie sa te organizezi si sa faci putina ordine in minte ca sa faci alegerea optima.

Nu ai incotro, trebuie sa fii spontan si rapid in reactii, fara sa iei vreun ragaz de gandire.

Citeste si:

HOROSCOP BALANTA

Bucura-te de linistea care s-a lasat in casa ta pentru a sta de vorba pe indelete si a pune tara la cale in familie. Chiar daca ai putea spune ca e o zi dedicata rutinei, de-a dreptul plictisitoare pentru un amator de provocari, asa ca tine, vei descoperi cat de multe lucruri se pot face cand nimic urgent sau stresant nu te preseaza de la spate.

Ocupa-te de acele lucruri care stateau pe loc de la o vreme, pentru ca aveti cu totii starea necesara de a le analiza la bani marunti si a descoperi eventualele nereguli. Nu grabi cu nimic lucrurile, multumeste-te cu monotonia!

HOROSCOP SCORPION

Se aud vesti bune care aduna lumea in jurul unui punct de atractie de care poate beneficia fiecare in parte intr-un anumit fel. Si tu ai avut un rol la acest succes care merita celebrat cu atata bucurie, poate chiar si cu un iz festiv, pentru ca toata lumea a participat cu ceva la atingerea acestui scop. Se simte o atmosfera de petrecere in jurul tau si te bucuri din toata inima pentru succesul ce sta la baza acestui moment placut, iar aerul acesta amuzant, relaxant, optimist apropie si mai mult oamenii si strange si mai puternic relatiile cu cei din jur, de parca ati devenit o mare familie.

HOROSCOP SAGETATOR O relatie in care esti foarte implicat, indiferent de planul in care se dezvolta, trece printr-un moment sensibil in care ar fi nevoie de toleranta si rabdare. Inainte de a lua o decizie cu privire la directia spre care trebuie sa pornesti, e bine sa arunci o privire inapoi, la tot ce ati cladit impreuna pana in acest punct, ca sa-ti dai seama ce merita dus mai departe si ce trebuie modificat.

Un conflict profesional mai vechi, o neintelegere intre prieteni, o cearta intre soti pot fi echilibrate cu succes acum daca reevaluezi totul cu sinceritate si dorinta de schimbare in bine. Nu abandona: doar repara!

HOROSCOP CAPRICORN

Pui multa pasiune intr-o noua perspectiva profesionala care se deschide in calea ta. E atat de atractiva, de incitanta, de tentanta, incat nu poti sta locului pana nu parcurgi cateva etape dintr-un foc, la primul impuls. Totusi, linisteste-te un pic, stii ca esti o fire cam impulsiva si te aprinzi repede, iar situatia de fata, chiar daca e promitatoare si interesanta, s-ar putea sa necesite o evolutie mai lenta si mai atent administrata.

E un progres, cu siguranta, deja simti ca ai urcat un pic mai sus in planurile tale, dar totusi incearca sa-ti stabilesti o strategie pe termen lung, etapa cu etapa, fara atata graba, ca nu cumva sa fie totul un foc ce arde repede.

HOROSCOP VARSATOR

Vestea pe care o primesti azi te pune pe ganduri si te dezarmeaza, pentru ca suna cu totul altfel decat te asteptai. Pe moment, ai tendinta de a aluneca spre depresie si tristete, dar dupa un scurt ragaz in care treci in revista cele auzite, iti readuni fortele si pornesti pe o alta cale.

E mai bine sa renunti acum la un plan care se dovedeste a fi nerentabil, care nu duce nicaieri, pentru ca sigur ai tu si un plan de rezerva in maneca. Pune-l imediat in aplicare si nu insista sa mai resuscitezi un plan fara sorti de izbanda!

HOROSCOP PESTI

Ca sa scapi repede de o sarcina, desi nu ai nici un chef sa te ocupi de ea, gasesti cea mai usoara scuza: spui ca vei face tot ce poti! E promisiunea care se spune cel mai frecvent atunci cand cineva vrea sa scape repede de o treaba, dar asta nu te pune in cea mai buna lumina. Promiti, dar nici macar nu incerci sa faci ceva in directia respectiva, semn ca a fost o promisiune facuta in gluma, fara consistenta.

Cei care te-au crezut vor fi dezamagiti atunci cand vor vedea ca ai fost superficial in angajamentele tale, deci, daca tot spui ceva, spune-o din suflet, bazandu-te pe ce poti face cu adevarat, pentru ca poti mai mult decat crezi!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com