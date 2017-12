HOROSCOP – Miercuri, 13 decembrie 2017

HOROSCOP Fecioarele stau și cântăresc la rece o situație și ajung la o singură concluzie: să-i pună punct aici. Inima capricornilor este încă atașată de un eveniment din trecut pe care nu-l pot uita. Iată ce le-au rezervar astrele și celorlalte zodii!

Te preocupa mult alimentatia si acorzi o mai mare atentie la tot ce consumi. Esti pregatit, la nevoie, sa incepi un regim mai strict, din care sa elimini total anumite alimente.

O faci ori pentru ca ti-o cere medicul, ori pentru ca simti tu nevoia sa te purifici dupa o perioada alimentara cam haotica, deci e momentul ideal pentru o cura de slabire sau de detofixiere. Daca nu aveai imboldul sa-i dai drumul, pentru ca spuneai ca nu ai suficienta vointa, profita acum!

Ai ajuns in acel punct in care iti dai seama singur ca e cel mai bun lucru pentru tine, deci foloseste-ti vointa atat pentru a incepe, cat si pentru a te tine de acest program strict pana la capat. Ar fi bine sa fie un proces absolut personal, fara sa intervina si altii.



Nu privi punctul acesta al evolutiei tale ca pe un blocaj, pentru ca nu este! E doar un moment de repaus, pentru a-ti mai trage si tu un pic sufletul, dupa ce ai tras atat de mult ca sa ajungi aici.

Chiar daca mai esti tentat sa folosesti definitii cu tenta negativa gen: stau pe loc, nu mai merge nimic, astept degeaba, nu mai e nicio cale, vei vedea ca e cea mai gresita abordare!

Ai incredere ca un moment de respiro, nu e un blocaj, e acea clipa de ragaz de care aveai nevoie pentru a privi inapoi sa vezi ce ai facut pana acum, unde ai ajuns, si pentru a-ti realimenta rezervorul cu o noua energie pentru etapa urmatoare. Linisteste-te o zi, relaxeaza-te un pic, trage aer nou in piept, si apoi continui aventura spre succes.



Azi te simti liber sa faci ce vrei, de parca tocmai ai aflat un verdict prin care ti sa de voie sa actionezi cum iti place! E o eliberare bine meritata, mult asteptata, pentru ca te-ai simtit o vreme captiv intr-o situatie in care erai defavorizat, tratat injust, subjugat fara sa meriti.

Ai luptat pe toate caile corecte sa-ti demonstrezi nevinovatia si drepturile, iar acum ai putea primi raspunsul edificator care sa-ti dea in sfarsit acea senzatie de totala descatusare. Acum esti liber sa pornesti in ce directie vrei, de vreme ce s-a rupt ghiuleaua pe care o carai de picior.

S-a facut dreptate, s-a facut lumina, si nu poti sa nu jubilezi in sinea ta spunand: am avut dreptate.

Exista o miza motivanta in joc si te implici si tu in aceasta competitie cu multa pasiune. Vrei si tu sa pui mana pe acel premiu de aceea nu poti pierde nicio clipa fara sa faci ceva in acest sens. Ai concurenti puternici, sa nu crezi ca e usor sa ajungi la rezultatele visate, dar detii toate resursele unui succes deplin.

Ai si ambitie, si forta de convingere, si dorinta de a demonstra de ce esti in stare, ca atare te implici in lupta pentru suprematie constient de greutatile inerente de pe parcurs. Esti foarte aproape de victorie!

Ai grija la imaginea pe care o afisezi, pentru ca exista multi copii cu ochii pe tine, azi, si te vor lua ca exemplu. Ce spui tu, vor face si ei, cum actionezi tu, vor actiona si ei candva, deci n-ar strica sa-ti ajustezi cu multa precautie comportamentul, ca sa fii un exemplu bun!

Devii indrumator pentru altii, pentru ca ceilalti vad in tine un deschizator de drumuri, deci asuma-ti acest rol cu incredere. da tot ce ai mai bun din tine pentru ca te vor urma si altii si trebuie sa fii sigur ca ai luat cele mai bune decizii.

Esti capitan de echipa, esti sef de grupa, esti lider de opinie, esti calauza prin munti, deci priveste un pic in urma sa vezi cati te urmeaza cu incredere!



Stai si cantaresti la rece o situatie si ajungi la o singura concluzie: sa-i pui punct aici. Consideri ca nu merita sa mergi mai departe, nici sa tot cari dupa tine la nesfarsit o stare de lucruri care nu va mai aduce nimic nou, ca atare pregateste-te sa spui stop acum.

