HOROSCOP – Miercuri, 11 aprilie 2018

HOROSCOP Nativii din leu se pot mișca în voie, pentru că azi nu le interzice nimeni să urmeze anumite reguli. Balanțele nu trebuie să asculte ce spun ceilalți despre faptele lor, nici despre proiectele la care își aduc din greu contribuția.Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Azi ai ocazia sa privesti acelasi subiect din doua unghiuri diferite, ceea ce te va ajuta sa intelegi mai bine o situatie. Practic, asculti cu luare aminte opinia celui din fata ta, chiar daca e tot diferita de a ta, si ii dai si lui dreptate, fara a renunta la propriul punct de vedere.

Pune-le echidistant si corect in balanta, nu respinge niciuna din variante, pentru ca ambele vor conta la un moment dat. E ciudat sa spui ca in acelasi loc exista si da si nu, si sus si jos, si plus si minus, dar vei descoperi ca situatia in care esti implicat e buna si asa, si asa, deci nu respinge parerile diametral opuse. Combina-le cumva!



HOROSCOP TAUR – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Daca aveai azi planificata o intalnire importanta de la care aveai mari sperante, pregateste-te pentru o schimbare in program. Cel cu care ar fi trebuit sa discuti nu mai poate ajunge la timp la intalnirea voastra si deci apare o amanare.

Nu o lua ca pe un afront personal, pentru ca nu face acest lucru ca sa te evite pe tine, ci pentru ca au aparut alte probleme in viata sa, care fac imposibila intrevederea voastra.

Arata toleranta si intelegere fata de cele intamplate si accepta sa lasati discutia pe altadata. Poate chiar nu era momentul cel mai potrivit si undeva acolo sus se rearanjeaza lucrurile!



HOROSCOP GEMENI – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Nu privi piedicile care tot apar in cale ca si cum ar fi afronturi personale, pentru ca nu sunt altceva decat probe de incercare din care mai inveti cate ceva. Daca toate ar merge ca unse, cum ai afla atatea lucruri despre tine insuti (ce poti face, ce nu poti face), despre viata, despre ceilalti?

Ca atare trateaza toate aceste greutati ca pe o sansa benefica maturizarii tale. Privind inapoi, iti vei da seama ca cele mai bune lucruri in viata le-ai invatat din astfel de situatii mai dificile, si nu atunci cand le-ai primit pe toate usor. Deci lupta cu incredere in tine!



HOROSCOP RAC – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Nu te privi prin ochii celor din jur, pentru ca lumea nu te cunoaste asa cum esti cu adevarat. Degeaba te fac unii sa te simti miel cand tu esti leu, deci fa un pas in fata si arata-ti justa valoare si putere. Nu te lasa etichetat, nu accepta sa fii pus in aceeasi oala cu cei slabi sau mediocri doar pentru ca ai avea ceva in comun cu ei.

Fii curajos si scoate-ti mai mult in evidenta atuurile, calitatile, lucrurile unice care te diferentiaza de ceilalti. Nu faci parte din turma, asa cum ar dori unii sa te faca sa crezi, ci esti unul singur! Ia taurul de coarne si lupta cu aceste conditionari nemeritate pe care societatea le arunca asupra tuturor.

HOROSCOP LEU – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Misca-te in voie, pentru ca azi nu-ti interzice nimeni sa urmezi anumite reguli. Cu cat ai mai mult curaj sa spui ce vrei si sa faci ce doresti, cu atat succesul e mai aproape. Numai de tine depinde sa pornesti azi un proiect indraznet, complet nou, chiar daca nu stii, deocamdata, incotro duce.

Important e felul cum iei startul, deci investeste in acest prim pas doar gandire pozitiva, optimism, energie, chef, elan, entuziasm, tonus ridicat, tot acel arsenal de resurse pozitive care vor cladi ceea ce visezi. Nu te baza pe nimeni, ci doar pe fortele tale, pentru ca tu esti singurul care trage aceasta caruta. In fond, nici nu e o caruta grea!

Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anul

HOROSCOP FECIOARA – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Ai ajuns la finalul unui proiect de lunga durata la care ti-ai adus contributia si tu alaturi de un grup extins de persoane. Fiecare a jucat un rol in atingerea acestui nivel, iar acum, la final, a venit vremea strangerii recoltei si a sarbatoririi succesului.

Va apreciati unii altora contributia, celebrati victoria comuna si va bucurati de ceea ce ati reusit sa construiti laolalta. Nimeni nu-si aroga dreptul de conducator suprem al acestui succes, pentru ca a fost un efort colectiv in care fiecare a avut rolul sau cheie. Acum va puteti distra intr-o petrecere de toata frumusetea.

HOROSCOP BALANTA – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Nu asculta ce spun ceilalti despre faptele tale, nici despre proiectele la care iti aduci din greu contributia. Ei nu au de unde sa stie cata pasiune investesti tu in acest sens, nu iti cunosc puterile sau resursele, ca atare bazeaza-te pe principiul taci si faci si abia la urma le vei arata tuturor ce ai realizat.

Faptele vorbesc de la sine, ca atare mergi pe calea ta in stilul tau personal chiar daca multi, de pe margine, te critica sau te imping in alte directii. Nu conteaza ca lucrurile evolueaza mai lent decat ar dori unii, deci nu te abate de la ritmul propriu. Tu esti pe calea cea buna: a ta!

HOROSCOP SCORPION – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Te comporti ca o closca ce sta permanent cu ochii pe puii ei, totul dintr-o nevoie marita de control asupra celor pe care ii iubesti. Sigur, iubirea e una, controlul e alta. Deci fa o distinctie clara intre cele doua atitudini, ca sa nu exagerezi cu dorinta de a face bine cu orice pret.

Binele cu de-a sila nu e semn de iubire, ci de impunere a propriei vointe. Gandeste-te si la ce-si doreste cel din fata ta, la ce ii place, la ce nu-i place, pentru ca nu e obligatoriu sa accepte interventia ta, chiar daca tu ai impresia ca e iubire pura.

Respecta-i libertatea de a spune nu, pentru ca daca nu accepta gestul tau de iubire nu inseamna ca te iubeste mai putin. Vrea sa-si controleze el propria sa viata!

HOROSCOP SAGETATOR – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Nu esti bine inteles de unii care spun nu la tot ce le propui, semn ca nu le-ai explicat foarte clar ce intentii ai. Vorbeste-le pe intelesul lor, concis si la obiect, nu te abate de la subiect, pentru ca mesajul tau trebuie sa fie perceput corect daca nu vrei sa se nasca tensiuni inutile.

Unii pot trata orice critica venita de la tine, chiar si una meritata, ca atac la persoana, tocmai de aceea trebuie sa ai grija ce cuvinte folosesti. Nu-ti ascunde parerile, spune-le sincer in fata, dar fa-o in asa fel incat sa nu generezi suparari din cauza unor eventuale interpretari eronate. Nu-ti convine ceva? Exprima-te liber, dar cu idei bine argumentate logic.

HOROSCOP CAPRICORN – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Se citeste pe chipul tau o mai mare siguranta, incredere deplina in ceea ce reprezinti, atitudine ce te va ajuta sa duci la indeplinire cu succes orice activitate care depinde de tine. Faptul ca esti atat de sigur pe tine te sustine in orice actiune care necesita un consum mare de energie, care cere rezistenta, vointa si rabdare.

Ai convingerea ca la finalul acestui efort sustinut te asteapta un moment de glorie, care va incununa cu succes o etapa de lunga durata in care ai investit tot ce aveai mai bun. Cat timp te privesti pe tine insuti cu un tonus atat de pozitiv, reusita nu e departe!

HOROSCOP VARSATOR – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Nu iti plac discutiile in contradictoriu, dar nici nu stii sa le aplanezi. Toata diplomatia pe care o pui in joc de cate ori intri in contact cu persoanele mai nervoase din fire pare sa fie inutila, pentru ca nu le poti domoli patima cu care abordeaza orice subiect.

Desi esti de parere ca orice conflict poate fi aplanat daca tonul este tinut pe un teren mai pasnic, ceilalti sunt de alta parere si actioneaza de fiecare data agresiv, crezand ca totul se rezolva prin forta. Incearca sa nu-i iriti mai mult decat ai putea suporta!

HOROSCOP PESTI – NOUL ACVARIA.COM IN CURAND! Pregatim marea relansare in cateva zile, fii pe faza!

Singuratatea iti prieste de minune, caci e in avantajul tau sa te retragi in lumea ta pentru a medita asupra problemelor importante. Numai in liniste deplina, departe de iuresul lumii, poti gasi azi raspuns chiar si la cele mai complicate intrebari.

O discutie intre patru ochi cu o persoana mai in varsta te va elucida in privinta multor probleme existentiale in care te simti blocat de la o vreme, dar pe care nu ai avut curajul sa le recunosti. Spune-i ce te doare, pentru ca e acolo sa te ajute, iar secretul e in siguranta la el!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com