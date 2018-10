HOROSCOP – Miercuri, 10 octombrie 2018

HOROSCOP Sagetatorii sunt pe cale sa obtina schimbarea mult visata. In timp ce pentru Varsatori exista mari motive de bucurie. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Nimic nu se naste din nimic, ca atare, ca sa ajungi la nivelul la care visezi, trebuie sa si faci ceva. A astepta un miracol din cer e cel mai nepotrivit gest pe care il poti face ca atare creeaza-ti un plan de actiune care sa te duca spre scopul visat. Poate esti intr-o pasa plictisita, deceptionata, in care ti-ai pierdut increderea si interesul fata de acel vis, dar daca iei taurul de coarne si treci la actiune, vei vedea ca visul tau incepe sa se contureze din ce in ce mai clar. Cel mai greu moment este acela cand spui start, pentru ca reusita va aparea mult mai repede datorita initiativei!

HOROSCOP TAUR

Lasa orice activitate pentru altadata, pentru ca azi nu esti in cea mai buna forma fizica pentru a face fata cu brio provocarii. Ai nevoie de liniste, de calm, de odihna cat mai multa! Daca vei renunta la munca, de orice natura ar fi ea, vei vedea ca mintea ta se limpezeste, ca inima se linisteste, si in final starea de bine se va reflecta in tot organismul. Nici nu-ti vine a crede de cat de putin ai nevoie pentru o relaxare totala, si primul lucru care trebuie facut e sa lasi orice activitate solicitanta deoparte, ca si cum n-ai avea nimic de facut. Liniste, deci, plus un dram de comoditate si de dezinteres fata de tot ce te-ar putea scoate din aceasta zona de zen!

HOROSCOP GEMENI

Mintea ta e motorul principal al tuturor actiunilor interesante de astazi. Ideile tale vin ca pe banda rulanta, pentru ca esti foarte stimulat mental. De fapt, stai exceptional la capitolul asociatii de idei, pentru ca fiecare idee naste alta si alta si tot asa, incat aceasta zi ar fi excelenta daca ai folosi-o in acest scop: pentru strategii, pentru proiecte la nivel teoretic, pentru a gasi solutii inteligente, pentru ca mintea ta merge brici! Una din ideile care se naste azi va pune stapanire pe tine si te va stimula intr-atat de mult incat vei porni intr-o directie incitanta care va avea rezultate imediate.

HOROSCOP RAC

Ca sa ajungi acolo unde ti-ai propus, ai si niste conditii de respectat, pentru ca nu ti se ofera nimic pe tava. Trebuie sa respecti niste criterii, sa accepti unele reguli impuse de altii mai puternici, dar vei vedea ca merita sa faci acest lucru. Conditiile ce se cer respectate sunt acceptabile, nu e un compromis chiar atat de mare de facut, ca atare fa cum ti se spune si vei fi rasplatit. Nu poti fi doar tu, intotdeauna, conducatorul unei actiuni, ci mai trebuie sa te supui si ordinelor altuia, dar cel care iti spune azi ce trebuie sa faci are interese similare cu ale tale si iti seamana in mare masura. Il poti asculta si urma cu incredere.

HOROSCOP LEU

Esti constient de unicitatea ta si parca torni si mai mult gaz pe foc, pentru ca iti place sa sochezi. Unii spun despre tine ca esti un rebel, ca nu te supui niciunei reguli, altii spun ca esti excentric si faci risipa de calitati. Tu fii asa cum esti, nu incerca sa te supui altora, nici sa fii cum iti cere societatea, deoarece exact acesta e atuul tau: originalitatea. Tu nu ai nevoie sa ti se spuna cum esti, pentru ca iti cunosti foarte bine valoarea si ai incredere in ea. Sunt multe momente cand imaginatia te pune cel mai bine in lumina, deci te folosesti de excentricitatea ta cu succes.

HOROSCOP FECIOARA

Lupta ta pentru a demonstra adevarul da roade si acum poti jubila in voie ca ti se da dreptate. Continua pe aceeasi cale, aduna dovezi, scoate de la naftalina marturiile sau informatiile care vor demonstra ca adevarul e la tine si nimeni nu ti se mai poate opune. Ai atras alaturi de tine si alti oameni care cred in acelasi adevar si va uniti cu totii fortele pentru a avea castig de cauza. De data aceasta vei gasi ac de cojocul celor care umbla cu cioara vopsita sau incearca sa arunce vini asupra ta pe nedrept, dar nu te lasi pana nu obtii victoria prin mijloacele cele mai corecte. Insista sa lupti pentru principiile in care crezi cu tarie sau pentru ce ti se cuvine de drept!

Citeste si: Ea este singura femeie din zodiac care poate fura inima oricui! Este cea mai apreciata si iubita

HOROSCOP BALANTA

Te integrezi foarte bine in grupul larg de persoane care s-a adunat in jurul tau, pentru ca aveti un scop comun si va uniti cu totii fortele in acelasi sens. Va stimulati unii pe altii, pe apreciati reciproc ideile si contributia, si cand toti vasliti in acelasi ritm si cu aceeasi implicare, si rezultatele vor fi pe masura. Esti in fata unui nou inceput care va va satisface pe toti, deopotriva, dar esti constient ca fara o contributie colectiva si echitabila, nu puteti ajunge acolo unde v-ati propus. Dialogati, comunicati, conlucrati, pentru ca ideile cele mai bune apar din schimbul permanent de pareri. Te simti bine in acest mediu, pentru ca ganditi la fel.

HOROSCOP SCORPION

Tii in adancul sufletului o mare suferinta, o dezamagire pe care nu ai reusit pana acum s-o alungi, dar fii atent azi la semnalele care vin spre tine. Poate fi exact leacul de care aveai nevoie pentru a repara problema, pentru a te elibera de acel stres, pentru a-ti recapata finalmente linistea si buna dispozitie. Stateai ca pe ghimpi in asteptarea unui miracol care azi ar putea ajunge la tine sub diverse forme: o veste buna, o sansa de impacare cu cineva, o rezolvare tardiva la o problema mai veche, deci nu-ti turna cenusa in cap pentru cine stie ce esec care te macina, pentru ca solutiile vin de unde nici nu te astepti. Te vindeci de suparare si pesimism, ca prin farmec!

HOROSCOP SAGETATOR

Schimbarea mult visata sta chiar in mainile tale, deci priveste-te cu mai multa atentie si descopera singur incotro merita sa-ti muti punctul de referinta, sensul spre care iti vei indrepta azi atentia va aduce, mai apoi, unele dintre cele mai spectaculoase noutati si evenimente, dar cel mai dificil moment este, desigur, decizia! Nu te grabi sa spui ce ai ales, fara o analiza obiectiva a resurselor de care dispui, ca ar fi pacat sa pornesti ceva cu mult avant si sa descoperi, mai tarziu, ca nu aveai suficienta benzina in rezervor. Daca esti sigur ca ai toate instrumentele potrivite pentru aceasta noua calatorie, hai, la drum!

HOROSCOP CAPRICORN

Discutiile pe care le porti cu cei dragi din familie au un rol major pentru a ajunge la unele concluzii benefice pentru toti. Descoperi cat de multe aveti in comun, ca va intelegeti de minune asupra unor subiecte, ca stiti sa va puneti laolalta puterile pentru a ajunge la un scop comun. Aceasta minunata armonie merita valorificata din plin in actiuni comune la care sa-si aduca toti ai casei contributia, ca nu se stie cand veti mai fi atat de uniti, de compatibili, de toleranti unii cu altii. Arati imensa intelegere partenerului tau de viata sau copiilor tai, aspect ce construieste terenul pasnic cel mai favorabil unor activitati comune de succes.

HOROSCOP VARSATOR

Succesul la care ajungi astazi iti ofera minunate motive de satisfactie cu privire la ceea ce faci. Reusita de acum te motiveaza sa mergi si mai departe, sa urci si mai sus, acordand mai multa atentie asupra auto-perfectionarii tale. Cand vezi de ce esti in stare, parca te concentrezi si mai serios asupra telurilor tale si iti stabilesti obiective din ce in ce mai inalte. Poti si mai mult, dar pentru a urca pe urmatoarele trepte, e nevoie de o continua acumulare de informatii, de experiente, devenind din ce in ce mai bun in acel domeniu. Continua-ti, asadar, procesul de dezvoltare si desavarsire pe care l-ai pornit!

HOROSCOP PESTI

Nu te compara cu ceilalti pentru ca tu ai sigur un as in maneca de care vei sti sa profiti la momentul oportun. Te afli intr-un anturaj in care toti au ceva specific lor, ceva ce ii evidentiaza si ii recomanda, si la fel e si in cazul tau! Ai tendinta de a te la faptele celor din jur si, prin comparatie, sa-i vezi pe ei net superiori tie, ceea ce nu e deloc adevarat. Desi ai da randament mai bun pe cont propriu, nu te teme azi sa te alaturi unui grup mai larg de persoane si nu-i privi pe ei ca pe cei mai grozavi oameni din lume, pentru ca nici tu nu esti cu nimic mai prejos. Si tu ai atuurile tale, deci merita sa faci un pas in fata cu incredere si sa arati la ce esti TU cel mai bun.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com