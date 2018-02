HOROSCOP – Miercuri, 14 februarie 2018

HOROSCOP Nativii din rac se alătură unui grup de persoane printre care se simt foarte bine, dar până la un punct: bârfa. Balanțele nu trebuie să se îndoiască de ceea ce vine azi sub formă de gânduri, vise, idei. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

A venit vremea sa treci la fapte, deci sa depasesti faza detaliatelor planuri teoretice, a adunarii de informatii, a studiului aprofundat, pentru ca acum detii toate mijloacele concrete de a-ti pune ideile in aplicare.

Toate vor merge ca pe roate pentru ca stii exact pe ce te bazezi, ai informatiile cele mai eficiente si poate te bazezi si pe unele experiente mai vechi care au dat roade de minune. Nu te crampona de fleacuri, de detalii, de cifre, pentru ca sunt hopuri banale intr-un proiect maret care evolueaza excelent. Conteaza tinta finala, concentreaza-te asupra ei!

HOROSCOP TAUR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Presimti ca se apropie un eveniment care iti inspira o oarecare teama dar, in loc sa folosesti timpul ce te desparte de acesta intr-un mod constructiv, stai si-ti torni singur cenusa in cap, lamentandu-te intruna.

Lucrurile ar putea fi gestionate cu bine, chiar daca nu e vorba de un eveniment fericit, si aceasta tocmai pentru ca ai fost avertizat si ai timp sa le aranjezi pe toate in asa fel incat sa nu te afecteze urmarile neplacute. Zi mersi ca mai ai cateva zile la dispozitie pentru a te pregati sufleteste ca sa treci cu brio peste acel hop.



HOROSCOP GEMENI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Intri azi in contact cu o persoana aroganta, care nu-si mai incape in piele de atata importanta de sine, iar tu trebuie sa-i tolerezi capriciile. O faci cu enorma ingaduinta, desi nici tie nu-ti vine a crede cat de calm poti ramane la aberatiile sale, dar consideri ca e un sacrificiu folositor pentru a-ti atinge scopurile.

Sunt momente cand accepti si locul doi, si umilinta, si prostia umana, si rautatile nemeritate, pentru ca ele sunt teste de incercare a rabdarii tale si a capacitatii tale de a face compromisuri. Toate vor conta in final si vei ajunge acolo unde meriti, deci suporta si tu cat se poate!



HOROSCOP RAC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Te alaturi unui grup de persoane printre care te simti foarte bine, dar pana la un punct: barfa. Nu-ti place sa iei parte la asemenea discutii rautacioase si invidioase, mai ales daca vizeaza persoane fata de care tu ai respect si afectiune.

Mai bine iesi din acel mediu, chiar daca la prima vedere ti-a facut placere sa fii si tu printre ei, pentru ca vei descoperi ca discutiile vor denatura de la simple barfe la reale acuze sau atacuri la persoanele din afara acelui grup.

Tu nu ai ce cauta printre acei oameni, dar fii sigur ca, daca iti exprimi clar intentia de a parasi grupul pentru ca nu esti de acord cu barfa, vei deveni si tu tinta acelorasi atacuri.



HOROSCOP LEU – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Bucura-te de tot ce ai la dispozitie, pentru ca, daca ai incepe sa faci o lista cu ce ai versus ceea ce nu ai (deocamdata) sigur jumatatea plina a paharului ar cantari mai mult. Optimismul tau proverbial trebuie sa ia azi fraiele oricarei actiuni si sa o duci la indeplinire cu incredere, cu speranta, cu bucurie!

Cu asemenea tonus ridicat, cu o atitudine atat de luminoasa si de senina, toate vor evolua foarte bine, ca atare incepe tot ce faci sau gandesti cu un da mare si ferm. Da – totul se poate, da – e bine, da – sunt cel mai bun, si cu asemenea afirmatii bine conturate in minte, vei culege cele mai frumoase roade.

Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anul

HOROSCOP FECIOARA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Iubirea cere efort din partea ta, deci, daca ai cucerit pe cel care ti-a furat inima, nu te culca pe laurii victoriei, crezand ca relatia va merge de acum de la sine. Comoditatea aceasta nu e deloc benefica iubirii, deci continua sa vaslesti, sa lupti, sa muncesti pentru binele iubirii tale.

Nu te multumi cu ceea ce ai obtinut deja, pentru ca si in cuplu se poate instala monotonia, lenea, plictiseala si nu ti-ai dori asta! Trebuie mereu sa aduci ceva nou, sa intretii focul aprins, altfel pasiunea paleste si focul se stinge. Investeste mereu resurse noi in iubire ta si ea va creste si mai mult in intensitate!



HOROSCOP BALANTA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu te indoi de ceea ce vine azi spre tine sub forma de ganduri, vise, idei. Par suflate din culise de un sufleur nevazut care iti spune, in secret, ce sa faci. Aceste sfaturi benefice vin spre tine pe cai subtile dintre cele mai interesante: sub forma unui cantec auzi la radio, a unei discutii prinse din zbor pe strada, a unei fotografii vazute in ziar.

Pune-ti mai mult in valoare creativitatea de care dai dovada, pentru ca ea te va ajuta sa rezolvi cu brio situatia in care te afli. Bazeaza-te pe imensa inspiratie, pe resursele bogate de imaginatie, pe tot ce-ti trece prin minte, pentru ca sunt idei excelente care te pot propulsa mai rapid spre etapa urmatoare a planurilor tale. Ai curaj sa creezi!



HOROSCOP SCORPION – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ai timp berechet sa stai si sa cantaresti o situatie incurcata. Nu te impinge nimic si nimeni de la spate sa te grabesti sa dai un raspuns imediat, deci ia-ti tot timpul necesar pentru a chibzui si a privi lucrurile din toate directiile posibile, ca abia dupa aceea sa extragi concluzia finala.

Cu cat analizezi mai atent, cu atat descoperi mai multe puncte de vedere si esti multumit ca ai avut suficient timp sa verifici totul cu atentie, pentru ca daca ai fi fost presat de termene limita, ai fi luat decizii pripite. Profita de ragazul primit in dar!



HOROSCOP SAGETATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Discutiile pe care le porti cu partenerul de viata au un efect pozitiv asupra voastra, in cuplu, iar respectul si increderea reciproca se amplifica. La tot ce propui tu, din partea celuilalt vin doar cuvinte de incurajare si intentii sincere de a participa trup si suflet, tot asa cum si tu spui imediat da la tot ce are partenerul de spus.

Reusiti sa conlucrati excelent, punand fiecare in joc calitatile care i se cer pentru o relatie minunata: unul investeste suflet, celalalt ratiune, unul deschide drumul, celalalt urmeaza.



HOROSCOP CAPRICORN – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Se creeaza o atmosfera foarte placuta in grupul din care faci si tu parte, ceea ce va indeamna pe toti la dialog, la o cooperare fructuoasa, la o prietenie din care se pot naste rezultate care sa multumeasca pe toti.

Alatura-te colegilor cu interese similare si uniti-va fortele intr-un sens comun, pentru ca ceea ce iese azi din eforturile voastre adunate la un loc e demn de lauda! Unul din secretele reusitei este optimismul, si atat timp cat va tratati unii pe altii ca de la egal la egal, ca buni prieteni, victoria comuna nu e departe.



HOROSCOP VARSATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Degaji o energie pozitiva debordanta pe care multa lume o apreciaza, deci sa nu te miri ca, dintr-o data, esti mult mai cautat si mai solicitat de prieteni.

Unii chiar iti pot face declaratii de dragoste sau de prietenie la care nici nu te astepti, dar responsabil pentru aceasta popularitate neasteptata este entuziasmul tau molipsitor pe care il pui in valoare pe oriunde ai trece. Tu spui ca se poate orice si-i convingi si pe altii sa ti se alature, iar motorul principal al fiecarei actiuni esti tu.



HOROSCOP PESTI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Cariera ta cunoaste un moment de varf care merita sarbatorit alaturi de cei care au contribuit si ei la acest succes. Ati muncit umar la umar pentru acest moment de apogeu, dar ati asteptat sa se aseze lucrurile pe un teren sigur inainte de a extrage o concluzie si a spune tuturor ce ati realizat.

Ai fost prudent, nu te-ai bucurat inainte de vreme, desi toata lumea era incantata de rezultate, dar ai dat dovada de discretie si precautie ca sa fii sigur ca nimic nu se poate rasturna in ultima clipa. Acum tragi linia finala si poti sa te lauzi tuturor cu mandrie!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com