De maine te vei putea detasa de toate, dar acum dedica-te unui bilant final care sa te ajute sa tragi linie: a fost bine, a fost rau? Acum poti spune mai clar pe ce nivel ai ajuns si apoi sa inchizi definitiv acel capitol, gata sa te apuci de altceva.

O veste proasta iti strica toata ziua si nu mai gasesti in tine forta sau motivatia de a duce mai departe un plan care deja scartaie. Ai impresia ca ti s-au inecat toate corabiile, ca nu se mai poate face nimic si fiecare nou element negativ care apare te intristeaza din ce in ce mai mult pana ajungi in fata renuntarii.

Din pacate, nu toate merg perfect, ci privesti cu ochii tai cum se duce de rapa un proiect de la care aveai mari sperante, dar trebuie sa-l abandonezi, pentru ca nu mai ai incredere in el. O schimbare majora de directie te ia prin surprindere si, pe moment, nu stii de ce sa te agati.

Esti in fata unui drum nou, dar iti lipseste increderea, de aceea e bine sa fii acompaniat in acest moment de o persoana cu un caracter mult mai puternic decat tine. Singur ti-ar fi mult mai greu, dar asa, insotit, stimulat, protejat de acest tovaras de drum, nimic nu mai pare greu.

Incearca sa te molipsesti de energia sa debordanta, de increderea sa maxima in sensul spre care porniti, pentru ca el e doar deschizatorul tau de drumuri, el e prima cheie in contact, e racheta ta propulsoare, pentru ca, dupa ce te va vedea lansat pe drumul tau, te va lasa pe cont propriu. Acum doar iti insufla acel curaj care tie momentan iti lipseste.



Tu esti implicat de obicei in ce se petrece in jurul tau, dar azi alegi o atitudine mult mai rezervata, convins ca numai asa vei depasi cu bine o situatie dezechilibrata. Ramai rece, distant, oarecum dezinteresat de sensul in care merg lucrurile, si asa vei vedea ca efectele eventualelor hopuri nu vor mai fi la fel de mari.

Nu e genul tau sa tratezi de pe margine sau cu indiferenta lucrurile care se intampla in calea ta, dar de data aceasta e mult mai bine sa stai pe loc si sa nu te bagi. Furtuna va trece mult mai usor daca o lasi sa treaca pe langa tine, fara a interveni in vreo directie. Un pic pasiv, un pic comod, vei trece peste toate mult mai usor!



Inima ta e inca atasata de un eveniment din trecut pe care nu-l poti uita. Fie ca e vorba de un moment de fericire deplina din care inca iti mai extragi energia, fie ca e o amintire trista care te macina, tot te intorci cu gandul in acele vremuri.

Ar fi bine sa iei cumva taurul de coarne si sa rezolvi treburile cu trecutul, sa asezi lucrurile pe fagas normal si sa treci mai departe. Nu are rost nici sa traiesti mereu in trecut, nici sa te raportezi permanent la vremuri de demult, din care oricum ai extras deja toate invatamintele.

Poate ca te macina regrete, poate doar doruri din alte timpuri, dar lucrurile cele mai importante se intampla in prezent: concentreaza-te asupra lor!

Joci un rol major in colectivul din care faci parte, pentru ca lumea iti recunoaste suprematia in anumite domenii si asteapta de la tine o decizie. Tu vezi lucrurile dintr-un alt unghi decat restul lumii, esti bine documentat, ai mintea limpede, dar mai ales detii informatiile necesare pentru a extrage concluzia potrivita.

Ai experienta bogata in acest sens, deci esti cel mai in masura sa-si dea cu parerea. Multi asteapta de la tine decizia finala, pentru ca toti sunt convinsi ca tu vezi lucrurile clar, matur, rational, si vei oferi tuturor cel mai bun sfat!

Multi au de invatat din siguranta de sine de care dai dovada, din seriozitatea cu care tratezi lucrurile si maturitatea pe care o inspiri.

Adu-ti aminte de copilasul din tine care, candva, mai spunea si cate o minciunica pentru a iesi basma curata dintr-o incurcatura. Asa faci si azi, pentru ca poti sa mai apelezi si la un mic neadevar, din cand in cand, dar nu uita: mic sa fie!

Nu te lasa pacalit de neatentia unora pentru a turna cine stie ce gogosi care ar putea fi crezute, dar daca le spui intr-o forma amuzanta, inocenta, nu vor lasa urme. Si tu dai dovada de o vaga naivitate azi, incat unii, mai smecheri din fire, te-ar putea aburi usor, dar daca iei totul in gluma, efectele vor fi minime.

Daca pici la mijloc in minciuna altora, fa tot posibilul sa-ti demonstrezi nevinovatia!



