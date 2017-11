HOROSCOP – Miercuri, 15 noiembrie 2017

HOROSCOP Gemenii realizează că merge greu colaborarea cu cei din jur, pentru că nu au parte de tovarăși prea deschiși la propunerile lor. Balanțele își dau seama că iubirea este tot ce au mai scump pe lume și se bucură de momente superbe alături de cei dragi. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Te afli in compania unor persoane foarte diferite si ori tu trebuie sa devii un fel de arbitru intre taberele formate, ori sa incerci sa colaborezi eficient cu fiecare.

Tu esti, la randul tau, cu totul altfel decat acestia, iar diferentele atat de mari de personalitate, de metoda de lucru sau de comunicare si de atitudine in fata unor situatii poate crea si animozitati, pentru ca fiecare o tine pe a lui, dar si un schimb reciproc de idei care poate fi constructiv, la urma urmei.

HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Pui multa pasiune intr-un proiect nou, care porneste acum, si daca reusesti sa-ti pastrezi energia de acum pana la capat, roadele vor fi pe masura patimii tale. Iti place ceea ce faci si cand investesti atata bucurie de a munci intr-un plan nou, rezultatele vor fi pe masura dorintei de reusita.

Unii vor incerca sa te opreasca din elan, sa-ti critice deciziile, dar la vehementa de care dai dovada esti greu de oprit. Continua pe aceeasi linie, cu acelasi tonus, pentru ca succesul depinde foarte mult de entuziasmul cu care pornesti totul.

HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Greu merge colaborarea cu cei din jur, pentru ca nu ai parte de tovarasi prea deschisi la propunerile tale. Sunt incapatanati, inchisi, nu au chef de discutii si parca te-ai lovi de un zid de raceala si induferenta la orice tentativa de a te apropie.

Daca vezi ca nu ai cu cine discuta, schimba directia dialogului catre altcineva, deci iesi din acest mediu si alatura-te unor oameni care iti seamana: la fel de dornici de activitate, volubili si cooperanti.

HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

E greu sa-ti vezi marele vis implinit, dar nu e imposibil. Ceea ce nu ai reusit sa pui in practica tot anul are mai mari sanse de materializare de acum inainte, dar trebuie sa incepi sa faci de pe acum ceva in aceasta directie.

Traseaza linia directoare a acestui proiect important, pentru ca nu conteaza doar sensul sau tinta spre care te indrepti, ci si felul in care dai startul acestei actiuni. Poate fi momentul optim pentru a porni pe acest drum, pentru ca se presupune ca ai acumulat energia de care va fi nevoie pentru succesul deplin.

HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu poti trece usor la etapa urmatoare a unei actiuni ce parea sa evolueze foarte bine. Dai azi piept cu o serie de piedici ce te obliga sa-ti aduni fortele mai atent si sa actionezi cu indrazneala si ambitie. Nu astepta sa se rezolve de la sine, ci pune umprul concret pentru ca lucrurile sa revina pe linia normala de evolutie.

Detii toate resursele pentru a depasi acest impas: curaj, tarie de caracter, energie din belsug, dar mai ai nevoie si de un dram de noroc care sa te sustina pe parcurs.

Citește și: HOROSCOP complet pentru noiembrie 2017



HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Desi unii povestesc ce frumos va fi un eveniment anuntat pentru perioada urmatoare, tu ai mari rezerve si nu te lasi convins de promisiunile lor. Preferi sa te bazezi pe fapte, nu pe basme, chiar daca si tu faci parte dintre cei mai mari visatori, viata te-a invatat destule lectii despre diferenta dintre realitate si vis.

Cum te-ai mai fript si altadata crezand in utopii descrise frumos de altii mai idealisti decat tine, acum sufli si-n iaurt si nu crezi pana nu vezi.

HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Iubirea este tot ce ai mai scump pe lume si te bucuri de momente superbe alaturi de cel drag. Primesti cu inima deschisa gesturile sale de afectiune si oferi si tu in schimb tot ce ai mai bun in tine.

In cazul in care nu exista cineva inca in inima ta, azi sansele sunt mai mari de a intalni o persoana care sa-ti faca sufletul sa tresalte. Iesi in intampinarea iubirii si daruieste-ti inima cu incredere, pentru ca apare sansa unei idile frumoase.

HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu stii cum sa tratezi vestile care vin azi din toate partile, pentru ca sunt foarte contradictorii. Ai si motive de distractie si de buna dispozitie, dar in clipa urmatoare auzi ceva din extrema cealalta.

Poate fi o zi cu stari la extreme: daca pornesti ziua prost, cu sufletul impovarat de griji si tristete, sigur apare ceva care sa te faca sa te simti din nou bine, dar se poate si invers totusi. Sa te trezesti cu un chef grozav de distractie, optimist si tonic, dar sa nimeresti printre oameni suparati si ingrijorati care te influenteaza negativ. Ai parte de ambele fete ale monedei in aceeasi zi.

HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Mai bine stai pe loc, fara a-ti exprima deocamdata opinia cu privire la un eveniment care nu a ajuns inca la nivelul cel mai stabil. Inca se mai pot modifica lucrurile, inca nu s-au asezat toate pe fagasul normal si o decizie luata acum sau o concluzie extrasa prea devreme ar putea genera mai tarziu o complicatie.

Deja ai o idee despre felul in care se vor incheia aceste aspecte, dar mai bine mai astepti. E posibil ca finalul sa se modifice in ultima clipa si sa regreti ca te-ai pripit. Daca te gandesti bine, vei descoperi ca situatia aceasta are totusi doua directii diferite de interpretare sau de evolutie, deci mai asteapta inainte de a te alege incotro!

HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu poti multumi pe toata lumea, nici macar atunci cand urmezi cele mai corecte cai si nu te abati de la reguli. Cineva tot iti va gasi nod in papura, chiar si la cele mai juste decizii sau la cele mai inteligente alegeri, dar nu pleca urechea la astfel de comentarii.

Unii nu au ce face decat sa critice ceea ce fac ceilalti ca atare, daca tu consideri ca faci ceea ce trebuie, mergi pe calea ta. Nu-ti schimba modul de a fi sau de a actiona doar pentru ca altul iti spune ca se poate si altfel. Daca tu ai ales, fii ferm pe pozitie!

HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu stii sa te bucuri de succesul la care ai ajuns prin atatea eforturi, de parca ai vrut si mai mult… Nu te multumesti cu putin, sperai ceva mai mult de atat, dar ar fi bine sa nu pretinzi imposibilul, ci sa incerci sa accepti ceea ce ti se ofera.

Decat deloc, e bine si asa, dar ambitia ta e mai mare si visezi ca, intr-o zi, sa obtii mai mult si sa ajungi mai sus decat acum. Simti ca poti mai mult, simti ca meriti mai mult, de aceea nu te poti bucura cu ceea ce ai acum.

HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Uneori e bine sa-ti sustii punctul de vedere cu un dram de agresivitate, pentru ca doar asa vei reusi sa ai ultimul cuvant intr-o disputa. Gasesti tonul potrivit pentru a te face ascultat, si inspiri siguranta de sine si fermitate, ceea ce te ajuta sa te impui in fata tuturor cu usurinta.

Nu aluneca spre agresivitate verbala orice ar fi, chiar daca unii te vor irita cu modul lor de comunicare, ci trebuie sa continui sa vorbesti cu incredere in mesajul pe care il ai de transmis.

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro